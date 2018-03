Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia a avut loc marți, 13 martie 2018, în aula ”Iuliu Hațieganu” a Universitații de Medicina și Farmacie din Cluj-Napoca, în prezența primarului Emil Boc, a unor personalitați marcante din sfera academica, dar și cea medicala clujeana, a actualilor și foștilor rectori…

- Presedintele Consiliului Judetean Ilfov Marian Petrache spune ca va da in judecata Ministerul Fondurilor Europene pentru ca dupa patru ani de cand a primit masterplanul pentru perioada 2014-2020, judetul Ilfov nu a primit aprobarea pentru depunerea documentatiei de accesare a fondurilor europene…

- Unul dintre tinerii care au aruncat un barbat dintr-o masina, pe o strada din Pitesti, va fi cercetat în libertate pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate în dificultate.

- Congresul PSD. Dragnea: Vom proteja suveranitatea prin legi, in Parlament. Defaimarea tarii, fapta grava Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost ironic fata de cei care si-au manifestat nemultumirea privind prezenta crescuta a femeilor conducerea in PSD, afirmand ca la urmatorul Congres social-demoratii…

- Miscarea civica #Rezist a primit, vineri, Premiul Grupului pentru Dialog Social (GDS) pe 2017 pentru sustinerea justitiei si a statului de drept. "In urma unei dezbateri din Grup, am apreciat ca a fost miscarea cea mai relevanta de anul trecut pentru sustinerea societatii civile, a justitiei si a statului…

- Reacția privaților la revoluția fiscala: au marit salariile brute sau bonusurile Majoritatea companiilor private au reușit menținerea salariilor nete la nivelul din 2017, in ciuda modificarilor legislative: 79% le-au urcat pentru a menține salariul net de anul trecut. Creșterile s-au facut fie prin…

- Polițist, lovit de o mașina condusa de un șofer beat in București. Un agent de la Brigada Rutiera a Capitalei a fost transportat la spital, dupa ce a fost izbit, sambata, de o mașina, in timp ce verifica actele unui alt șofer. Barbatul aflat la volanul mașinii care l-a lovit era baut. Accidentul a avut…

- Suntem obișnuiți cu șoferii care parcheaza anapoda, insa un sofer din Prahova a reușit performanța de a parca pe locul destinat pentru patru mașini, in parcarea mall-ului Coresi. Șoferul neglijent a avut parte de o surpriza cand s-a intors la mașina. Acesta a fost pedepsit de un brașovean cu un mesaj…

- O tanara mama, in varsta de 22 de ani, a recurs la un gest șocant pentru care iși va petrece ani grei dupa gratii. Hannah Turtle și-a otravit, iar mai apoi și-a sufocat copilul de șapte saptamani. Femeia, care a recunoscut fapta sa ingrozitoare, a fost condamnata la 14 ani…

- Un TIR incarcat cu ciocolata a ars in totalitate dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri, s a rasturnat pe E60, in localitatea Nades, focul iscat extinzandu se la o casa din apropiere, iar circa 80 de consumatori au ramas fara alimentare cu energie electrica, potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Un important proiect de lege vizeaza toți conducatorii auto din Romania. Acesta a primit raport de admitere din partea Comisiei juridice a Senatului și urmeaza sa fie dezbatut in plenul Senatului.Conform Bugetul.ro, este vorba despre o propunere legislativa pentru modificarea articolului 109…

- DE ULTIMA ORA. S-A FACUT DREPTATE. AFLA SENTINȚA UCIGAȘILOR in CAZUL UCIDERII ȘEFULUI de Post de la Politia Viseu de Jos, VEZI ce CONDAMNARE au primit.. Tribunalul Maramures s-a pronuntat cu privire la cauza nr. 1416/100/2017, avand ca obiect infractiunea de omor calificat comisa la data de 4 ianuarie…

- Ionuț Anghel a primit un diagnostic de la medicii austrieci și un tratament pe care il va face in urmatoarea luna acasa, in Romania. Pe 12 martie, el va reveni la clinica vieneza AKH pentru a vedea cum reacționeaza organismul la noul tratament. ”Am primit o schema de tratament…

- Joi, 15 februarie , Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei l-a primit pe Fuad Kokaly, ambasadorul Palestinei la București. In cadrul dialogului, Tariceanu a apreciat stadiul relatiilor romano-palestiniene, dialogul politic consecvent și dinamic din ultimii ani reprezentand o dovada…

- Marius Copil (74 ATP) a parasit turneul de la Rotterdam inca din primul tur. Damir Dzumhur, al 29-lea jucator al lumii, a controlat partida si s-a impus cu un dublu 6-4, intr-o ora si 16 minute. Ajuns in Olanda gratie unui bonus de performanta, dupa ce duminica a disputat prima finala de…

- Gigi Becali a dezvaluit, ce avere a primit, de fapt, de la tatal sau, Tase Becali. Gigi Becali, care este casatorit de foarte mulți ani cu Luminița , este cunoscut pentru faptul ca are o avere impresionanta. Cați bani, a primit, de fapt, acesta, de la tatal sau, Tase Becali, a dezvaluit chiar omul de…

- Zece copii cu diabet au primit dispozitive care le vor creste independenta Dispozitiv de monitorizare continua a diabetului. Foto: .sprijinpentrudiabet.ro. Zece copii diagnosticati cu diabet insulino-dependent de tip 1 au primit zece dispozitive de monitorizare…

- Varga Adalbert, deținutul care a evadat joi (8 februarie) din Tribunalul Satu Mare, risca chiar și trei ani de detenție in plus pentru fapta sa. „In legatura cu fapta savarsita, administratia Penitenciarului Satu Mare a informat judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, fiind sesizat si Parchetul…

- Inculpata de catre procurorii DNA Oradea pentru 158 de fapte de luare de mita, medical Anca Grigorescu a fost condamnata la inchisoare cu executare. Totodata, asistentul acesteia, Pelle Johannes, acuzat ca primea o parte din spaga a fost condamnat la trei ani de anchisoare, cu suspendare.

- Documente atasate: Evolutie salarii Cotroceni Administratia Pezidentiala a comunicat, la solicitarea Romania TV, situatia salariilor de la Cotroceni, dupa intrarea in vigoare a noii legi a salarizarii. Indemnizația lunara bruta a președintelui Klaus Iohannis, de exemplu, a crescut cu 31%,…

- Tanarul de 18 ani, din Targu Jiu, si-a santajat iubita toamna trecuta, cu fotografii indecente. El era suparat ca fata nu doreste sa mai continue relatia. "Polițiștii din cadrul Politiei Municipiului Targu Jiu au fost sesizați de o tanara de 17 ani, din orașul Tismana, despre faptul ca ar fi fost…

- De cand si-a dat demisia de la Digi 24, frumoasa ex-stirista Laura Teodoru (37 ani) este foarte fericita si ii merge extraordinar de bine, am putea spune. Conduce un bolid Porsche in valoare de 100.000 de euro, iar apartamentul din nordul Capitalei a fost inlocuit cu o frumoasa vila in Baneasa, intr-o…

- Laura Codruța Kovesi e cea mai puternica persoana din Romania! Asta ar putea sa reiasa dintr-un sondaj Avangarde, difuzat de Antena 3, joi seara. Kovesi a primit de la 26% dintre respondenți nota maxima din sondaj, nota 5. Pe locul secund s-a clasat Hans Klemm, ambasadorul SUA, care a primit nota…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, l-a primit miercuri pe seful statului roman Klaus Iohannis, pe agenda intalnirii figurand, potrivit Administratiei Prezidentiale, si "situatia din Romania referitoare la modificarile aduse…

- Chirurgul brasovean Sorin Velicu a fost sanctionat cu cea mai mare amenda penala din istoria instantelor din Romania. Magistrații din Brașov i-au aplicat o amenda in valoare de 100 de mii de lei, un record pentru instanțele romanești. Fost angajat al Spitalului Județean Brașov, chirurgul plastician…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a anuntat marti ca i-a cerut ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, sa ii prezinte o situatie referitoare la toate directivele europene care nu au fost implementate in Romania, informeaza agerpres.ro. "Inca de la prima intalnire cu ministrii,…

- Schimbari importante pentru șoferii din Romania! Masinile avariate in accidente grave vor avea inspectia tehnica periodica suspendata pana cand vor fi reparate. De asemenea, conducatorii auto care vor cumpara o masina second-hand ar putea avea acces la un fel de cazier al autoturismului, doar printr-un…

- Taximetristii si patronii firmelor de profil sunt nemultumiti de normele regulamentului pentru organizarea serviciului de transport in regim de taxi propus de catre Primaria Capitalei, acestia punctand mai multe elemente din document care ar ingreuna serviciul prestat. Reprezentantii companiilor…

- Cele doua animale se plimbau libere pe sosea, informeaza Romania TV. La un moment dat, acestea au iesit brusc in fata unei masini. Soferul a incercat sa le evite, insa nu a reusit. In urma impactului unul dintre cai a decedat, iar soferul si pasagerul din dreapta au fost grav raniti si transportati…

- Președintele Camerei Deputaților, domnul Liviu Dragnea, a avut astazi, 19 ianuarie, o intrevedere cu o delegație condusa de domnul David Harris, președintele American Jewish Committee. Cei doi oficiali au discutat despre rolul activ al Romaniei, la nivel internațional, in combaterea discriminarilor…

- Sfantul Macarie Egipteanul s-a nascut si a crescut pentru viata pustniceasca. Din frageda copilarie indeletnicindu-se cu fapta buna si iubind viata virtuoasa si impodobindu-se cu ea, a ajuns locas dumnezeiesc al Duhului. A dobandit atata rabdare in ostenelile lui pentru fapta buna, incat a primit puterea…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a afirmat miercuri ca sunt importante punerea in practica a programului de guvernare, 2018 – Anul Centenarului si pregatirea preluarii de catre Romania a Presedintiei Consiliului […]

- Sotia politistului pedofil face marturii dramatice in exclusivitate pentru Romania TV. Femeia casatorita in urma cu trei luni cu politistul Eugen Stan este socata si revoltata dupa ce si-a vazut sotul cum agreseaza copii si femei. Sotia lui Eugen Stan s-a declarat socata dupa ce a aflat de faptele politistului…

- Tragedie cumplita. Un tanar de numai 19 ani si-a ucis unul dintre prietenii cu care a baut toata noaptea si pe un altul l-a ranit grav dupa ce a dat cu masina peste ei. Acesta s-a urcat beat la volan si se indrepta catre barul din sat. Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza …

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba: Sunt consilier onorific al presedintelui Vucic, a spus fostul premier, pentru Agerpres , dupa ce presa sarba a scris despre acest lucru. Victor Ponta spune ca este o „calitate onorifica si onoranta”. „Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele…

- Victor Ponta a primit cetatenia sarba, pe care o considera o "calitate onorifica si onoranta", dupa cum a declarat fostul premier, joi, pentru AGERPRES. "Eu sunt consilier onorific al presedintelui Vucic (presedintele Serbiei, Aleksandar Vucic - n.r.) din 2016 si sustin parteneriatul intre…

- Fostul prim-ministru Victor Ponta a primit astazi cetațenia Republicii Serbia, informeaza „Blic”, una dintre cele mai citite publicații din țara vecina, deținuta de grupul Ringier, care deține și ziarul „Libertatea” din Romania.Ponta va avea un pașaport sarb, au confirmat pentru „Blic” surse…

- Autotrenul era incarcat cu fier vechi si venea dinspre Focsani, fiind condus de un cetatean sarb cu permis de sedere temporara in Romania. Masina s-a rasturnat pe sosea la iesirea din Gulianca spre Corbu Nou, iar incarcatura a ajuns pe sosea. In urma accidentului, soferul a fost ranit usor,…

- Roxy Rosescu, alias ”Printesa inghetatei”, iubeste din nou! ”Cea mai prajita romanca” a primit inelul de la "iubi" si e in al noualea cer. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele imagini cu bijuteria. ( NU RATA, AICI: "Printesa Inghetatei" loveste din nou! Oricat ar vrea sa se camufleze,…

- Avocatul Bogdan Barbuceanu le cere parintilor lui Ionut Anghel suma de 120.000 de euro, pentru perioada in care i-a reprezentat in instanta. "In baza acelui contract eu am asistat intreaga familiesi pe bunic. I-am asistat pe tot parcursul urmaririi penale. Suma care trebuia obtinuta este mult mai…

- De asemenea, propun reducerea limitelor pedepselor pentru luare de mita si trafic de influenta si modifica regimul inchisorii astfel incat pedepsele de pana la trei ani sa fie executate la domiciliu. Tot la domiciliu isi vor ispasi pedeapsa si cei cu varsta peste 60 de ani sau cu boli grave sau incurabile,…

- Raoul, binecunoscutul partener de scena al Mirabelei Dauer, nu este preocupat in aceste zile doar de spectacolele de sfarsit de an, ci are si un alt motiv de maxima ingrijorare. Rares Cornel Borlea, cum se numeste in realitate cantaretul, a avut marea surpriza sa primeasca inca o citatie acasa, de la…

- Beyonce de Romania, pe numele ei adevarat Madalina Georgiana Dumitru, si-a facut RMN-ul pentru a afla daca are sau nu cancer. Foarte speriata, tanara a mers la spital, insa a facut un atac de panica dupa 25 de minute de stat pentru analiza.

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viața, in Marea Britanie, pentru tentativa de viol și lipsire de libertate. Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania, relateaza Welvyn Hatfield Times. Potrivit deciziei…

- Noua raniți in Germania intr-un accident in care a fost implicat un autorcar romanesc și un alt autovehicul. Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada din Metten (Straubing, landul…

- Doua femei au anuntat astazi autoritatile romane precum ca au fost amenintate la metrou de o persoana necunoscuta. Prima sesizare a fost facuta la ora 10:00, o femeie reclamand ca a fost amenintata la statia de metrou Unirii 2. Politistii au primit o a doua sesizare privind fapte de amenintare la metrou,…