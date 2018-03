Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de administratie al companiei Qualcomm Inc. s-a intalnit vineri pentru a discuta despre fostul presedinte Paul Jacob care a parasit compania americana producatoare de semiconductoare, deoarece a explorat modalitati de a dobandi compania, afirma surse citate de Reuters. Deliberarile…

- O femeie din Balți a fost escortata la DGT Nord a CNA pentru a fi audiata intr-un dosar de trafic de influența. Aceasta a fost reținuta de ofițerii și procurorii anticorupție, fiind banuita ca ar fi pretins și primit bani pentru organizarea eliberarii mai multor permise de

- Aceasta investigatie a fost declansata dupa ce, la finele saptamanii trecute, au aparut dezvaluiri conform carora compania de consultanta Cambridge Analytica ar fi avut acces, in 2014, la datele companiei conduse de Mark Zuckerberg, ceea ce ar reprezenta o clara violare a conditiilor de confidentialitate…

- Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook, conform unor surse din cadrul companiei care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citate de CNN. Acum va fi nevoie de eforturi supraomenesti pentru a reconstrui increderea pierduta a publicului in promisiunea si capacitatea…

- Pus la perete de organele de drept. Este cazul soferului care acum 2 zile a dat cu masina intr-o bordura, dupa care s-a luat de militarii Trupelor de Carabinieri. Incidentul a avut loc pe strada Timis din Sectorul Centru.

- Un biciclist din orașul rus Penza a fost amendat de poliția rutiera pentru ca a cauzat stricaciuni unei gropi din asfalt.Barbatula intrat cu bicicleta intr-o groapa, in noiembrie 2017, ajungand astfel la spital cu mai multe rani, iar bicicleta lui fiind avariata, scrie Digi24.ro.

- Xabi Alonso, retras din activitatea de fotbalist profesionist, are probleme cu legea in Spania. Fostul jucator de la Real Madrid este in atentia procurorilor, care cer opt ani de inchisoare pentru mijlocasul spaniol, acesta fiind acuzat ca a "omis" sa achite opt milioane de

- Politistii rutieri cerceteaza trei persoane care au condus ieri autovehicule pe drumurile publice desi nu detin permise de conducere. Una dintre ele a fost implicata in producerea unui accident de circulatie pe raza municipiului Baia Mare. Ieri, 12 martie, un tanar de 18 ani din Baia Mare s-a prezentat…

- Caz ingrozitor la Viseu de Sus. O batrana din localitate a fost violata si ucisa in noaptea de sambata spre duminica. Mentionam faptul ca informatiile pe care le publicam nu au fost confirmate oficial nici de IPJ Maramures, nici de Parchetul de pe langa Tribunalul Maramures conform vasiledale.ro. Fapta…

- Donald Trump cere pedeapsa cu moartea pentru traficantii de droguri, incalzind cu acest argument multimea la o intalnire electorala. Presedintele a dat exemple ca model tari: Singapore, China, dar si Filipine. Tari ca acestea, a explicat el, au mai putine probleme cu dependenta de droguri, fiindca aplica…

- Samuel Roceanu, unul dintre tinerii care au aruncat barbatul dintr-o masina, barbat ce ulterior a decedat, va fi cercetat in libertate pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate. Infractiunea se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an de inchisoare sau amenda, scrie jurnaluldearges.ro.…

- Unul dintre tinerii care au aruncat un barbat dintr-o masina, pe o strada din Pitesti, va fi cercetat în libertate pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

- Curtea Suprema este asteptata vineri sa se pronunțe in dosarul in care Viorel Hrebenciuc si fiul sau Andrei, Tudor Chiuariu si Ioan Adam sunt acuzati de acte de coruptie. DNA a solicitat o pedeapsa maxima de 12 ani cu executare pentru fostul deputat Viorel Hrebenciuc. El este acuzat de savarsirea…

- Oamenii legii l-au reținut pe autorul alertei false cu bomba din 5 martie, de la parcul de troleibuze nr. 1. Acesta s-a dovedit a fi un barbat în vârsta de 30 ani, domiciliat în capitala. Fiind audiat de polițiști, el și-a recunoscut vina, comunicând ca…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin va fi eliberat conditionat dupa ce a executat un an si trei luni din pedeapsa de patru ani de inchisoare pentru luare de mita si trafic de influenta. Decizia, luata miercuri de Tribunalul Bucuresti, este definitiva, transmite News.ro . Decizia a fost luata miercuri…

- Fostul premier, Victor Ponta, impreuna cu Dan Șova risca ani grei de inchisoare, dupa decizia data de procurorii DNA. Aceștia cer pedepse cu executare pentru cei doi in dosarul Turceni-Rovinari.

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv pentru viol pe Viorel Micu (60 de ani), asistent medical la Spitalul de Urgenta din Braila. Barbatul a scandalizat opinia publica in 2015 dupa ce a iesit la iveala faptul ca ar fi violat zeci de paciente.

- Zachary Jianglinchao este noul Country Manager Huawei Consumer Business Group Romania, producatorul de smartphone-uri care ocupa locul 2 pe piața locala, în ceea ce privește cota de piața. Angajat al Huawei de peste 10 ani, Zachary Jianglinchao a fost timp de 2 ani Product Manager…

- Angajat al Huawei de peste 10 ani, Zachary Jianglinchao a fost timp de 2 ani Product Manager la sediul companiei din Shenzhen China, iar, in perioada 2015-2017, a fost Country Manager in Mexic, unde a avut rezultate excelente atat la capitolul notorietate, cat și la capitolul vanzari. “Sunt…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare,…

- Sapte romani au fost condamnati la ani grei de inchisoare in Marea Britanie pentru frauda cu carduri bancare, cu un prejudiciu de peste 3 milioane de euro.Pedeapsa cea mai mare, de 11 ani de inchisoare, a primit o cel considerat creierul gruparii de infratori. El proiecta dispozitivele amplasate pe…

- Varga Adalbert, deținutul care a evadat joi (8 februarie) din Tribunalul Satu Mare, risca chiar și trei ani de detenție in plus pentru fapta sa. „In legatura cu fapta savarsita, administratia Penitenciarului Satu Mare a informat judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, fiind sesizat si Parchetul…

- Inchisoare cu executare pentru patronul unei firme de internet, acuzat de procurori ca, in ianuarie 2016, a lovit intentionat cu masina un angajat al societatii Electrica. Denis Toader, fratele fostului consilier local Florin Toader, fin al fostului primar Constantin Boscodeala, a fost condamnat de…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat un cetatean roman pentru efectuarea formalitatilor necesare de trecerii frontierei pentru a intra in Romania. Tanarul in varsta de 25 de ani, conducea un autoturism marca BMW X5, inmatriculat in Republica Moldova.

- O femeie, in varsta de 28 de ani si originara din Uzbekistan, fosta republica sovietica din Asia Centrala, s-a inteles cu un cuplu de cetateni din aceeasi regiune in vara anului 2016 sa le vanda urmatorul ei copil.

- Jucatoarea frantuzoaica Alize Cornet (42 WTA) risca grave sanctiuni dupa ce a lipsit intentionat de la 3 controale antidoping inopinate. Anuntul a fost facut azi de Federatia Franceza de Tenis, iar o prima decizie a fost stabilita deja: Cornet nu a fost inclusa in echipa de Fed Cup a Frantei pentru…

- Trei jihadiste franceze sunt in detentie in Irak pentru aderare la gruparea jihadista Stat Islamic si isi asteapta procesul judiciar in aceasta tara unde risca pedeapsa capitala, a anuntat marti o sursa apropiata acestui dosar, citata de AFP. Cele trei femei au fost capturate dupa caderea orasului…

- Fiscul spaniol a cerut parchetului sa intenteze proces cantaretei columbiene Shakira, pe care o acuza de frauda fiscala, comisa intre 2011 si 2014, a informat duminica cotidianul La Vanguardia, citat de AFP.

- Activitatile de documentare si cercetare efectuate de politistii Serviciului de Investigatii Criminale Maramures, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Salaj, au dus la identificarea persoanelor care, in cursul lunii ianuarie a, au patruns prin efractie in mai multe…

- Deputata PSD Oana Florea, sefa Comisiei „Alegeri 2009“, a anuntat ca va depune un proiect de lege prin care persoanele care nu se prezinta la audierile comisiilor speciale din Parlament risca o pedeapsa cu inchisoarea de pana la 3 luni si pedeapsa complementare de a nu mai putea ocupa o functie publica…

- Fostul europarlamentar Adrian Severin, care executa o pedeapsa de patru ani de inchisoare, a cerut luni la Judecatoria Sectorului 5 eliberarea conditionata. El a declarat in fata magistratilor ca a incercat sa isi execute pedeapsa cu demnitate, ca a muncit si a scris lucrari fara a pretinde…

- Un proiect de lege prezentat luni de deputatul PSD Oana Florea, presedintele comisiei de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, prevede ca refuzul persoanelor citate la comisia de ancheta de a se prezenta la audieri, de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia…

- Un pilot beat a fost dat jos de polițiști din avionul companiei British Airways pe aeroportul Gatwick din Londra. Cursa spre Mauritius a plecat cu intarziere dupa ce a fost adus un alt pilot in locul acestuia, scrie BBC News. O sursa din cadrul companiei aeriene a spus: „Polițiștii s-au grabit spre…

- Zeci de politisti in strada, mii de intrebari fara raspuns si imaginatia bogata a unei adolescente, cam asta este reteta perfecta pentru un viol imaginar • Lipsa de atentie sau poate tragerea unui semnal de alarma mut au facut-o pe aceasta pustoaica sa bage spaima intr-un cartier intreg • Cateva declaratii…

- Incidentul s-a intamplat inainte de Craciun cand pacienta a ajuns la spital dupa ce a fost muscata de maidanezi. Acolo, asistenta de la camera de garda a trimis-o la un alt spital din oras si a cerut paznicilor sa o scoata pe femeie din cladire pentru ca nu avea buletinul la ea. Reprezentantul…

- Procurorul DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani, in care este acuzat ca a primit in total suma…

- Un om de afaceri vietnamez in varsta de 42 de ani, acuzat pentru ca ar fi divulgat secrete de stat, a fost arestat la Hanoi, joi, dupa ce a fost deportat din Singapore, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Miercuri, 3 ianuarie, Instanța Curții de Apel incevtita cu soluționarea apelului in cazul ”Lotului Ostaficiuc” s-a pronunțat. Iata sentința:Ora estimata: 09:00 Complet: Penal – N A8 Tip solutie: Admis apel Solutia pe scurt: In baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C.p.p. admite apelurile declarate de…

- In cererea de arestare preventiva a lui Mihai Lucan, acuzat de delapidarea cu peste un milion de euro a Institutului Clinic de Transplant si Urologie Cluj, DIICOT vorbeste despre incercarea de blocare a anchetei, sustragerea unor bani si bijuterii, modalitatile de „capusare” a ICUTR si despre pedeapsa…

- Finalul de an il gaseste pe Cristiano Ronaldo in atentia autoritatilor spaniole, in procesul in care cistigatorul Balonului de Aur e acuzat ca ar fi fraudat statul spaniol cu aproape 15 milioane de euro. Desi pe plan sportiv Ronaldo a excelat, portughezul este acuzat ca faptele sale de frauda au fost…

