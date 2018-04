Stiri pe aceeasi tema

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti isi doreste sa aiba cat mai multi suporteri si la meciurile din deplasare. Iar cu fiecare ocazie, la partidele care se desfasoara in apropiere de Ploiesti, realizeaza o deplasare organizata pentru cei care vor sa sustina echipa din tribuna.…

- Petre Apostol Orasul Ploiesti va gazdui, din nou, la finalul saptamanii, handbal de cel mai inalt nivel, pe parchetul Salii Sporturilor „Olimpia” urmand sa se confrunte cele mai bune patru echipe feminine din cadrul Cupei Romaniei. Sambata si duminica, in cea mai mare sala sportiva din judet se va desfasura…

- Petre Apostol Dupa prima jumatate a fazei finale din Divizia A1 la volei masculin, echipa Tricolorul LMV Ploiesti a reusit sa intoarca situatia inregistrata la sfarsitul primei parti a campionatului, devenind principala favorita la castigarea titlului national. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu si Madalin…

- Adrian Boingiu are dispoziție, pentru turul de elita de la Ploiești, un lot format din jucatori crescuți in toate zonele țarii Azi, de la ora 19:00, puștii vor juca meciul decisiv pe "Ilie Oana" contra Ucrainei (liveVIDEO pe gsp.ro). Astfel, cei mai mulți provin din București, in timp ce Timișoara și…

- Cu un bilanț excelent in 2018, 11 victorii in 12 meciuri, echipa de volei masculin din Divizia A1, Tricolorul LMV Ploiești, s-a deplasat in reședința județului Salaj pentru a oferi replica unei echipe ce-o… ajutase mult in etapa in care pierduse unica partida din acest an, la „Olimpia”, cu Arcada Galați,…

- Volei Municipal Zalau – Tricolorul LMV Ploiești, astazi, ora 18:00 Petre Apostol In aceasta seara, la Zalau, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești va incheia prima jumatate a fazei finale din Divizia A1. Echipa antrenata de Sergiu Stancu și Madalin Marinescu va oferi replica formației campioane…

- Meciul care a schimbat destul de serios datele problemei in ceea ce privește adjudecarea titlului național al ediției 2017-2018 din Divizia A1 de volei masculin a fost, fara indoiala, cel de la București, dintre CSA Steaua și Tricolorul LMV Ploiești. Caștigatori ai sezonului regular și lideri ai play-off-ului…

- Dupa ce a caștigat meciul cu SCM ”U” Craiova, iar meciul Steaua București – Arcada Galați a fost amanat pentru luna aprilie, echipa ploieșteana ocupa prima poziție a clasamentului Ploiești, 21 martie 2018: Echipa de volei Tricolorul L.M.V. și-a crescut considerabil șansele la caștigarea titlului dupa…

- Tricolorul LMV Ploiești – SCM U Craiova 3:0 (25:22, 25:20, 25:17) Petre Apostol Sala: „Olimpia”, Ploiești; spectatori: 450. Tricolorul LMV: Gijs Jorna 10 puncte – 8/15 in atac (53%), 2 blocaje; 73% recepție pozitiva/55% perfecta (11 recepții), Nikita Stulenkov 9p – 2/5 (40%), 4 ași, 3 blocaje, Laurențiu…

- Echipa masculina de volei SCM-U Craiova, vicecampioana Romaniei, a suferit sambata a doua infrangere in deplasare in play-off-ul Diviziei A1. Oltenii au fost invinsi cu scorul de 3-0 (25-22, 25-20, 25-17) de formatia Tricolorul LMV Ploiesti, in etapa a treia ...

- Divizia A1 de volei masculin, play-off, etapa a 3-a. Tricolorul LMV Ploiești joaca sambata cu SCM Craiova și ar putea depași Steaua in clasament. ”Militarii” evolueaza la Galați pe 5 aprilie. Divizia A1 de volei masculin, play-off, etapa a 3-a Sambata, 17 martie 16.30 Volei Municipal Zalau – CSM București…

- Tricolorul LMV Ploiesti – SCM U Craiova, astazi, ora 18:00 Petre Apostol Dupa succesul categoric inregistrat in Capitala, luni seara, in duelul cu prima clasata, Steaua Bucuresti, echipa de volei Tricolorul LMV Ploiesti revine in Sala „Olimpia”, urmand ca astazi, de la ora 18:00, sa primeasca vizita…

- Petre Apostol Victoria obtinuta luni seara de Tricolorul LMV Ploiesti, pe terenul echipei din fruntea clasamentului, Steaua Bucuresti, a relansat, practic, lupta pentru titlul national, prahovenii apropriindu-se la un singur punct de gruparea din Capitala. In plus, echipa ploiesteana are sanse mari…

- Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești a terminat sezonul regulat al campionatului Diviziei A1 de volei masculin la patru puncte in urma caștigatoarei acestuia, CSA Steaua București. Tot la patru lungimi fața de steliști s-au aflat și luni, 12 martie 2018, Bogdan Olteanu și coechipierii sai…

- Play-off Liga Naționala de volei masculin, etapa a 2-a. Derby-ul campionatului, Steaua – Tricolorul LMV Ploiești, se disputa luni. Play-off Liga Naționala de volei masculin, etapa a 2-a 9 martie 17.15 CSM București – Arcada Galați (Digi) 10 martie 17.30 SCM Craiova – Municipal Zalau 11 martie 20.00…

- Tricolorul LMV Ploiești – CSM București 3:0 (25:22, 26:24, 25:20) Petre Apostol Sala: „Olimpia”, Ploiești; spectatori: 250. Tricolorul LMV: Jose Carrasco 2 puncte – 1 as, 1 blocaj, Gijs Jorna 3p – 2/4 in atac (50%), 1 blocaj; 21% recepție pozitiva/21% perfecta (14 recepții), Nikita Stulenkov 5p – 2/3…

- Divizia A1 la volei masculin, play-off, prima etapa. Sezonul regulat al campionatului național de volei masculin, Divizia A1 s-a incheiat, iar CSA Steaua București are 59 de puncte, Tricolorul LMV Ploiești – 55, iar locul al treilea e CS Arcada Galați, cu 52 de puncte. Divizia A1 la volei masculin,…

- Cu 55 de puncte acumulate dupa 19 victorii si 3 infrangeri, echipa ploieșteana a terminat sezonul regulat la numai 4 puncte distanța de Steaua București. Ploiești, 27 februarie: Sezonul regulat al campionatului național de volei masculin, Divizia A1 s-a incheiat, iar Tricolorul L.M.V. ocupa poziția…

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica seara, incepand cu ora 18,00, la Galati, dar si in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare si Craiova.

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Proteste pentru sustinerea Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si a Laurei Codruta Kovesi sunt anuntate pe Facebook, pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, precum si in alte orase, precum Cluj, Sibiu, Arad, Ploiesti, Baia Mare, Craiova si Galati.

- Petre Apostol In cursul acestei zile se vor desfasura ultimele meciuri din cadrul etapei a XXII-a din Divizia A1 la volei masculin, urmand ca, astfel, faza I a campionatului sa ia sfarsit. Echipa Tricolorul LMV Ploiesti si-a incheiat, deja, evolutia in prima parte a competitiei nationale, disputand…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 22-a, ultima a sezonului regular. Steaua incheie pe primul loc. Program. 24 februarie 2018 12:00 CS „U” Cluj – CS Știința Explorari Baia Mare 13:00 CSA Steaua București – CSS 2 CNE UKRO Baia Mare 17:00 ACS Volei Municipal Zalau – CS Dinamo București (se joaca…

- Alin Bondar: Vrem sa experimentam și sa vedem soluții pentru viitor Antrenorul echipei de handbal feminin “U” Cluj a explicat strategia formației sale din urmatorul meci, cu SCM Craiova. Dupa victoria împotriva Coronei Brașov (32-31) în Liga Florilor și înfrângerea din…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 21-a. Mare meci mare: CSM București – Steaua. Programul rundei programata de FR Volei pentru data de 17 februarie 2018. Sambata, 17 februarie 2018 ora 12.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare – Unirea Dej 0-3 (14, 11, 16) ora 13.30: CSM București – Steaua București 0-3 (21,…

- Tricolorul LMV Ploiești – Volei Municipal Zalau, astazi, ora 18:00 Petre Apostol Dupa o perioada de trei saptamani petrecuta pe terenuri straine, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiești revine acasa, urmand ca, in aceasta seara, in Sala Sporturilor „Olimpia”, sa primeasca vizita campioanei…

- CSM Bucuresti, CSM Bistrita si Dunarea Braila sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Daca detinatoarea trofeului si-a rezolvat problemele inca de la inceputul anului, cand a invins AHCM Slobozia cu 34-19, celelalte doua formatii au avansat in…

- Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti a primit o mana de ajutor in cursa de urmarire a liderului din Divizia A1, Steaua Bucuresti, chiar de la o alta contracandidata la titlul national. Cu un ploiestean printre titulari, Liviu Cristudor, care a evoluat si la Tricolorul LMV,…

- CS „U” Cluj – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi, ora 12:00 Petre Apostol Echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti va disputa, astazi, in devansul etapei a XX-a din Divizia A1, ultimul meci din deplasare din faza intai a campionatului, fiind, de altfel, penultima partida a elevilor antrenorilor…

- Echipa de volei Tricolorul L.M.V. a inregistrat saptamana trecuta doua noi victorii in cadrul Campionatului Național. Dupa ce miercuri elevii lui Sergiu Stancu și ai lui Madalin Marinescu s-au impus in meciul jucat in devans cu CS Unirea Dej, ploieștenii au fascut sambata un meci impecabil la Baia Mare,…

- Eugen Neagoe si-a certat jucatorii la flash-interviul de dupa infrangerea suferita la Craiova, 0-1 cu CS U Craiova. Antrenorul covasnenilor de la Sepsi a fost nemultumit de cum au tratat unii dintre fotbalistii sai faza din minutul 61 din care s-a marcat, lovitura libera a lui Gustavo, a vorbit…

- Divizia A1 de volei masculin, etapa a 19-a: SCM Craiova – Steaua, meciul rundei. Cea mai așteptata intalnire e in Banie. Liderul detașat al clasamentului va juca pe terenul vicecampioanei. Meci in devans contand pentru etapa a 22-a din Divizia A1 la volei masculin, ultima din sezonul regulat (runda…

- LIVE TEXT Liga 1, etapa 23. CFR Cluj – Concordia Chiajna (ora 20.45, Digi, Telekom, Look). Gazdele au petrecut Sarbatorile de iarna pe primul loc, dar reiau campionatul de pe locul 2. FCSB le-a luat fața clujenilor cu un punct, dupa victoria obținuta sambata la Mediaș, 2-1. Trupa lui Dan Petrescu poate…

- Dinamo Bucuresti – Tricolorul LMV Ploiesti, astazi, ora 12:30 Petre Apostol Dupa o saptamana mai degraba de pregatire, cu doua meciuri in campionat impotriva ultimelor doua clasate, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti revine la disputele serioase, avand programat, astazi, un duel care se…

- Cu un moral bun dupa victoria in fața campioanei ACSVM Zalau, voleibaliștii de la SCM-U Craiova merg la Dej, acolo unde sambata (ora 18.00) vor infrunta formația locala Unirea, intr-un meci din etapa a 18-a a Diviziei A1. Elevii lui ...

- HCM Rm. Valcea a invins Corona Brasov cu 30-25 in derby-ul etapei a 14-a a Ligii Nationale de handbal feminin. In urma acestui rezultat, diferenta de puncte dintre cele doua echipe s-a marit la 12 puncte. Polivalenta din Valcea a fost duminica plina ca pe vremurile de glorie ale Oltchimului,…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 17-a. Craiova poate scoate Zalaul din lupta pentru podium. Ambele formații au șanse minime la medalii in acest sezon, cand Steaua, Tricolorul și Arcada sunt cele mai puternice echipe din campionat. Sambata, 27 ianuarie 2018 ora 12.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare –…

- Petre Apostol Dupa infrangerea cu CSM Bucuresti, antrenorul echipei ploiestene de volei Tricolorul LMV, Sergiu Stancu, a afirmat ca nu s-a pierdut niciun campionat, chiar daca formatia sa a ajuns la sase puncte in urma celor de la Steaua Bucuresti, in clasament. E drept, titlul national – pe care il…

- Volei Alba Blaj nu are timp de odihna dupa rezultatele de senzatie din Champions League (victorie in fieful campioanei Frantei) si trebuie sa se „incarce”, intrucat o asteapta duminica, de la ora 14.45, in Sala „Timotei Cipariu”, o disputa cu o miza enorma. Un derby cu CSM Bucuresti, liderul Diviziei…

- Tricolorul LMV Ploiesti – CSS 2 CNE Baia Mare 3:0 (25:14, 25:10, 25:16) Petre Apostol Sala: „Olimpia”, Ploiesti; spectatori: 250. Tricolorul LMV: Gijs Jorna 13 puncte – 12/16 in atac (75%), 1 as; 80% receptie pozitiva/67% perfecta (15 receptii), Pavel Dushkov 6p – 4/5 (80%), 2 blocaje, Alexander Kullo…

- Tricolorul LMV Ploiesti – CSS 2 CNE Baia Mare, astazi, ora 18:00 Petre Apostol Dupa ce sansele la titlul national au suferit o mare lovitura la Dobroesti, cedand toate cele trei puncte puse in joc gazdelor de la CSM Bucuresti, echipa de volei masculin Tricolorul LMV Ploiesti se intoarce acasa, avand…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 16-a: Municipal Zalau – Steaua. Campioana din Zalau e o echipa aflata in declin fața de sezonul trecut, Steaua e lider la zi, avand o singura infrangere pana acum. Programul etapei a 16-a din Divizia A1 la volei masculin (runda programata de FR Volei pentru data…

- Divizia A1 la volei masculin, etapa a 15-a. Tricolorul LMV Ploiești a invins la CSM București, intr-un meci disputat la Dobroiești. Vineri, 19 ianuarie 2018 ora 19.30: CSM București – Tricolorul LMV Ploiești 1-3 (25-22, 15-25, 25-23, 25-21). Sambata, 20 ianuarie 2018 ora 16.00: CSȘ 2 CNE UKRO Baia Mare…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 13-a. CSM București – Danubius Galați, in program, azi, de la 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala. Vineri, 19 ianuarie CSM BUCUREȘTI – CSU DANUBIUS GALAȚI Sambata, 20 ianuarie 16.00 CSM SLATINA – CS MAGURA CISNADIE HCM RM VALCEA – CS RAPID Duminica, 21…

- ACH Volley Ljubljana – Arcada Galați, in Cupa CEV 2018 la volei masculin. Meciul din Slovenia se joaca marți, de la ora 19.00. ”Jucam din trei in trei zile, un program infernal. Adversara noastra este o echipa puternica, campioana Sloveniei, care vine din Liga Campionilor. Chiar daca pe fond de oboseala,…

- Tricolorul LMV Ploiești – CS Arcada Galati 3:2 (25:23, 25:19, 21:25, 17:25, 16:14) Petre Apostol Sala: „Olimpia”, Ploiești; spectatori: 500. Tricolorul LMV: Aleksandar Milivojevic 9 puncte (4 puncte de break) – 5/16 in atac (31%), 2 ași, doua blocaje; 36% recepție pozitiva/25% perfecta (28 recepții),…

- Grupele Cupei EHF la handbal feminin. Formațiile SCM Craiova și HC Zalau au fost invinse la debut. Cele doua reprezentante ale Romaniei in Cupa EHF, SCM Craiova și HC Zalau, au pierdut primele meciuri din grupe. Craiova a cedat pe terenul vicecampioanei Franței, Brest, 22-25 (10-13), in timp ce HC Zalau…

- Petre Apostol Echipa masculina de volei Tricolorul LMV Ploiesti a reluat pregatirile inca de pe 2 ianuarie, avand in vedere ca primul meci oficial il are programat la finalul saptamanii viitoare, in campionat. Elevii antrenorilor Sergiu Stancu si Madalin Marinescu se pregatesc saptamana aceasta la Complexul…