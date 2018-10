Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17.09.2018, actionand in baza unei informatii, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta ndash; Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Constanta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta ndash; Compartimentul Furturi Auto, au desfasurat o actiune pe linia combaterii…

- Sambata, 15 septembrie, cei doi operatori de salubrizare din cadrul asocierii Comprest-Brai Cata vor ridica deseurile de plastic si de hartie de la populatie din cele doua zone pilot, Schei si Brasovul Vechi. Din data de 3 septembrie locuitorii celor doua cartiere si-au putut ridica, de la casieriile…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca Rusia nu are niciun motiv sa ii investigheze pe cei doi suspecți in atacul neurotoxic din Salisbury, Alexander Petrov și Ruslan Boshirov, deoarece Marea Britanie nu a cerut asistența, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, citat…

- La doi ani de la referendumul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, ruptura creata in societate de acest subiect continua sa se adanceasca, scrie Times. Votul din 2016 a fost ca lumina...

- Cel putin o persoana a decedat, iar o alta este in stare critica, in urma unei explozii produse la o fabrica de echipamente militare de langa Salisbury, Marea Britanie, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Marea Britanie doreste sa solicite Rusiei extradarea a doi barbati suspectati de atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei lui in orasul britanic Sulisbury, a anuntat luni The Guardian, citand surse guvernamentale si de securitate, informeaza Reuters.

- Desi considera destul de putin probabil ca Marea Britanie sa iasa din Uniunea Europeana fara un acord, guvernul premierului Theresa May lucreaza intens la un plan "B", scrie The Guardian, evocand ultimele declaratii ale...

- Pe parcursul vizitei lui Donald Trump in Marea Britanie, Regina Elisabeta a II-a a avut multe de transmis, chiar daca nu și de spus. In ziua sosirii liderului de la Casa Alba, suverana a purtat o broșa daruita ca semn al prieteniei de… soții Obama. Pana la sfarșitul vizitei de lucru, scorul a fost Broșele…