- Anul 2017 s-a dovedit a fi unul deosebit de profitabil pentru industria cinematografica de la Hollywood. Companiile americane de producție au inregistrat venituri de sute de milioane de dolari de pe urma filmelor lansate.

- Fimele care au avut cele mai mari incasari in 2017 Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Filmele cu cele mai mari încasari, la nivel global, pe 2017:…

- Boardul Fondului Monetar International (FMI) a aprobat, miercuri, eliberarea unei noi transe in valoare de 22 de milioane de dolari din acordul de imprumut pe trei ani in valoare de 183 milioane de dolari acordat Republicii Moldova in luna noiembrie 2016, informeaza un comunicat de presa al institutiei…

- Cea mai populara moneda virtuala, Bitcoin, a pierdut miercuri 15% din valoare, ajungand la 16.626 dolari, comparativ cu recordul absolut de luni, cand a atins 20.089 dolari, informeaza Bloomberg. Potrivit...

- CryptoCoin PRO estimeaza tranzactii de peste 20 de milioane de dolari pana la finalul acestui an, in toate tarile in care activeaza si, pentru anul viitor, isi propune o crestere de minimum cinci ori a sumelor tranzactionate. Compania a adaugat si plata cu cardul online, dar si tranzactionarea mai…

- Pentagonul a derulat un program secret privind investigarea unor obiecte zburatoare neidentificate (OZN), care a costat 22 milioane de dolari, potrivit unei investigatii a publicatiei The New York Times. Doar un numar mic de oficiali au avut cunostinta de acest program, care a…

- Robert Glinta este mandria Argesului in sport. Chiar daca Robi nu mai reprezinta CSM Pitesti, performantele argeseanului nostru sunt la fel de importante, iar competitiile la care concureaza sunt traite la intensitate maxima. Robert participa in acest final de saptamana la Europeanul in bazin scurt,…

- Proiectul de buget a fost depus de guvern și va intra in aceasta saptamana in dezbaterea comisiilor de specialitate și apoi in plenul Camerei Deputaților și Senatului. Liberalii au depus luni mai multe amendamente, cerand bani pentru mai multe investiții, printre care și unele arzatoare:…

- New York Rangers, cotata la 1,5 miliarde de dolari, este cea mai valoroasa franciza din liga profesionista nord-americana de hochei (NHL), pentru al treilea an la rand, potrivit clasamentului publicat marți de revista Forbes, relateaza Reuters. Rangers valoreaza aproape de trei ori media…

- Duminica, unele dintre cele mai luminate minti din stiinta s-au adunat la Ames Research Center al NASA pentru ”Breakthrough Prize”, unul dintre cele mai mari premii in stiinta. Li se va acorda recunoasterea mai multor cercetatori, iar...

- Clujeanul Tudor Marchis a pornit de la zero un business pe care l-a transformat in numai cativa ani intr-una dintre cele mai de succes afaceri de property management din India. Tudor a ajuns oarecum intamplator in India, in urma cu sase ani. Pana in 2008, el a fost arbitru de fotbal si facea bani frumosi…

- Familia Talpes, Florin si Mariuca, au creat de la zero, din 1990, compania Bitdefender, care acum valoreaza 600 de milioane de dolari. Florin Talpes conduce grupul Bitdefender, cel mai mare producator de software din Romania. Solutiile de securitate informatica produse de compania romaneasca…

- Fondul de investitii Vitruvian Partners a achizitionat circa 30% din Bitdefender de la Axxess Capital si devine, astfel, al doilea cel mai mare actionar al companiei, evaluata la peste 600 de milioane de dolari, a anuntat producatorul de software.

- O femeie bolnava de cancer din Canada a caștigat la loto. Diane Bishop, mama a doi copii (baieți), a fost diagnosticata cu cancer la san in aprilie 2016 și, deși a terminat tratamentul cu chimioterapie, cancerul a recidivat și chiar s-a raspandit la plamani și la șold. Și, deși sufera de cancer la san,…

- Danemarca va construi o stație de spionaj, care va intercepta comunicațiile rusești. Decizia guvernului de la Copenhaga a fost impusa de relațiile tot mai tensionate dintre NATO și Rusia, scrie Newsweek. Șeful serviciului militar de informații din Danemarca (FE), Lars Findsen, a declarat…

- Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor menționate la data de 30 iunie 2017, respectiv 31 decembrie 2016."Romania a incasat in primele șase luni ale anului 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei provenite din operațiunile de export,…

- La debutul pe marile ecrane, filmul Justice League dezamagit, incasarile fiind sub așteptari. Producția Warner Bros. si DC Entertainment a avut incasari de doar 96 de milioane de dolari in Statele Unite ale Americii, in primul weekend de difuzare. Potrivit estimarilor, lungmetrajul ar fi trebuit sa…

- Un tablou al pictorului Leonardo da Vinci a fost adjudecat miercuri cu suma record de 450,3 milioane de dolari la o licitație organizata de casa Christie's la New York, informeaza AFP citata de Agerpres. La finalul unei licitații care a durat 19 minute, "Salvator Mundi", ultimul…

- Cofondatorul Microsoft Bill Gates a anunțat ca vrea sa se alature luptei impotriva maladiei Alzheimer, astfel incat a investit 50 de milioane de dolari intr-un fond al carui scop sunt cercetarile impotriva demenței in general, relateaza marți EFE.

- Profitul brut realizat de Transgaz in primele 9 luni este de 433,5 milioane de lei, in crestere cu 21% fata de cel realizat in perioada similara din 2016, arata un raport transmis luni de societate (simbol TGN) catre Bursa de Valori Bucuresti. Veniturile din activitatea de exploatare inainte…

- În 2017, producția de cartofi în Ucraina se va ridica la 21,9 milioane de tone, cu 0,5% mai mult decât anul trecut, transmite INFOTAG. La începutul lunii noiembrie, exporturile de cartofi din Ucraina au atins 11,71 mii tone, în valoare de 2,76 de milioane de…

- Un utilizator inca neidentificat a blocat accesul la cele mai recente portofele de cryptomonede create prin intermediul Parity Technologies, dupa ce a sters toate codurile de acces necesare. Portofelul continea cryptomonede ethereum in valoare de aproape 280 de milioane de dolari, potrivit Business…

- Procurorul special Robert Mueller a respins eforturile lui Paul Manafort de a evita arestul la domiciliu, argumentand ca este necesar ca fostul director de campanie al presedintelui Donald Trump sa ofere detalii suplimentare financiate despre acuzatiile din spatele cautiunii de 12 milioane de dolari…

- Top modelul brazilian Lais Ribeiro a fost aleasa sa prezinte "Fantasy Bra", celebrul sutien lansat in fiecare an cu prilejul Victoria's Secret Fashion Show, relateaza online ziarul spaniol ABC. Sutienul denumit "Champagne Nights Fantasy Bra" are o valoare de 2 milioane…

- „Dupa exitul din Slovenia si Croatia cei de la CME se pregatesc sa vanda și restul operațiunilor, Cehia, Slovacia, Bulgaria, Romania”, a anunțat Orlando Nicoara, fost șef al diviziei Internet din trustul MediaPro, pe blog. Orlando Nicoara spune ca, potrivit unor surse, CME ar dori sa vanda „la…

- Marina militara a Statelor Unite a anunțat joi o serie de reforme pentru redobandirea competențelor marinarești de baza și a vigilenței navale, cu costuri estimate intre 400 de milioane și 500 de milioane de dolari in urmatorii șase ani, informeaza Reuters. Programul a fost lansat dupa revizuirea…

- Paul Manafort, fostul director de campanie al lui Donald Trump, detinea trei pasapoarte americane, bunuri de milioane de dolari si avea conexiuni cu oligarhi rusi si ucraineni, potrivit documentelor inaintate de procurorii federali Tribunalului Districtului Columbia (DC) dupa inculparea lui Manafort…

- Benone Pletea Pana in anul 2020, locuitorii comunei Ibanești vor beneficia de trei investiții importante finanțate prin PNDL 2, in valoare totala de peste 4,5 milioane de lei. Pe 19 iulie, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a dat publicitații lista cu proiectele…

- Toata lumea a scris despre noua linie de produse cosmetice a Rihannei, lansata la inceputul lunii Septembrie. Drept dovada, Fenty Beauty s-a bucurat de mare succes imediat, iar la doar o luna de la data lansarii brandul a beneficiat de reclama gratuita estimata la 72 de milioane de dolari. Altfel spus,…

- Veste extraordinara! Serviciul Public de Asistența Sociala Turda a castigat un proiect european de 24.200.204,33 lei (5,3 milioane de euro)!!! „A fost admisa cererea de finanțare

- Anual in țara noastra se exporta lapte din Ucraina in valoare de 2,13 milioane de dolari. Potrivit situației la inceputul lunii octombrie curent, Ucraina a exportat 8,31 mii de tone de lapte in valoare de 5,82 milioane de dolari. Principalii consumatori ai acestuia sint Moldova (in valoare de 2,13…

- Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultura (FAO) a lansat miercuri un program global, pentru care ar avea nevoie de 98 de milioane de dolari, pentru a lupta împotriva unei infecții care amenința culturile de banane, informeaza AFP, citata de Agerpres. Aceasta maladie…

- International Finance Corporation (IFC), divizia de investitii private a Bancii Mondiale, a acordat un imprumut de 150 milioane de lei (aproximativ 38,5 milioane dolari) companiei UniCredit Leasing Corporation, pentru finantarea intreprinderilor mici si mijlocii (IMM). ”Acest acord de imprumut…

- Soția președintelui Republicii Zimbabwe, Robert Mugabe, a dat in judecata un om de afaceri libanez pentru ca acesta din urma nu a trimis la timp un inel de diamante, in valoare de 1.35 milioane de dolari. Conform unui reportaj publicat miercuri de presa de stat, aceasta a comandat bijuteria cu ocazia…

- Johnson & Johnson a castigat un proces de 72 de milioane de dolari in cazul pudrei de talc cancerigene, datorita unei chestiuni care tine de jurisdictie. Compania a facut recurs la o decizie care acorda aceasta suma colosala drept despagubiri rudelor unei femei care a murit de cancer ovarian,…

- WTA a anunțat premiile de la Turneul Campioanelor 2017 din Singapore (22-29 octombrie). In total sunt puse la bataie 7 milioane de dolari. Simona Halep, principala favorita la caștigarea Turneului Campioanelor din Singapore, iși poate rotunjii contul cu inca 2,4 milioane de dolari daca iși va onora…

- Compania britanica DS Smith a anuntat ca va cumpara, intr-o tranzactie de 245 milioane dolari, companiile EcoPack si EcoPaper, cei mai mari producatori locali de ambalaje de hartie, scrie Reuters. Tranzactia va fi incheiata in al treilea trimestru al anului fiscal. EcoPack are o fabrica de ambalaje…

- Ministrul Turismului, Mircea Dobre, i-a sfatuit pe toti cei care au pachete cumparate prin Omnia Turism sa nu mai plece in acele calatorii, deoarece conturile agentiei au fost blocate de banci, fapt pentru care nu pot fi efectuate plati.”Ministrul Mircea Dobre a discutat personal cu o parte…

- Americanii au organizat doua concerte in paralel, in demersul lor de a strange fonduri pentru victimele uraganelor ce au lovit in ultimele luni Puerto Rico. S-a cantat in același timp la Los Angeles și la Miami și au fost organizate doua teledonuri in urma carora s-au strans in jur de 30 de milioane…

- Un barbat din New Jersey a caștigat nu mai puțin de 24 de milioane de dolari la loterie, insa nu a avut nici cea mai mica idee timp de aproape un an. Cu doua zile inainte ca termenul de un an sa expire, el a decis sa-și verifice biletul și a avut parte de surpriza vieții lui, relateaza The Telegraph.…

- Comoara de sub noi: Aur in valoare de 2 milioane de dolari, gasit in sistemul de canalizare. Aurul a fost gasit intr-un loc cu totul neasteptat: in canalizarea si instalatiile de epurare a apei uzate.

- Aproximativ 43 de kilograme de aur în valoare de 1,8 milioane de dolari trec prin apele reziduale ale Elvetiei în fiecare an, au estimat certatorii de la Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology. Rafinariile de aur din Elvetia ar putea începe un program…

- Aproximativ 43 de kilograme de aur in valoare de 1,8 milioane de dolari trec prin apele reziduale ale Elvetiei in fiecare an, au estimat certatorii de la Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology. Rafinăriile de aur din Elveţia ar putea începe un program de reciclare,…

- In septembrie curent activele oficiale de rezerva ale Bancii Nationale a Moldovei, in comparatie cu luna precedenta, s-au majorat cu 121,03 milioane de dolari sau cu 4,8% si au constituit 2 miliarde 629,41 milioane de dolari la finele lunii septembrie. Dupa cum a comunicat Banca Nationala a Moldovei,…

- Cu ajutorul unei noi analize statistice, cercetatorii de la Universitatea din Copenhaga, Danemarca, au cules o serie ampla de informatii din baza de date daneza a 31.524 perechi de gemeni, nascuti intre anii 1951 si 2000. Oamenii de stiinta...

- Toate reacțiile dupa Danemarca – Romania 1-1. Tricolorii au egalat la Copenhaga in inferioritate numerica. Bancu, Țucudean și Deac au conlucrat la reușita naționalei lui Contra. Romania incheie campania ratata la CM 2018 cu o remiza. ”O schimbare foarte buna. Țucudean a intrat bine. E un jucator puternic,…

- Emma Stone și-a imprumutat imaginea pentru zece milioane de dolari brandului Louis Vuitton. Actrița laureata cu premiul Oscar pentru rolul din La La Land a fost de acord sa reprezinte celebra casa de moda in urmatorii doi ani, in schimbul acestei sume de bani, relateaza Page Six, potrivit Libertatea.Emma…

- Naționala de fotbal a Romaniei a ajuns in cursul acestei zile in Danemarca, Copenhaga, unde va disputa ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial. Partida se desfașoara duminica, de la ora 19:00, in direct la TVR 1 și liveTEXT pe GSP.ro. Alaturi de jucatorii lui Cosmin Contra s-a aflat…

- Un cuplu din Statele Unite a furat bucunuri în valoare de 1.2 milioane de dolari printr-o inginerie incredibila. Cei doi pretindeau ca lucrurile comandate erau livrate cu defecțiuni din cauza modului în care au fost transportate și apoi cereau altele la schimb.