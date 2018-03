Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Caroline Sunshine, o fosta vedeta Disney, se va alatura biroului de presa al presedintelui american Donald Trump, scrie bbc.com, conform news.ro.Sunshine, in varsta de 22 de ani, a aparut in „Shake It Up” – un serial despre dansatori adolescenti, in perioada 2010 – 2013. Artista a…

- Presedintele american, Donald Trump, ii va primi la Washington, pe 3 aprilie, pe liderii Estoniei, Letoniei si Lituaniei, pentru a marca centenarul independentei celor trei tari, a informat luni Casa Alba, citata de agentia EFE. "Presedintele Trump si cei trei sefi de stat vor sarbatori centenarul independentei…

- "Am semnat legea" chiar daca aceasta contine "multe lucruri care nu ma multumesc", a declarat Trump, vineri la pranz, la Casa Alba. In cursul diminetii, liderul american a surprins clasa politica amenintand, intr-un tweet, ca-si va folosi dreptul de veto in ceea ce priveste legea adoptata…

- Ministrul american al apararii, Jim Mattis, i-a cerut joi printului mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, aflat intr-o vizita la Washington, sa ''relanseze eforturi urgente pentru a se ajunge la o reglementare pasnica a razboiului civil din Yemen'', relateaza AFP.…

- Zidul lui Trump de la frontiera cu Mexicul ramane fara finanțare, dupa ce Congresul SUA ajuns la un acord privind bugetul . Liderii republicani și democrați din Congresul SUA au anunțat, miercuri, ca au ajuns la un acord privind finanțarea cheltuielilor federale pe anul fiscal 2018. Ei au evitat astfel…

- Presedintele american Donald Trump a propus luni impunerea pedepsei cu moartea pentru traficantii de droguri, argumentand ca guvernul federal "pierde timpul" daca nu este dispus sa adopte masuri radicale, relateaza site-ul televiziunii CNN. Trump a vorbit despre pedeapsa capitala in cadrul…

- Echipa pregatita de Gheorghe Hagi a devenit cea mai tanara campioana din Europa, cu o medie de 21,7 ani, dar si cu un lot format in marea majoritate de jucatori formati si crescuti la Academia Gheorghe Hagi. Cei de la insideworldfootball.com au publicat, in numarul de vineri, 16 martie,…

- Steve Goldstein, unul dintre cei mai inalti responsabili ai diplomatiei americane, a fost la randul sau concediat marti de Casa Alba dupa ce a comentat public cu privire la destituirea secretarului de stat Rex Tillerson, informeaza AFP.

- Presedintele american a precizat ca discutiile cu nord-coreenii sunt in desfasurare pentru a stabili data si locul intalnirii cu liderul de la Phenian. Functionarii de la Casa Alba si de la Departaemntul de Stat, luati prin surprindere.

- Descriind dumpingul de pe piata americana a otelului si aluminiului ca ''un asalt la adresa tarii noastre'', Trump a apreciat ca cea mai buna decizie pentru companii ar fi sa-si mute inapoi in SUA otelariile si topitoriile. Oficialul american a insistat ca productia de metale este vitala pentru securitatea…

- Casa Alba a anuntat marti demisia lui Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, informeaza agentiile internationale de presa. Cohn s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul lui Trump…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian împotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfârsitul saptamânii trecute într-un

- Ambasadoarea Statelor Unite in Mexic, Roberta Jacobson, a anuntat joi ca paraseste administratia americana, prelungind lista demisiilor care afecteaza Departamentul de Stat de la instalarea lui Donald Trump la Casa Alba.

- Campania lui Trump a precizat intr-un comunicat ca intentioneaza sa foloseasca talentul lui Parscale pentru a-i ajuta pe republicani sa-si mentina controlul in Congres, la alegerile de la jumatatea mandatului care au loc in noiembrie a.c. Trump, care are 71 de ani, a semnalat deja ca are…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat, vineri, în legatura cu „faza a doua" a masurilor luate de catre Statele Unite în cazul în care adoptarea celor mai dure sanctiuni împotriva regimului din Coreea de Nord nu va avea rezultate, relateaza site-ul agentiei…

- Casa Alba intentioneaza sa adopte sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, au anuntat miercuri înalti responsabili ai Administratiei Trump, respingând acuzatiile de "indulgenta" la adresa Moscovei, informeaza joi AFP,

- Presedintele american Donald Trump este favorabil unei 'ameliorari' a controlului antecedentelor judiciare ale cumparatorilor de arme de foc, a comunicat luni Casa Alba, la cateva zile dupa atacul armat produs intr-un liceu din Florida, transmit AFP si Reuters. 'In timp ce discutiile continua si…

- Bannon a fost interogat mai multe ore timp de doua zile de catre echipa procurorului special Robert Mueller, a adaugat joi seara CNN, citand o persoane apropiata de aceasta ancheta. Fostul consilier ultra-conservator al lui Trump a raspuns la toate intrebarile care i-au fost adresate in toate domeniile,…

- "Atatea semne ca tragatorul din Florida era un dezechilibrat mintal, chiar dat afara din scoala pentru proasta purtare. Vecinii si colegii lui de clasa stiau ca (respectivul) reprezinta o mare problema. De semnalat intotdeauna autoritatilor, iar si iar!", a transmis Trump pe Twitter, joi dimineata.Liderul…

- Presedintele american Donald Trump crede ca atat palestinienilor si cat si israelienilor le lipseste vointa de a incheia un acord care sa puna capat indelungatei lor confruntari, impresie marturisita de liderul de la Casa Alba intr-un interviu publicat duminica de cotidianul Israel Hayom (Israel…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Intr-un fragment din aceasta emisiune care urma sa fie difuzata joi, Omarosa Manigault si-a exprimat ingrijorarea.Inainte de a fi angajata la Casa Alba, ea a fost candidata la reality show-ul 'The Apprentice', realizat de Donald Trump, potrivit Agerpres. "Eram bantuita de mesajele…

- Activitatile Guvernului Statelor Unite sunt blocate, incepand de vineri, dupa ce Senatul nu a reusit sa adopte un acord referitor la finantarea bugetului pe urmatorii doi ani. Acordul ar fi majorat plafonul pentru finantarea Apararii si cel pentru unele cheltuieli interne cu aproape 300 de…

- Guvernul SUA a intrat din nou in shutdown, iar activitatea a fost oprita pentru a doua oara in ultimele luni, dupa ce Congresul nu a reusit sa aprobe finantarea bugetului. De aceasta data, s-a ajuns in aceast situatie dupa ce un singur senator. Alesii sperau sa aprobe rapid finantarea bugetului pentru…

- Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor din Senat, va majora plafonul pentru finantarea apararii si cel pentru unele cheltuieli interne. Alaturi de reducerile de taxe adoptate de Congres in decembrie, noile cheltuieli vor mari si mai mult deficitul bugetului federal.”Proiectul…

- Liderii Senatului Statelor Unite au ajuns la un acord de 300 de miliarde de dolari referitor la finantarea bugetului, pe termen de doi ani, intr-o incercare de a pune capat neintelegerilor politice pe aceasta tema din ultimii ani. Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor…

- Casa Alba a anuntat ca Pentagonul lucreaza pentru organizarea unei impresionante parade militare pentru ”Independence Day”, sarbatoarea nationala care are loc in 4 iulie in SUA. Dupa ce anul trecut a luat parte, la invitatia presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la defilarea militara de pe Champs-Elysees,…

- Phenianul a denuntat duminica drept un "strigat de groaza" in fata puterii nord-coreene referirile la Coreea de Nord din recentul discurs al presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, in care liderul de la Casa Alba a calificat regimul nord-coreean drept "dictatura cruda", relateaza…

- Un tren inchiriat care transporta membri republicani ai Congresului american a lovit miercuri o masina de gunoi la o trecere la nivel cu calea ferata, conform informatiilor transmise de Casa Alba o persoana pierzandu-si viata si o alta fiind grav ranita, ambele din respectiva masina, si nu sunt raniti…

- Administratia de la Casa Alba a solicitat Muzeului Guggenheim din New York sa ii imprumute un tablou de Vincent Van Gogh, iar oficialii institutiei i-au propus in schimb o opera de arta reprezentand un closet din aur, transmite AFP.

- Pe langa cele 25 de miliarde de dolari, Trump mai doreste un buget de cinci miliarde de dolari pentru alte programe privind securitatea frontierelor si acordarea dreptului de munca si de sedere pentru imigranti. Administratia Trump analizeaza ridicarea unui zid pe o distanta de 1.300 de kilometri,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a facut miercuri cea mai clara declarație privind ancheta amestecului Rusiei in alegerile din 2016. Dupa ce s-a cotit mai mult timp, fiind uneori pro și alteori contra anchetei, liderul de la Casa Alba a declarat ca iși dorește sa fie audiat „sub juramant” de procurorul…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Guvernul SUA nu se mai afla in Shutdown. Cele doua camere ale Congresului american au aprobat proiectul de finanțare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat celor trei zile de paralizie a administrației federale, relateaza AFP și BBC News. Camera Reprezentantilor a adoptat cu 266 voturi pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Medicul Casei Albe, Ronny Jackson, a anuntat, ca Donald Trump are o sanatate excelenta si continua sa se bucure de efectele benefice ale abstinentei de alcool si tutun, informeaza Reuters."Presedintele are un un simt mental foarte ascutit, intact...Este apt pentru datorie", a declarat Jackson.…

- Steve Bannon, fost consilier pentru Strategii Politice al presedintelui SUA Donald Trump, a transmis in timp real Casei Albe, prin intermediul avocatului, intrebarile pe care le-a primit in cursul audierilor din Camera Reprezentantilor in ancheta contactelor cu Rusia, afirma surse citate de AP.

- Armata americana se pregateste 'foarte serios' de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat marti un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga in situatia ca aceste pregatiri sa fie puse in practica, relateaza AFP. 'Administratia examineaza foarte…

- 'Facand referire la afirmatia SUA conform careia ele sustin drepturile omului', ayatollahul Ali Khamenei a declarat: 'Persoana care este astazi la conducere in America afiseaza pozitia tarii sale in mod clar si nerusinat', se spune intr-un comunicat oficial publicat pe site-ul Ghidului Suprem.'Desigur,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este binevenit la Londra si a acceptat invitatia de a efectua o vizita, a declarat vineri un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce liderul american a anulat o vizita in capitala britanica.

- Donald Trump a intrebat joi de ce Statele Unite ar vrea sa ia imigranti din Haiti sau din tarile africane, spunand ca unele sunt “tari de rahat”, potrivit unor surse citate de Reuters. Afirmatiile presedintelui american, facute la Casa Alba, au venit in conditiile in care senatorul democrat Dick Durbin…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui Donald Trump,…

- Vicepreședintele SUA, in fruntea delegației SUA la Jocurile Olimpice de iarna din Coreea de Sud! Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Mike Pence, va conduce delegatia americana la Jocurile Olimpice de la iarna de la PyeonChang (Coreea de Sud), la care va participa si o delegatie a Coreei de…

- Presedintele american Donald Trump intentioneaza sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, care va avea loc in perioada 22-26 ianuarie, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP si Reuters. Presedintele american "va profita de ocazie pentru a-si prezenta programul sau 'America…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat, sambata, inca o data dorinta de a inchide programul Loteria Vizelor, sustinand ca tarile participante "nu trimit cei mai buni oameni" in SUA. Afirmatiile au fost facute in contextul unei intruniri care a avut loc la Casa Alba pe tema imigratiei,…

- Presedintele Donald Trump l-a facut mincinos pe autorul scandaloasei carti "Fire and Fury: Inside the Trump White House", Michael Wolff, lucrare catalogata de liderul de la Casa Alba ca fiind plina de...

- Un politist iranian a fost ucis luni în timpul unor acte de violenta legate de manifestatiile antiguvernamentale care zdruncina Iranul de cinci zile, o miscare de protest fara precedent, din 2009, în aceasta tara, transmite AFP. În total 13 persoane, dintre care…