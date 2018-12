Stiri pe aceeasi tema

- O statuie care o infatiseaza pe Regina Maria a fost dezvelita, miercuri, in orasul Ashford din Marea Britanie, locul de nastere al suveranei.Realizata din bronz, cu inaltimea de 2,2 metri, statuia, opera a sculptorului Valentin Duicu, a fost amplasata in Elwick Square, un spațiu reprezentativ al orașului.

- Vom avea prima statuie a Reginei Maria, la 100 de ani de cand s-a intors victorioasa din refugiul de la Iasi. A intrat in Bucuresti, alaturi de Regele Ferdinand, in fruntea armatei. Statuia va fi dezvelita sambata, la ora 14.00, in apropiere de Parcul Izvor.

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine in aceasta seara ultimul meci din Liga Natiunilor, intalnind in deplasare, la Podgorica, selectionata Muntenegrului.Partida incepe la ora 21.45 si e transmisa in direct de Pro TV.In lotul tricolor, se afla si doi jucatori de la FC Viitorul, tinerii mijlocasi…

- Curtea de Conturi a Spaniei insista ca fostul lider catalan Artur Mas si alte noua persoane sa ramburseze suma de 4,9 milioane de euro cheltuita din fonduri publice pentru „votul de independenta“ organizat la 9 noiembrie 2014 in Catalonia, relateaza Reuters.

- Procesul fostului lider al celui mai puternic cartel de droguri din lume, Joaquin “El Chapo" Guzman, care a fost extradat din Mexic la inceputul anului 2017, va incepe luni la curtea federala din New York, acesta fiind acuzat de trafic și distributie de droguri, relateaza Reuters, citat de Mediafax.

- Soția fostului șef al Interpol Meng Hongwei a angajat doua firme de avocatura pentru a afla unde este soțul sau, care a disparut in timpul unei calatorii pe care a facut-o in China cu aproximativ o luna in urma, dar aceasta ar fi refuzat sa vorbeasca cu el prin telefon, relateaza Reuters. La cateva…

- Politia din statul american Delaware a anuntat joi ca investigheaza un 'pachet suspect' gasit in localitatea Wilmington, despre care presa locala a informat ca i-ar fi fost adresat fostului vicepresedinte al SUA Joe Biden, transmit dpa si Reuters. Postul de televiziune NBC News a relatat ca…