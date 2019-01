O sportivă prahoveană, în lotul României la Festivalul Olimpic al Tineretului European 2019 Petre Apostol Reprezentantii Comitetului Olimpic si Sportiv Roman au anuntat componenta delegatiei tricolore la cea de-a XIV-a editie a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE), care va avea loc la Sarajevo si Sarajevo de Est, in Bosnia si Hertegovina, in perioada 9-16 februarie. Din Romania au indeplinit baremurile de calificare 20 de sportivi, la sase dintre cele opt discipline sportive la care se concureaza, acestia urmand sa fie insotiti de 13 antrenori. Printre sportivii din delegatia tricolora participanta la aceasta editie a FOTE se regaseste si o reprezentanta din judetul Prahova, anume Madalina… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca lista cu candidatii liberali pentru europarlamentare va fi stabilita pana la mijlocul lunii februarie."Avem 49 de candidaturi depuse. Candidaturile sunt in curs de evaluare. Ne-am propus ca pana in 1-15 februarie sa stabilim componenta listei",…

- Presedintele organizatiei de femei a PSD Rovana Plumb a declarat, vineri, ca Klaus Iohnannis isi aroga dreptul de a sabota Guvernul, intr-o maniera ilegala si neconstitutionala. Ministrul Fondurilor Europene il numeste pe seful statului "sabotor national".

- Președintele instanței supreme, Cristina Tarcea, a tras la sorți, vineri, componența completurilor de cinci judecatori, ea spunand, la finalul procedurii, ca spera ca odata cu acest episod “sa se sfarșeasca epopeea completurilor de cinci”, deși are dubii. A fost stabilita ...

- Deși județul Prahova se numara, constant, intre primele, la nivel național, ca numar de locuri vacante declarate prin AJOFM, din zona Ploiești vin, in ultima perioada, tot mai puține oferte de angajare.

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme s-a produs sambata seara pe DN1, la limita județelor Prahova și Ilfov, pe sensul de mers spre Ploiești. Potrivit poliției Prahova accidentul s-a produs in jurul orelor 20:30 la intrarea in localitatea Potigrafu. In urma coliziunii a rezultat…

- Autoritatile din Prahova sunt nevoite sa aduca angajati de la alte institutii la centrul de plasament pentru copii cu handicap din Ploiesti perchezitionat, dupa ce 11 angajati au fost retinuti. Persoanele retinute lucrau cu copii cu dizabilitati severe.

- Nicoleta Dumitrescu La un interval de numai doua saptamani dupa ce in țara noastra s-a desfașurat exercițiul ”Seism 2018”, cea mai ampla simulare de intervenție in caz de seism major care s-a desfașurat in Uniunea Europeana in ultimele doua decenii, in Romania a avut loc – cu adevarat – cel mai mare…

- Florin Tanasescu „O viața nu valoreaza nimic, dar nimic nu valoreaza cat o viața“. Aceasta este paradigma la care a dat raspunsul, ieri, Laurențiu Colțanel – director Operațiuni Rompetrol Rafinare KMG International, prezent la Blejoi, unde au fost prezentate, oficial, doua unitați mobile de instruire…