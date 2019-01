Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea nu se va prezenta, joi, la sediul DNA, unde a fost chemat de procurori pentru a-i fi comunicate rezultatele expertizei efectuate in dosarul Tel Drum, a precizat avocatul liderului PSD, Flavia Teodosiu.

- Rusia a trimis sambata zeci de avioane de vanatoare Su-27 si Su-30 in Crimeea in scopul de a-si consolida prezenta aeriana in aceasta peninsula de la Marea Neagra anexata de la Ucraina.

- Joi, la Tarian va fi inaugurata sala de mese a Centrului After School. Tot joi, 20 decembrie, o delegație a Companiei Naționale de Investiții va fi prezenta la Sacueni pentru a semna contractul de finanțare pentru reabilitarea Casei de Cultura, cladire emblematica pentru oraș și pentru zona Vaii…

- Carmen Iohannis a informat in scris procurorii Parchetului General ca nu se poate prezenta luni la audieri. Sotia sefului statului fusese citata pentru a fi audiata intr-un dosar deschis ca urmare a unui denunt legat de sumele de bani obtinute din inchirierea unui imobil.

- Unul dintre cele mai frumoase momente din viața de familie este nunta. Cu fast și iubire mirii vor spune da in fața Oficiului Starii Civile și in fața altarului. Astfel de momente merita toata atenția și implicarea pentru a aminti mereu fiecarui membru al familiei despre frumusețea primului act oficial…

- Salome Zurabisvili, fostul ambasador al Franței la Tbilisi, a devenit prima femeie președinte al Georgiei, dupa ce a caștigat turul al doilea al alegerilor prezidențiale, scrie BBC News. Sustinuta de partidul la putere Visul georgian, Zurabisvili l-a devansat categoric pe contracandidatul sau din turul…

- Oamenii de stiinta au eradicat o specie invaziva de insecte - furnica africana cu capul mare - din insula Lord Howe din Pacific, masura luata in scopul protejarii ecosistemului rar al regiunii, aflat in patrimoniul mondial UNESCO, au anuntat cercetatorii, potrivit dpa. Lord Howe, o mica…