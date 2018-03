Stiri pe aceeasi tema

- Giulia a ales sa lanseze piesa „Imi da fiori“ și videoclipul care o insoțește in premiera pe Unica.ro. Giulia revine astfel in peisajul muzical autohton cu o melodie compusa de Irina Rimes, interpreta-compozitoare originara din Republica Moldova. „ este o piesa de care m-am indragostit iremediabil…

- Regizorul Terry Gilliam se confrunta cu un val de critici dupa ce a comparat, intr-un interviu pentru AFP, miscarea MeToo cu "domnia multimii" , relateaza Press Association. Membrul grupului "The Monty Python" a sugerat ca aceasta campanie anti-hartuire a dus la "o lume de victime". El…

- Un exemplar de testoasa cu picioare rosii furat de la o gradina zoologica din Scotia a fost readus in spatiul din care a disparut luna trecuta, relateaza marti Press Association. Testoasa Huck a...

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au avut parte de o primire entuziasta din partea locuitorilor din Birmingham, unde au inceput o vizita, relateaza joi Press Association. Calatoria lui Harry si a lui Meghan Markle in Midlands face parte din turul Marii Britanii pe care il fac…

- Primul teaser al celui de-al saselea si ultimului sezon al serialului „Culisele puterii/ House of Cards”, filmat fara implicarea lui Kevin Spacey, a fost prezentat de Netflix, duminica seara, la gala premiilor Oscar. Actrita Robin Wright devine protagonista show-ului, noul sezon urmand sa debuteze…

- Nominalizatii la premiile Oscar din acest an vor primi pungi cu cadouri in care se vor afla cutii cu bijuterii comestibile, vouchere pentru vacante de 12 zile in Tanzania si voiaje in Hawaii, dar si produse de infrumusetare si alimente pentru animalele de companie care respecta principiile nutritiei…

- Mihail Sebastian a fost un scriitor cunoscut, un dramaturg de succes si un publicist care parea sa aiba multi ani de cariera înainte. La doar 37 de ani, în 1945, viata lui s-a curmat subit, în urma unui accident de masina.

- Doar o treime dintre pacientii cu cancer pancreatic beneficiaza de tratament dupa aflarea diagnosticului, avertizeaza o organizatie britanica din domeniul sanatatii, potrivit Press Association.Citeste si: Atac DUR la adresa Guvernului, de la Primarul General: De ce au intrat ministrul Energiei…

- Actorul britanic Idris Elba spune ca a fost un lucru emotionant sa joace un personaj inspirat de propriul tata, care nu mai este in viata, in noul serial ''The Long Run'', dar ca, in acelasi timp, a fost si ''terapeutic'', informeaza Press Association. Idris…

- Liam Gallagher si Stereophonics sunt capetele de afis ale RiZE Festival, un nou festival britanic de muzica organizat in locul V Festival, care va avea loc in perioada 17-18 August, in Hylands Park din Chelmsford, informeaza Press Association. James Bay, Manic Street Preachers, Craig David Presents…

- Un barbat din Marea Britanie, care consumase alcool, a scapat in ultimul moment de la moarte, dupa ce s-a intins intre șinele de cale ferata. Imaginile cu Derek Acton, in varsta de 44 de ani, au fost surprinse de camerele de supraveghere dintr-o gara. Barbatul se plimba pe peronul statiei…

- Cineastul J.J. Abrams, regizorul filmului "Star Wars: The Force Awakens" (2015), a confirmat ca scenariul pentru urmatorul opus din seria cinematografica "Razboiul stelelor" a fost finalizat. De asemenea, cineastul american va reveni in acest an in franciza "Star Wars" pentru a regiza "Star Wars: Episode…

- Starul american Will Smith i-a elogiat pe actorii din distributia filmului "Black Panther" si a spus ca acestia au reusit sa zdruncine stereotipurile de la Hollywood, informeaza Press Association. Actorul si muzicianul american, in varsta de 49 de ani, a vorbit despre acest film inspirat din universul…

- Persoanele care obisnuiesc sa consume bauturi fierbinti si sa bea in fiecare zi alcool pot avea un risc de cinci ori mai mare de a dezvolta o forma letala de cancer, conform unui studiu realizat in China, citat de Press Association.

- Toti cei 51 de castigatori ai Man Booker Prize vor concura pentru o editie speciala care marcheaza cea de-a 50-a aniversare a acestui prestigios premiu literar, informeaza Press Association. Noul trofeu - Golden Man Booker - va recompensa cea mai buna carte de fictiune lansata in ultimele cinci decenii…

- Trupa rock Metallica si Institutul national afgan pentru muzica si fondatorul sau, dr. Ahmad Sarmast, au fost desemnati drept laureati ai prestigiosului premiu Polar, considerat Nobelul muzicii, relateaza miercuri Press Association. Printre castigatorii precedenti ai premiului, ajuns la al 27-lea an…

- …aflat, vremelnic, in funcția de primar al orașului Țicleni, a pierdut procesul intentat redactorilor Gorj Domino. Tupeistul voia sa-i „reperam” onoarea cu cateva miliarde de lei vechi pentru ca am scris ca are probleme cu alcoolul. In fața dovezilor indubitabile, adica o constatare a poliției…

- Actorul Reg E. Cathey a murit la varsta de 59 de ani. Actorul ar fi suferit de cancer pulmonar. In 2015, Cathey a fost recompensat cu un premiu Primetime Emmy pentru interpretarea rolului Freddy Hayes in serialul „House of Cards”. Anuntul a fost facut de scenaristul David Simon pe platforma de socializare…

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele ''Frida'' si ''Baby Mama'', s-a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association.

- Sir Ian McKellen se intoarce pe scena teatrului din districtul londonez West End unde si-a facut debutul pentru a interpreta rolul principal din piesa ''Regele Lear'', informeaza Press Association. Actorul britanic in varsta de 78 de ani, cunoscut pentru mai multe roluri…

- Persoanele care utilizeaza tigari electronice, numite generic ''vaperi'', ar putea fi mult mai vulnerabile la pneumonie, conform unui studiu recent, citat de Press Association. Cercetarea, publicata in European Respiratory Journal, a descoperit ca vaporii provenind de la tigarile electronice…

- Creșterea vânzarilor online va continua sa domine obiectivele marketerilor în 2018. Un raport recent realizat de E-commerce Foundation anticipeaza ca vânzarile online vor atinge suma de 2774 de miliarde de dolari la nivel global. RTB House ofera câteva sfaturi celor care…

- Noi observatii asupra unui sistem solar cu sapte planete aflat la 40 de ani lumina de Pamant au confirmat ca acesta ar putea fi cel mai bun loc pentru a gasi viata in afara sistemului nostru solar, relateaza luni Press Association.

- Ducesa de Cambridge a publicat un mesaj video prin care ii incurajeaza pe copii sa se simta confortabil in propria lor piele, informeaza Press Association. Sotia printului William, care este insarcinata cu cel de-al treilea copil al cuplului, a adaugat in inregistrarea video ca adultii…

- Pe un balansoar imaginar, tristetea si bucuria se iau de mana si intri intr-o atmosfera de vis in care trei femei ajunse la batranete isi traiesc povestile trecute si prezente intr-un amalgam de sentimente, se cearta, se accepta, se cauta si se cheama una pe alta, toate avand ca liant dorinta de a…

- Filmarile pentru serialul "House of Cards" au fost reluate, fara Kevin Spacey, cel de-al saselea sezon si ultimul al productiei TV urmand sa se concentreze pe personajul Claire Underwood, interpretat de actrita Robin Wright, iar actorii Greg Kinnear si Diane Lane s-au alaturat distributiei.

- Sefa executivului britanic, Theresa May, a fost sfatuita sa invete de la presedintele francez Emmanuel Macron cum sa trateze cu presedintele american Donald Trump, relateaza miercuri Press Association. Fostul ministru de externe conservator William Hague a subliniat in comisia pentru relatii…

- Reprezentanti din patru generatii ale familiei regale britanice - regina Elisabeta a II-a si printii Charles, William si George - sunt omagiati printr-o noua moneda ce a fost emisa de Royal Mint, informeaza Press Association. Portrete ale celor patru reprezentanti ai familiei regale din…

- Primaria municipiului Ploiesti si Casa de Cultura "I. L. Caragiale", in parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova, Muzeul Memorial "I. L. Caragiale" si Colegiul National "I. L. Caragiale" va invita marti, 30 ianuarie 2018, incepand cu orele 11.00, la evocarea scriitorului Ion Luca Caragiale, cu prilejul…

- Rapperul canadian Drake a reusit sa urce in aceasta saptamana pe locul intai al topului britanic dupa ce noul sau single "God's Plan" a avut un succes spectaculos, relateaza vineri Press Association. Drake a incheiat saptamana cu 6,5 milioane de difuzari in streaming, dupa…

- Penali: da, PSD a blocat urmarirea penala impotriva Rovanei Plumb si a lui Viorel Ilie, dar asta-i face si mai vinovati, pentru ca au profitat de pozitia lor politica pentru a se situa deasupra legii si deasupra Constitutiei. Chiar fostul premier Tudose a spus despre Plumb ca este "penala".Expirati:…

- Actorul laureat cu Oscar Eddie Redmayne a fost imortalizat in ceara si este cel mai nou exponat din faimosul muzeu al figurilor de ceara londonez Madame Tussauds, informeaza joi Press Association. Replica din ceara a lui Redmayne, actor rasplatit cu Oscar pentru rolul fizicianului Stephen…

- Aproape jumatate dintre tinerii britanici se tem ca vor exista mai putine locuri de munca in urmatorii cativa ani, ceea ce le afecteaza nivelul de incredere si fericire, arata un nou studiu, citat de Press Association. Cercetarea, realizata de The Prince's Trust, organizatie caritabila…

- Oamenii - si nu sobolanii - ar fi putut fi cauza raspandirii ciumei in timpul ''Mortii Negre'', una dintre cele mai grave pandemii din istoria omenirii, sugereaza un nou studiu, citat marti de Press Association.''Moartea Neagra'' a devastat populatiile europene intre 1346 si 1353 si a dus…

- Actrita Carey Mulligan a criticat industria filmului pentru lipsa rolurilor ofertante pentru femei, spunand ca ''s-a saturat'' sa joace rolul sotiei sau al prietenei, informeaza joi Press Association. Actrita nominalizata la Oscar, in varsta de 32 de ani, care joaca in noul serial de televiziune ''Collateral'',…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a dezvaluit, marți dimineața, la Digi FM, cine este personajul „veninos” menționat luni seara de liderul partidului, Liviu Dragnea, care a spus, fara a-l nominaliza, ca este dintr-o „instituiție” și ca „a facut și face mult rau”.

- O femeie care a suferit o leziune cerebrala dupa ce a contractat o infectie in urma unei interventii chirurgicale a primit dreptul la o plata compensatorie din partea Serviciul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie, informeaza Press Association. Emma Shirley, in varsta de 42 de…

- Pietre pretioase dintre bijuteriile Coroanei Britanice au fost ascunse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial intr-o cutie de metal pentru biscuiti ingropata pe domeniul Castelului Windsor, conform unui documentar BBC inca nedifuzat, informeaza Press Association.

- Actorii Dominic West, David Oyelowo si Lily Collins vor interpreta rolurile principare intr-o noua adaptare a romanului "Les Miserables", de Victor Hugo, ce va fi realizata de BBC, informeaza Press Association. Scenariul acestei miniserii TV, care va avea sase episoade, va fi scris de…

- Dezvoltarea inteligentei artificiale a dominat stirile din tehnologie in 2017: de la algoritmii capabili sa joace Go fara interventie umana, la Rusia si China declarand cercetarile in domeniu o prioritate, pana la Elon Musk si Mark Zuckerberg discutand pericolele si beneficiile reprezentate de roboti…

- Bau-Bau este prezent in copilariile aproape tuturor copiilor, parintii folosindu-se de acest personaj imaginar pentru a-i face pe cei mici mai ascultatori. De fapt, spun psihologii, parintii nu fac altceva decat sa ii faca pe cei mici mai tematori si neincrezatori.

- Printul Harry a spus glumind ca nu stie inca daca fostul presedinte american Barack Obama se va afla pe lista de invitati la nunta sa, dupa ce un articol aparut in presa, invocand surse guvernamentale, sugera ca o astfel de invitatie l-ar putea infuria pe actualul lider de la Casa Alba, Donald Trump,…

- Istoria lui Mos Craciun, personajul care aduce daruri copiilor cuminti in perioada sarbatorilor de iarna, este una complexa, fiind influentata inclusiv de schimbarile sociale care au avut loc de-a lungul timpului.