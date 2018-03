Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Madame Tussauds din Londra pregateste deja o statuie din ceara cu chipul lui Meghan Markle, fosta actrita americana ce urmeaza sa se casatoreasca cu printul Harry la 19 mai, relateaza online ziarul spaniol ABC. Rezultatul final se va putea vedea chiar inainte de fericitul eveniment care ii tine…

- Sunt aproxmativ 30.000 de posibili teroristi jihadisti in Europa. Aproximativ 30.000 de persoane radicalizate ce reprezinta o amenintare potentiala de terorism jihadist se afla in prezent in Europa, a avertizat luni 19 martie, directorul Europol, Rob Wainwright, citat de Agerpres . ”Desigur, nu toti…

- Tanarul irakian acuzat in legatura cu atentatul din statia de metrou Parsons Green, la Londra, soldat cu 30 de raniti in septembrie, a declarat ca a fost ”antrenat sa ucida” de catre gruparea Statul Islamic (SI), potrivit unor documente prezentate la deschiderea procesului, scrie AFP, conform news.ro.Ahmed…

- Un britanic in varsta de 25 de ani, un sustinator al gruparii Statul Islamic, a fost gasit vinovat vineri de faptul ca a pregatit atentate teroriste la Londra si a incercat sa recruteze copii de la o scoala musulmana pentru a-i tran...

- Harvey Weinstein nu se va afla la ceremonia de decernare a Oscarurilor de duminica, dar prezenta fostului producator de film va fi totusi simtita la Hollywood, relateaza vineri Reuters. Artistul stradal din Los Angeles care si-a luat numele de Plastic Jesus a dezvelit joi o statuie intitulata "Casting…

- Statuia lui Stefan cel Mare, amplasata in apropiere de Cetatea de Scaun a Sucevei, un simbol al Sucevei, a ajuns in paragina dupa ce autoritatile au lasat-o de izbeliste. Primaria municipiului Suceava va repara statuia, proiectul vizand reabilitarea statuii ridicandu-se la suma de 562.000 de lei, fara…

- Doi tineri care s-au cunoscut pe un site matrimonial musulman au fost condamnați la inchisoare pentru terorism in Marea Britanie. Munir Mohammed, care a solicitat azil in Regatul Unit, a fost condamnat la inchisoare pe viața, din care va executa o pedeapsa de minimum 14 ani. Rowaida El Hassan, pe care…

- Inarmati cu un topor, o crosa de golf si un flex, barbatii au facut tandari geamurile vehiculului si i-au zgariat tabla. Potrivit unui martor citat de presa britanica, intre cei trei romani si vecinul exista un conflict mai vechi, din cauza locului de parcare. Cum masina oricum avea roata…

- Regatul Unit si Statele Unite discuta despre soarta a doi jihadisti britanici din cadrul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) implicati in torturarea si asasinarea unor ostatici occidentali in Siria, a anuntat marti ministrul de Interne Amber Rudd, relateaza Reuters, scrie news.ro.Alexanda…

- Autoritatile chineze au cerut "pedeapsa aspra" pentru un barbat care ar fi furat degetul mare al unei statui reprezentand un razboinic de teracota dintr-o expozitie din Statele Unite, potrivit unui comunicat din presa chineza citat de BBC. Statuia veche de 2.000 de ani valoreaza 4,5 milioane de dolari…

- 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac in Turcia au fost retinuti de catre fortele politienesti fidele lui Erdogan. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat agentia de presa turca Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Un barbat din Marea Britanie s-a trezit cu o statuie a Fecioarei Maria in propria gradina și a ramas fara cuvinte. A crezut ca era vorba despre o minune și a inceput sa povesteasca tuturor despre experiența incredibila pe care a trait-o. Informația a ajuns și in presa locala și nimanui…

- O statuie din ceara dedicata actorului Tom Hardy, cu "o inima" care bate, a fost prezentata de Muzeul Madame Tussauds din Londra, vizitatorilor fiindu-le permis sa se fotografieze alaturi de aceasta, dar si sa o imbratiseze, scrie Reuters. Statuia il reprezinta pe Hardy asezat pe o canapea, cu un brat…

- In anul 2007, cei doi fondatori Airbnb nu și-au permis sa inchirieze un apartament nou in San Francisco. Ca sa stranga niște bani, au hotarat sa iși amenajeze o camera in apartamentul pe care il aveau și sa o inchirieze pe termen foarte scurt. Pentru ca un anunț online era prea impersonal, au creat…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat ca "nu este timp de pierdut” daca UE si Regatul Unit vor sa ajunga la o intelegere, noteaza BBC. Barnier, care a vorbit inaintea discutiilor de la Londra cu Theresa May si David Davis, a declarat ca respecta „liniile rosii”…

- O statuie emblematica de pe un pod parizian, partial acoperita de apa în urma cresterii nivelului Senei, a fost îmbracata duminica cu o vesta de salvare, o operatiune simbolica destinata sporirii gradului de constientizare privind impactul schimbarilor climatice, relateaza AFP. Statuia,…

- Cele cinci membre ale grupului - Victoria Beckham, Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm si Geri Horner -, care au avut mare succes in anii 1990, s-au reunit in resedinta pe care Geri Honer o detine intr-un cartier din nordul Londrei, in prezenta fostului manager al trupei, Simon Fuller.…

- Darren Osborne, care are 48 de ani, a negat ca este autorul atacului din seara de Ramadan, soldat cu un mort si 12 raniti, si a sustinut ca era doar pasager in furgoneta condusa de un alt barbat pe nume Dave, dar anchetatorii au stabilit ca a actionat singur.Potrivit procurorilor, Osborne…

- Fondul privat de investiții Blackstone va cumpara divizia Thompson Reuters care furniza informații bursiere catre bancile de investiții și companiile de brokeraj de pe Wall Street cu 17 miliarde de dolari, scrie Bloomberg . Mai exact, Blackstone va cumpara un pachet de 55% din acțiunile diviziei de…

- "Incubatorul de antreprenoriat civic „Civistarter", desfașurat in premiera pe 27 ianuarie 2018, a adunat impreuna 100 de tineri pentru Romania viitorului cu scopul de a schimba prezentul unei munci sisifice printr-un mecanism de propagare a valorilor civice și democratice, ateliere și intalniri inspiraționale…

- Gruparea terorista Statul Islamic a lansat un nou videoclip de propaganda, prin care își îndeamna susținatorii sa efectueze atacuri teroriste îngrozitoare în țarile occidentale. Clipul, realizat de grupul Al-Hayat Media Center, prezinta imagini tulburatoare ale atacurilor…

- Potrivit postarilor de pe Facebook si Twitter București s-a clasat pe locul trei intr-un top al oraselor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett, relateaza Times of Israel. Ministerul…

- Parlamentari conservatori britanici iau in calcul inlocuirea Theresei May de la conducerea formatiunii sale politice, implicit si din fruntea guvernului de la Londra, daca Partidul Conservator inregistreaza rezultate nesatisfacatoare la alegerile locale din luna mai, relateaza vineri cotidianul The…

- Reusita de senzatie a unuia dintre liderii protestatarilor # Rezist din Piata Victoriei. A castigat un premiu la care nu s-ar fi asteptat nimeni. Este vorba despre Florin Badita de la grupul Coruptia Ucide care a fost printre laureatii Galei Forbes 30 under 30 Europe 2018 care s-a desfasurat in capitala…

- Includerea Poloniei in turneul pe care secretarul de stat american Rex Tillerson il efectueaza saptamana aceasta in Europa este o consecinta a politicii pro-americane a Poloniei si a aprecierii de catre SUA a recentei ofensive politice poloneze in domeniile securitatii si diplomatiei internationale,…

- Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate marti dintr-un hotel si un club de noapte si doua statii de metrou au fost inchise in urma unor scurgeri de gaze in centrul Londrei, relateaza PA, Reuters si AFP, potrivit agerpres.Statia Charing Cross, pe unde circula zilnic zeci de mii de persoane,…

- American International Group (AIG) a anuntat luni ca va incheia o tranzactie de achizitie a firmei de asigurari Validus Holdings Ltd. pentru suma de 5,56 de miliarde de dolari, aceasta fiind prima tranzactie pe care o face AIG de la criza din 2008 incoace, relateaza Reuters. AIG va plati…

- Nu e momentul sa discutam aici despre cat de stupida este ideea unei zile a „culturii nationale“. O tara serioasa face si se bucura de cultura in fiecare zi si, in fond, de la Londra la Praga si de la Madrid la Roma si Viena, Batranul Continent traieste in cultura la modul organic - scrie conferentiarul…

- Pentru al treilea an consecutiv, Londra a fost desemnata cel mai scump oras european in functie de nivelul chiriilor, chiar daca Brexitul a provocat incertitudini privind viitorul celui mai mare centru financiar de pe continent, conform unui studiu publicat miercuri de firma de consultanta ECA International,…

- Mai multi protestatari imbracati in negru din sudul Atenei au dat jos de pe soclul ei o sculptura rosie, reprezentand un inger, rupandu-i apoi aripile, in cadrul celui mai recent incident dintr-o serie de atacuri comise asupra acestei opere de arta, ai carei critici au asemanat-o adeseori cu diavolul,…

- Guvernul britanic va anunta joi ca isi va spori cu 44,5 milioane de lire sterline (50,5 milioane de euro) contributia financiara pentru Calais si zona de coasta franceza pentru a intari securitatea la frontiera, relateaza AFP, conform agerpres.ro. ''Acesti bani trebuie investiti in ameliorarea…

- Victor Spirescu, romanul care a “invadat” Marea Britanie, a murit intr-un accident de mașina, titreaza tabloidul The Sun . Accidentul a avut loc in apropiere de locuința pe care Victor o imparțea cu prietena sa, Suzana. Victor Spirescu, primul roman ajuns in Marea Britanie in 2014, dupa ridicarea restrictiilor…

- Doliu in lumea muzicii. Dolores O'Riordan, solista trupei irlandeze The Cranberries, a murit la varsta de 46 de ani. Corpul neinsufletit al artistei a fost gasit intr-un hotel in Londra, acolo unde se afla pentru o sesiune de inregistrari.

- Barbatul care in martie anul trecut a ucis cu o masina patru persoane pe podul Westminster din Londra si a injunghiat mortal un politist in fata parlamentului britanic, dupa care a fost lichidat de fortele de ordine, isi administrase steroizi anabolizanti in orele sau zilele dinaintea atacului, a…

- Magazinul de lux Harrods, situat in centrul Londrei, a anuntat sambata ca va inlatura din incinta sa o statuie care o reprezinta pe printesa Diana si pe fostul partener de viata, Dodi Al-Fayed, care va fi transportata in una dintre resedintele fostului proprietar al creatiei artistice, Mohamed Al-Fayed,…

- Statuia lui Mihai Eminescu din municipiul Galati, considerata cea mai veche din tara, a fost din nou vandalizata, mana muzei poetului fiind furata la sfarsitul lunii decembrie, autoritatile...

- Ansamblul Imago Mundi va reconstitui muzical Marea Unire, luni, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Nationale, la ICR Londra, oferind publicului o calatorie sonora prin toate provinciile românesti care au dat nastere României Mari în urma cu 100 de ani. Evenimentul va fi deschis de ambasadorul…

- O nou zi, o noua statuie groaznica a unui fotbalist. De aceasta data victima este Michael Essien. Statuia sa a fost amplasata in orasul Kumasi, iar desi initiativa este laudabila, acesta fiind un fotbalist exponential pentru fotbalul ghanez, autoritatile s-au grabit cu alegerea sculptorului care…