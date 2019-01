Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea de anulare a licitatiei pentru corvete, ceruta de Asocierea dintre Naval Group Franta si Santierul Naval Constanta, are termen la Curtea de Apel Constanta in 16 ianuarie.Procedura de achizitie a corvetelor multifunctionale a fost suspendata de Ministerul Apararii Nationale (MApN),…

- Judecatorii din Sectia I Civila a Tribunalului Constanta au stabilit primul termen 25 ianuarie in dosarul in care societatea comerciala Stop SRL, controlata de omul de afaceri Costica Zelca, a chemat la judecata Municipiul Constanta, prin Primar. Oricare va fi decizia Tribunalului Constanta, aceasta…

- Curtea de Apel Constanta a stabilit primul termen in apelul dosarului in care Zanfir Iorgus, fostul primar al municipiului Mangalia, a fost condamnat in prima instanta la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu. Primul termen va avea loc pe data de 10 ianuarie 2019. De mentionat…

- Dosarul in care Ionut Elie Zisu, fostul sef al Directiei Metale Pretioase, Pietre Pretioase si Proces Kimberley din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si fost senator PNL , este acuzat de evaziune fiscala si achitat in prima instanta a primit un nou termen. Curtea de Apel Constanta…

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc primul termen in apelul dosarului in care o femeie a chemat la judecata Primaria municipiului Constanta si Ministerul Afacerilor Interne, dosarul bazandu se pe Legea 10 din 2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au acordat un nou termen in dosarul in care doi politisti din cadrul Politiei Municipiului Mangalia, acuzati de luare de mita, au fost condamnati in prima instanta la cate doi ani de inchisoare cu suspendare. Noul termen a fost stabilit pentru data de 29 noiembrie.…

- Saptamana viitoare, la Curtea de Apel Constanta va avea loc primul termen de judecata in apelul dosarului in care omul de afaceri Gabriel Sorin Strutinsky a fost condamnat in prima instanta la sapte ani si patru luni de inchisoare. Dosarul a fost repartizat completului de judecata compus, potrivit surselor…