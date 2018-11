In intrecerea fetelor au avut loc jocurile: CSȘ Gloria Arad – „U” Cluj-Napoca 38-41, Cluj-CSȘ Sibiu 63-49 și Gloria-Sibiu 67-32. CSȘ Gloria (antrenor Cristina Tamaș) va susține urmatorul turneu in 18 noiembrie, in compania echipelor MP Sport Timișoara și CSM Tg. Mureș.

Sub panoul baieților s-au inregistrat scorurile: BC Valbon Arad-CSȘ Sibiu 105-67, Sibiu- Viitorul Cluj 72-36 și Valbon-Cluj 62-27. Urmatorul turneu va scoate in calea elevilor profesoarei Valeria Bondor echipele Ingerii Baniei Craiova și ABC Galactica Brașov.