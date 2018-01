Stiri pe aceeasi tema

- Micile pasari albe dintr-o specie de papagal indigen au creat haos in cateva orase din statul Australia de Vest, oficiali din localitate cerand guvernului sa autorizeze sacrificarea in masa a pasarilor din specia Cacatua tenuirostris, relateaza DPA.

- Documente atasate: Scleroza multipla Scleroza multipla (MS) afecteaza circa 700.000 de persoane in Europa, dintre care aproximativ 96.000 sufera de forma primar progesiva de scleroza multipla, una dintre formele care provoaca invaliditați majore 1,2. Majoritatea persoanelor diagnosticate cu MS sufera…

- "Aceste mici pasari deranjante au provocat pagube semnificative orasului si proprietatilor", a declarat luni primarul orasului Geraldton, Shane Van Styn. "Avariaza acoperisuri, provocand scurgeri, si distrug izolatiile de cauciuc de la ferestre. Ciocurile lor ascutite sunt atat de puternice…

- Municipiul Targoviste va beneficia de un un nou parc. Noul loc de relaxare se va intinde pe o suprafata de aproximativ 16.500 metri patrati si va fi construit pe terenul aferent fostei UM Gara, unde au fost impuscati sotii Ceausescu.

- Cele doua echipe din Timișoara care sunt in finala care are loc in cateva ore se afla in Boston, America. Este vorba despre echipa Cassiopeia, de la Liceul „Grigore Moisil” și echipa de la Colegiul Național Banațean din Timișoara. In cateva ore vor incepe concursul. Zero Robotics este un concurs…

- O fotografie postata pe retelele de socializare in care se poate vedea un koala mort, tintuit de un stalp de lemn, in Australia, a provocat indignare si reactii de condamnare in aceasta tara, informeaza joi DPA si AFP. Autoritatile pentru protectia animalelor au declarat ca ancheteaza…

- Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Prahova anunța, printr-un comunicat de presa, ca oamenii legii s-au sesizat din oficiu in legatura cu incidentul de la Spitalul Baicoi, petrecut in ziua de 7 ianuarie, cand medicul Marta Coman a refuzat sa interneze o femeie in varsta de 87 de ani, cu afecțiuni…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu s-a calificat, marti, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari. Buzarnescu (29 ani,...

- Jucatoarea Monica Niculescu, numarul 79 mondial, a obtinut, sambata, accederea in turul doi al calificarilor la turneul WTA de la Hobart (Australia), desfasurat pe hard si dotat cu premii in valoare de 250.000 de dolari.

- Coreea de Nord a ascuns un test esuat al unei rachete. Surse guvernamentale americane citate de „The Diplomat” afirma ca un test cu racheta nord-coreean a esuat în luna aprilie a anului trecut, provocând o explozie în apropierea orasului Tokchon. Afirmatia ar…

- Roger Federer, locul 2 ATP, a obtinut, marti, a doua sa victorie la simplu in cadrul Cupei Hopman (editia din 2018), acesta invingandu-l in doua seturi, scor 6-3, 7-6(8), pe rusul Karen Khachanov (45 ATP), intr-o partida disputata la Perth, Australia. Disputa a tinut o ora si 19 minute.

- Lucian Goian, la primul gol pentru Mumbay City. Fundașul de 34 de ani a marcat primul gol pentru formația din liga indiana. Goian, capitanul echipei sale, a fost pe faza la penalty-ul ratat de colegul sau, Emana, și a deschis scorul in minutul 12 al meciului cu ultima clasata, Delhi Dynamos, incheiat…

- Autor: Stelian ȚURLEA Juriul proiectului Scriitorul lunii/ Scriitorul anului l-a desemnat laureat pentru septembrie 2017 pe Adria G. Romila, pentru romanul Zeppelin, o carte-meditație despre prezent, trecut, destin, visare, imaginar, impletite simbolic intr-o serie de teme care investigheaza și ilustreaza…

- Una dintre zodiile care va trece in noul an cu zambetul pe buze si cu multa bucurie in suflet este Racul. Atent la detalii, acesta va face tot posibilul sa le faca surprize celor dragi. Eforturile ii vor fi rasplatite. Vor incerca si sa le cucereasca pe rudele partenerului de viata, iar toata…

- „Pe noi ne intereseaza cum contribuim noi la evoluția orașului” a spus directorul Teatrului Național din Timișoara, Ada Lupu Hausvater, intr-un interviu in care a vorbit despre rolul teatrului in calatoria spre TM2021 dar și despre noua generație de actori.

- Vorbitorul motivațional, Nick Vujicic din Australia, a devenit tata pentru prima data. Celebrul predicator a facut anunțul public pe contul sau de Faceebok, unde se mandrește cu gemenele sale. "Binecuvantarea noastra dubla identica de la Dumnezeul nostru Atotputernic și Atotputernic! Nascut…

- Cercetatorii danezi au efectuat un experiment pentru a afla cum Wi-Fi influențeaza sanatatea. Rezultatele au fost șocante: internetul wireless ucide plantele și provoaca dureri de cap la copii. La experiment au participat cițiva elevi, care au petrecut noaptea cu telefonul sub perna și cu Wi-Fi inclus.…

- In Parcul Izvor, in fata Parlamentului, oamenii scandeaza "PSD, ciuma rosie" si "Hotii". La protest participa si aproximativ 30 de studenti din Alianta Nationala a Asociatiilor Studentesti din Romania (ANOSR), care spun ca modificarile impuse in Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate…

- In 2018 vor fi noi evenimente astronomice spectaculoase. O parte dintre ele vor fi vizibile si din Romania. Anul viitor, vor fi trei eclipse partiale de Soare si doua, totale, de Luna. Doar unul dintre aceste fenomene se va putea observa si de pe teritoriul tarii noastre. Cele mai importante fenomene…

- Doua gropi comune, cu ramasitele a 90 de membri ai minoritatii yazidi din Irak, despre care se considera ca au fost ucisi de jihadistii Statului Islamic, au fost gasite in orasul Sinjar din nord-vestul tarii, au relatat sambata localnici si mass-media. Gropile comune au fost descoperite la sud-vest…

- Un locuitor al orasului Bumbesti-Jiu, judetul Gorj, va fi propus pentru a i se acorda titlul de Cetatean de Onoare al localitatii. Este vorba de Iulian Dascalu, fost profesor la Scoala din Curtisoara. Acesta a ocupat multi ani si postul ...

- Consilierul județean PSD, Petre Pop, liderul de facto al PSD Campia Turzii, a criticat administrația locala condusa de primarul liberal Dorin Lojigan, pe care l-a acuzat ca nu cunoaște prioritațile localitații și ca nu știe ce sa faca cu cei 1 milion de euro, excedent bugetar al administrației locale.…

- Marian Dima Maine, in prima parte a galei „Oktagon”, programata la Firenze – Italia, luptatorul prahovean Amansio Paraschiv va juca unul dintre cele mai importante meciuri ale carierei sale. Cel supranumit „Vikingul” il va intalni, in cadrul galei din Italia, pe Armen Petrosyan – luptator cu origini…

- Plenul Comisiei de administrație, sesizata in fond alaturi de Comisia de transporturi, a dat un raport favorabil proiectului de lege privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor, in domeniul public al orașului Teius și in administrarea…

- "La mulți ani argeșeni, la mulți ani romani!” Autoritațile județene au marcat astazi cu solemnitatea cuvenita Ziua Naționala a Romaniei. Chiar daca a plouat, participarea a fost numeroasa, atat din partea oficialitaților, cat și a oamenilor simpli. Arges TV v-a pregatit…

- Doi adolescenti au fost inculpati pentru ca ar fi planuit sa comita un atentat cu arme si explozibili la o scoala din nord-est de orasului Adelaide, Australia de Sud, au anuntat autoritatile, potrivit site-ului postului France 24, citat de MediaFax.

- Turcia iși retrage cei 40 de soldați care participau la un exercițiu NATO in Norvegia, a anunțat vineri președintele Tayyip Erdogan, dupa ce numele sau a fost inclus pe o lista a inamicilor afișata pe un poster al exercițiului. Incidentul, anunța Reuters , a atras scuzele NATO, exprimate de secretarul…

- Complexul Energetic Oltenia și Primaria Craiova vor demara procedurile in perioada urmatoare pentru a inființa o societate comerciala care sa aiba ca obiect de activitate furnizarea agentului termic in Banie. Anunțul l-a facut chiar...

- Turiștii care viziteaza Alba Iulia, dar și localnicii pot sa descopere și sa exploreze patrimoniul orașului intr-o maniera inedita, printr-un joc artistic-interactiv, intitulat Urbingo Centenar, desfașurat in jurul valorilor fundamentale ale Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918, lansat sambata la Caponiera…

- Deci au dreptate toti cei care sustin aceasta teorie? Un grup de eleve din Australia a folosit o formula matematica si, cu ajutorul practicii, a demonstrat ca Jack ar fi putut fi salvat cu un dram de ingeniozitate. Mai exact, elevele au ajuns la concluzia ca, daca cei doi indragostiti si-ar fi dat jos…

- Fostul primar al orasului Ploiesti, Iulian Badescu, a fost condamnat definitiv la 3 ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul privnd finantarea ilegala a echipei Petrolul. El a fost gasit vinovat de Completul de 5 Judecatori de la Curtea Suprema pentru abuz in serviciu, luare de mita si folosirea…

- Din pacate, este tot mai clar ca, la Clubul Sportiv Municipal Ploiesti, „daunele” aduse institutiei sunt iremediabile! Orice ai vrea sa faci, apare cate ceva „din urma”, exista un interes mediatic „directionat”, astfel ca apar tot felul de scandaluri artificiale, bine intretinute, care, in conditii…

- O zi posomorata de toamna, așa cum o vedeam inca de dimineața in Capitala, mi-a parut in nordul țarii plina de soare, chiar daca acesta aparea pe cer cam sporadic. Orașelul Cupcini putea fi confundat cu o comuna europeana. Oamenii relaxați și tinerii binevoitori, intalniți pe strazile ingrijite și pe…

- Gwyneth Montenegro, o fosta escorta de lux din Australia, a scris o carte în care a enumerat experiențele adunare în cei 12 ani în industrie. Femeia spune ca aceasta meserie presupune mai mult decât „succes financiar”. „Am optat sa le învaț…

- Aproximativ 200 de oameni sunt, la aceasta ora, in centrul Craiovei și protesteaza impotriva Guvernului. „DNA sa vina sa va ia“, sau „Uniți salvam toata Romania“, striga oamenii ieșiți in strada.

- O tanara din Australia credea ca si-a gasit marea dragoste pe Tinder, dar a descoperit dupa cateva saptamani ca persoana de care se indragostise nu mai e aceeasi ca la primele intalniri. Barbatul devenise gelos si posesiv peste masura, asa ca ea a decis sa se desparta.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut, marti, un bilant in fata Comisiilor reunite de Agricultura ale Parlamentului, unde s-a mandrit cu productiile record din acest an si a tinut sa sublinieze cat de importanta este agricultura: ”In afara de om, tot ce se misca e in agricultura".”In…

- Un cioban a fost atacat de un porc mistret, luni, in timp ce se afla la o stana din zona orasului prahovean Valenii de Munte, barbatul fiind transportat cu o ambulanta la spital, potrivit NEWS.RO.Potrivit reprezentantilor Serviciului de Ambusanta Judetean Prahova, ciobanul are 37 de ani si…

- Inna face dezvaluiri din anturaj, pentru Libertatea! Indragita interpreta, care anul trecut a facut un adevarat maraton intre continente ca sa se poata achita de datoria de jurat la ”Vocea Romaniei junior” , ne-a povestit care-i sunt cele mai dragi locuri din lume, ce-i lipsește pentru a fi fericita…

- CHIȘINAU, 3 nov — Sputnik. Tânara din Israel Maria Miri Domark a facut din nou senzație pe Internet. Prima data a șocat lumea câțiva ani în urma, când s-a înrolat în armata israeliana. Fotografia sa cucerise toate rețelele de socializare, internauții…

- Pana acum, urangutanii erau clasificați ca facand parte din doua specii distincte care reflectau raspandirea lor geografica: urangutanul de Borneo (Pongo pygmaeus) și urangutanul de Sumatra (Pongo abelii). Noua specie, numita urangutanul de Tapanuli (Pongo tapanuliensis), traiește in zona…

- Muntii Carpati se pot vedea, de cateva zile, din Centrul Capitalei, chiar daca se afla la peste 100 de kilometri de Bucuresti. Fenomenul care apare in sezonul rece este foarte rar și, atunci cand se intampla, el se datoreaza densitatii aerului si lipsei norilor, potrivit meteorolorgii. „E o situatie…

- Un studiu la nivel internațional condus de o echipa de cercetatori din Australia a identificat peste o suta de factori de risc genetici ce ar putea explica de ce unele persoane sufera de astm, rinita alergica sezoniera numita și febra fanului și eczeme, scrie realitatea.net.

- Unul dintre lucrurile la care majoritatea politicienilor de rang inalt nu se asteapta sa se intample cu ei este sa ajunga implicati in accidente rutiere. Asta pentru ca, de cele mai multe ori, se deplaseaza in coloane de automobile care au prioritate in trafic.

- Principalul adversar al senatorului Florin Carciumaru il provoaca pe liderul PSD Gorj la o emisiune cu detectorul de minciuni. „Vreau o emisiune cu detectorul de minciuni. Platesc eu, 11 milioane costa firma cu detectorul. Ii...

- Experții Asociației Promo-LEX considera necesara crearea a șase circumscripții electorale peste hotarele țarii, astfel încât în țarile membre ale Uniunii Europene, Norvegia, Islanda, Elvetia, Liechtenstein, San Marino, tarile din Europa de Sud-Est care nu sunt membre ale UE, Turcia,…

- 2017 "Anul Ovidiusldquo;. Se implinesc 2060 de ani de la nasterea marelui poet si, totodata, 2000 de ani de la moartea lui. Prin aportul sau de creatie si prin stilul propriu de a scrie, Ovidius a avut un impact major in literatura, pentru toate timpurile. Cine a fost Publius Ovidius Naso Un ilustru…

- Circa 7.000 de baloti de paie au ars in totalitate in urma unui incendiu care a avut loc la un depozit de la periferia orasului Stefan Voda. Pompierii au fost alertati la ora 1 noaptea. Pentru stingerea flacarilor au intervenit doua autospeciale.