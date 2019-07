O societate israeliană ar fi capabilă să pirateze datele din cloud Compania a dezvoltat o versiune ameliorata a programului sau de spionaj Pegasus, utilizat de mai multi ani de numeroase servicii de informatii pentru a recupera datele stocate pe telefoanele mobile, dar si pe tablete si laptopuri.



Acest lucru poate fi valabil si pentru fotografiile si inregistrarile video transferate in spatiul de stocare la distanta, dar si mesajele arhivate sau istoricul datelor de localizare.



Potrivit cotidianului britanic, care citeaza surse apropiate de dosar, NSO Group "le-a declarat unor clienti ca produsele sale ii permit sa obtina pe ascuns toate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

