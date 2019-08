Stiri pe aceeasi tema

- Accidentele rutiere si incendiile se „intetesc”, in special in comunele judetului. Un astfel de accident, provocat de un sofer baut, a fost inregistrat duminica seara, la Gostinu: „Aseara, in jurul orei 21.00, in localitatea Gostinu, judetul Giurgiu, un barbat de 41 de ani, in timp ce conducea o autoutilitara,…

- O tanara in varsta de 22 de ani a ajuns la spital cu multiple traumatisme dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a rasturnat, sambata, pe DJ 504, in localitatea Cernetu, a informat Inspectoratul pentru...

- Accident grav, in urma cu puțin timp, pe traseul Chișinau-Anenii Noi la ieșirea din localitatea Todirești. O persoana a ajuns la spital, dupa ce o mașina s-a ciocnit violent de un camion.

- Stația de pompieri Campeni intervine, marți, in jurul orei 12.45, cu o autospeciala SMURD, la un accident rutier petrecut in localitatea Ponorel. Este vorba de o fata de 13 ani care a fost lovita de o mașina, in timp ce mergea cu bicicleta. Imediat dupa impact, fata era in stare de inconștiența și a…

- In urma unui accident rutier, produs ieri in comuna Balești, o femeie a ajuns la spital. Un șofer a incercat o depașire neregulamentara, a pierdut controlul volanului și a lovit femeia, care se afla in afara parții carosabile. Un barbat, in varsta de 32 de ani, din municipiul Targu Jiu, a reușit sa…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, luni, pe DN 17 C la ieșirea din carierul nasaudean Liviu Rebreanu. Evenimentul rutier, in care au fost implicate doua autoturisme, s-a petrecut pe fondul neatenției unuia dintre șoferi. O femeie in varsta de 70 de ani, care se afla la…

- O masina de politie a fost implicata, joi dimineata, intr-un accident rutier in municipiul Craiova, dupa ce un autoturism a lovit-o. Cei doi politisti aflati in autospeciala au fost dusi la spital dupa ce au acuzat dureri de spate.Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Dolj, un tanar…