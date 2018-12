O sonda NASA se apropie in mare viteza de Ultima Thule, un corp ceresc aflat la 6,4 miliarde de kilometri de Terra, cel mai indepartat obiectiv studiat vreodata, pe care se preconizeaza ca-l va fotografia in noaptea de Revelion, cu prilejul unui survol care implica riscuri semnificative, noteaza AFP. Agentia spatiala americana va marca trecerea in noul an printr-o transmisiune in direct pe pagina sa de internet (www.nasa.gov/nasalive) in momentul in care sonda New Horizons va trece in viteza pe deasupra acestei relicve inghetate care dateaza de la inceputul sistemului solar. Un film de animatie…