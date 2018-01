Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi informatii in legatura cu divortul Danei Grecu de tatal copiilor sai au scos la iveala adevaratul motiv al despartirii dupa mai bine de 20 de ani de la nunta. Prezentatoarea TV si Bogdan Grecu au divortat de mai bine de doua luni. Actele separarii oficiale au fost semnate la notar si ei…

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, aflat sub control judiciar, s-ar afla in statul Madagascar, unde ar fi cerut azil politic, potrivit unor surse judiciare. IGPR a informat ca un barbat aflat sub control judiciar, care nu s-a prezentat la politia din Constanta pentru semnarea graficului…

- Autorul triplului asasinat de la Stoenesti, Pavel Laurentiu Durleci, s-a sinucis in penitenciar, in noaptea de vineri spre sambata, conform unor surse judiciare, citate de Realitatea TV.Barbatul s-a sinucis in penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa de inchisoare pe viata pentru…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul. El trebuie…

- Dupa ce, in ultimii ani, tot mai multe familii din Romania au spus “Da” donarii de organe, in ultimul an situatia s-a schimat dramatic. In Clinicile de Terapie Intensiva din Romania s-a inregistrat o scadere a numarului de donatori.

- Fostul fotbalist Mihaița Neșu a facut o declarație mai mult decat emoționanta la șapte ani de la accidentul in urma caruia a ramas paralizat. In urma cu șapte ani, fostul fotbalist Mihaița neșu a trecut printr-un accident extrem de grav la un antrenament, care l-a adus in scaunul cu rotile. Mihaița…

- In aceste zile incarcate de emoție, in care ne amintim, mai mult ca oricand, despre cine a fost și ce a insemnat Regele Mihai I pentru Romania, dinspre Biserica vine, catre clasa politica actuala, un indemn la a deschide ochii și a lua aminte la ceea ce ultimul suveran al romanilor a transmis, decenii…

- Marturii socante despre tragedia de la metrou care a cutremurat Bucurestiul, dar si toata Romania. Ar fi putut fi evitata crima? Tanara care a scapat doar printr-o minune de furia Magdalenei Serban ar fi asteptat ore intregi pana sa poata spune unui politist ce s-a intamplat, conform observator.tv.Citește…

- Turdeanul Voicu Panzar, poreclit de presa mondena ”Ricky de Romania”, a ajuns in prim-planul vietii publice mondene dupa ce a ajuns soferul personal al Monicai Gabor, pe vremea cand aceasta era casatorita cu Irinel Columbeanu. Voicu Panzar facea parte si dintre manechinii preferati de celebrul designer…

- Agentiile de turism din Romania au demarat o petitie pe care au adresat-o presedintelui Klaus Iohannis, nemultumiti de initiativa parlamentara de modificare a comercializarii pachetelor de servicii turistice.

- Procurorii bistriteni au anuntat luni ca, au deschis un dosar penal pe numele celor doi politisti implicati in incidentul care a avut loc in seara zilei de 8 decembrie la Singeorz Bai, cand unul dintre oamenii legii, care au intervenit intr-un scandal care a izbucnit in curtea unui service auto din…

- Cei doi moldoveni care au murit ieri intr-un grav accident produs in judetul Harghita, Romania, vor fi adusi astazi acasa. La Orhei, in satul Jora de Mijloc, de unde este originara una dintre victime, o femeie in varsta de 33 de ani, a ramas indurerata o intreaga familie.

- Rareș Bogdan a publicat pe pagina personala de Facebook un mesaj dur dupa moartea Regelui Mihai.Citește și: Un celebru istoric rememoreaza un episod DRAMATIC din viața Regelui Mihai: 'A fost pur si simplu haituit de Politie' "Cei care atunci l-au blocat și l-au umilit, astazi au tupeul…

- O noua saptamana, așadar, aduce pe pagina de Facebook a VIVA! o noua emisiune Oana punct Roman. O jumatate de ora in care vedete spune totul despre culisele lumii mondene pe care, evident, o cunoaște ca pe propriul buzunar! Astazi, de la ora 15.oo, pe pagina de Facebook a revistei VIVA!, Oana Roman…

- Acum 11 ani, intr-una din vizitele sale in Romania, dupa ce in trecut i s-a interzis sa iși vada țara, Regele Mihai a rostit o prelegere impresionanta. Discursul a fost rostit in 2006, la Palatul Cotroceni, cu ocazia condamnarii comunismului, regim care a dus la inlaturarea Majestatii Sale si la instaurarea…

- Deputatul Eugen Tomac, președinte executiv al PMP, a transmis marți un mesaj la moartea Regelui Mihai in care afirma ca s-a stins o personalitate care a avut o viața "plina de incercari", adaugand ca fostul suveran al Romaniei a fost "șeful statului roman - așa cum l-au faurit inaintașii…

- Presa controlata de rebelii din Yemen a anuntat, luni, "sfarsitul crizei tradarii si moartea liderului lor". La scurt timp, a aparut o inregistrare pe retelele de socializare online in care un corp neinsufletit ce semana cu fostul presedinte al Yemenului era purtat de rebeli cu ajutorul unei paturi,…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor a anuntat pe pagina de Facebook decesul Directorului General al fostelor CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. A murit CLC Laurentiu Streaja, Director General al fostelor CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. Marile batalii ale vietii…

- Artista din generația de aur a muzicii ușoare, ce a animat anii sumbrii ai comunismului cu frumoase șlagare, și dupa 27 de ani de cand a ales sa plece din Romania, Eva Kiss ramane un icon incontestabil al genului. Interpreta duce o viața decenta de artist in Danemarca, face o echipa perfecta pe scena,…

- Este grav și dovedit științific: suntem tot mai bolnavi de nervi. In fiecare an, aproape un milion de romani sunt diagnosticați cu depresie. Studiile arata ca, in mai puțin de cinci ani, aceasta afecțiune va deveni a doua cauza a dizabilitații la nivel mondial și, pana in 2030, principala cauza a mortalitații.…

- Educatia pentru sanatate trebuie sa inceapa inca de la gradinita. Stilul de viata sanatos deprins inca de mic reprezinta calea catre o viata ferita de multe boli la varsta adulta, atrag atentia medicii nutritionisti.

- La Teatru Constantin Tanase si-a facut aparitie si Stela Enache, una dintre cele mai indragite artiste din Romania. Vizibil indurerata de pierderea Stelei Popescu, aceasta a venit sa o vada pentru ultima data si

- Casa Nationala de Sanatate, una dintre cele mai importante bogate din Romania, care primeste anual de la bugetul statului aproximativ 29 de miliarde de lei (6,4 miliarde de euro), are un nou presedinte, un exponent de marca al industriei farma din Romania ultimilor ani. In acest context, exista si voci…

- O veste cumplita a zguduit astazi Romania! Stela Popescu a incetat din viata la onorabila varsta de 81 de ani! Marea actrita a fost gasita fara suflare in curtea casei sale, iar medicii de la SMURD nu au mai putut decat sa constate decesul. "Mare durere in familia Catena:…

- Ai fost neatent și ai pierdut toate documentele mașinii cu care circuli. Intri pe site-ul RAR, te informezi la call center și pornești pe drumul recuperarii actelor, cu speranța ca și in Romania situația se mișca, cu pași mici, dar ...

- Nemtii de la Rheinmetall sunt interesati de fabrica de armament Arsenal, de la Resita, aflata acum in conservare. Informatia a furnizata de catre primarul Ioan Popa, care sustine ca a avut o discutie Martin Rill, reprezentantul companie pentru Romania.

- Asupra vieții are drepturi numai Dumnezeu, Cel care a creat viața. Dreptul de a acorda viața cuiva și dreptul de a fi luata, este, numai și numai, dreptul lui Dumnezeu. In decursul istoriei indelungate, problema dreptului de a dispune de viața omului a fost mereu discutabil. Orori, crime, ucideri, avorturi…

- Oana Roman va avea emisiune online, gazduita de revista Viva!. Se va numi „OanaPunctRoman”, va fi axata pe vedete și mondenitați și va incepe in aceasta saptamana. Emisiunea va oferi publicului povești si curiozitati din viața vedetelor din Romania. De asemenea se vor analiza tinutele acestora și lucrurile…

- Polițiștii de la imigrari din Timiș au desfașurat, marți, o acțiune pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale pe raza de competența. Una dintre locațiile vizate a fost terenul viran din Calea Aradului, acolo unde au mai fost descoperite grupuri de migranți. Oamenii legii susțin…

- E frumoasa, desteapta si apreciata de o tara intreaga! Povestea de viata a Simonei Gherghe porneste din Iasi, in anul 1977. Astazi este unul dintre cei mai apreciati oameni de televiziune din Romania, insa, vedeta nici nu visa ca o sa faca o cariera in jurnalism.

- Mihai Gheorghe e un nume necunoscut chiar si in Sibiu, nu doar in Romania. Cu toate acestea, reprezinta tara noastra la congrese de pace din Coreea de Sud, unde mii de oameni il saluta si aplauda. E in topul datornicilor la stat si primeste bani publici pentru a imbunatati viata romilor.

- "E vorba de o regula valabila pentru orice persoana care a solicitat accesul intr-o zona care este clasificata ca zona de securitate in sensul in care faci dovada calitații oficiale in care soliciți accesul, ca ai un angajament de confidențialitate, in sensul ca ți s-au adus la cunoștința normele…

- Adriana Iliescu, cea mai batrana mama din Romania, dezvaluiri din viața personala. Adriana Iliescu, acum in varsta de 79 de ani, a intrat in Cartea Recordurilor ca fiind cea mai in varsta femeie care a dat naștere unui copil, la aproape 67 de ani (cei 66 de ani și 8 luni). Lumea s-a grabit s-o judece…

- Vasile Miriuta, antrenorul lui Dinamo, a spus, in cadrul conferintei de presa premergatoare meciului cu FC Botosani, ca in cazul in care Adam Nemec va decide sa paraseasca gruparea din "Stefan cel Mare", in iarna sau la finalul contractului in vara, nu-l va scoate din echipa. Subiect…

- Viata bate filmul in cazul unui tanar de 22 de ani, din comuna Corcova, a judetului Mehedinti. Acesta se afla la volan ieri, cand a observat un portofel in mijlocul unei strazi din Motru. A oprit masina si a coborat sa ia portmoneul, in care se aflau documente, dar si 700 de euro. Acesta a…

- "Dimineata estimam cam 100 de detinuti, acum, dupa ce am mai vorbit cu colegii, am ajuns la 400. E o estimare. Sunt unitati care au cinci, sunt unitati care au 12, sunt care au 17, care au 20", a declarat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, Sorin Dumitrascu, fost director al Administratiei Nationale…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova informeaza ca miercuri, 18 octombrie, la ora 05.45, pe autostrada M1, la 65 de kilometri de Budapesta, un automobil parcat pe carosabil si care se deplasa spre Cehia a fost lovit de un camion inmatriculat in Romania.

- Doliu in lumea muzicii romanesti dupa ce unul dintre cei mai importanti critici muzicali din Romania s-a stins din viata pe 6 octombrie, insa apropiatii i-au respectat dorinta de discretie si nu i-au anuntat moartea. Anca Florea ar fi implinit 69 de ani pe 11 noiembrie. Absolventa de Conservator, a…

- Condamnare definitiva dupa aproape 14 ani de proceduri judiciare in cazul uciderii in Spania in iunie 2004 a tanarului Nicolae Leonte de catre Simion Zagrean. In data de 11.10.2017, Curtea e Apel Cluj a respins apelul declarat de catre Simion Zagrean, impotriva condamnarii la fond pronuntata de Tribunalul…

- „La aproape un an de la alegerile de anul trecut, cand romanii au optat pentru un program de guvernare despre care PMP a avut tot timpul indoieli privind posibilitatea de a fi pus in practica, observam ca, in loc sa gaseasca solutii pentru a face mai buna viata romanilor, cei de la PSD exceleaza doar…

- Da, sunt bine! Și da, am trecut prin clipe halucinante. Brașovul de dupa Revoluție nu a mai trait așa ceva. Fac presa de 25 de ani. Rafuieli intre interlopi au mai fost. Dar interlopii AIA nu aveau televiziuni și nu faceau politica. Șantajul și taxa de protecție se practicau la chioșcul din colț. Sau…