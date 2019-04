Stiri pe aceeasi tema

- Parintii unui copil care a fost internat la Spitalul de Urgenta pentru Copii „Sfanta Maria” din Iasi, cel mai mare din zona Moldovei, au inceput o campanie de strangere de fonduri pentru achizitionarea unui bronhoscop mobil. Aparatul lipseste in prezent din spital, unitatea medicala avand doar un bronhoscop…

- In perioada 5-7 aprilie 2019, ieșenii il pot intilni pe Moshe Idel, unul din cei mai mari specialiști in iudaism ai lumii, un avizat expert in cercetarea comparata a religiilor și in cultura romana. Mai jos, programul de evenimente dedicate venirii la Iași a profesorului de gindire iudaica Moshe Idel.…

- Cladirea a apartinut marii familii de boieri moldoveni Ghica, este un simbolul evolutiei vechiului targ al Vasluiului si un reper important in istoria Moldovei. Dar acum se afla intr-o stare avansata de degradare ca urmare a faptului ca, in ultimii ani, nu a avut un proprietar responsabil care sa o…

- Inca din 1848 acest deziderat era definit si precizat in documentul „Principiile noastre pentru reformarea patriei", un program - manifest realizat de revolutionarii moldoveni care afirmau ca este nevoie de unirea Moldovei si a Tarii Romanesti „intr-un singur stat neatarnat romanesc". Anul 2019 incepe…

- Nu mai puțin de 33.341 de omucideri au fost inregistrate in Mexic, in 2018. Acesta este cel mai mare numar de omoruri comise in ultimii 20 de ani, de la inceputul realizarii statisticilor pe aceasta tema. In 2017, autoritațile mexicane au anunțat ca se inregistrase un record cu 28.866 de omucideri.…

- Reprezentantii Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr.T. Popa" au anuntat ca pentru anul universitar 2019-2020 vor fi infiintate doua noi specializari in cadrul facultatilor de Farmacie si Medicina...

- Meteorologii au emis, vineri, o avertizare cod galben de viscol, valabil pentru mai multe zone din Moldova. Oamenii din Vaslui și din alte cinci județe vor avea parte de ninsori, viscol și vant puternic. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anunțat ca localitati din judetele Vaslui, Bacau,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o atenționare cod galben de viscol și ninsori pentru șapte județe din zona Moldovei, respectiv Buzau, Vrancea, Galați, Vaslui, Bacau, Neamț și Iași, valabila de joi seara, de la ora 22.00 pana vineri, la ora 12.00.Meteorologii avertizeaza ...