O singura imagine, 3 interpretari: ce trasaturi ascunde eul tau interior

- In cazul unei nenorociri nucleare, presedintii Statelor Unite, de la Truman la Trump, dispun de cateva buncare. Daca un conflict nuclear devine imposibil de evitat, comandantul suprem al armatei americane este dus...

- Va amintiti cum aratau Adi Minune, Vali Vijelie, Dan Bursuc si Catalin Oprisan in tinerete? Ei bine, sunt imagini uitate de oameni, desi multi dintre eiinca ii urmaresc atat de retelele de socializare, cat si in activitatea lor de zi cu zi.

- Flacara Olimpica a fost aprinsa la Pyeongchang, vineri, dupa ce presedintele Moon Jae-in al Coreei de Sud, a reamintit ca in sport este "important este sa participi, nu sa castigi". Cinci copii sud-coreeni a purtat lumanari care au intrat in arena pe ritmurile melodiei Imagine lui John Lennon, cantata…

- Un studiu a publicat recent in revista academica Frontiere in Psihologie a aratat ca predarea unei ore in aer liber a marit concentrarea copiilor de aproape doua ori mai mult decat ar face-o o ora obisnuita defasurata in clasa.

- Exemplu de tenacitate și ambiție, dat de Isabela Timpu, o tanara care a caștigat un concurs de schi in Italia, deși i-a fost amputat un picior. La doar 22 de ani, romanca a ieșit invingatoare la Cupa Italiei la slalom uriaș. Tanara face parte din Federația Italiana de Sporturi Paralimpice de Iarna.…

- Vești deloc bune pentru fanii cantareței Lady Gaga! Mai exact, vedeta „sufera de dureri severe, care nu ii mai permit sa cante live”. Intr-o declaratie publicata pe o retea de socializare, excentrica Lady Gaga a scris ca este „devastata” ca si-a dezamagit fanii. Vedeta a mai subliniat ca echipa sa de…

- O vaca din rasa Limousin a devenit o adevarata vedeta in Olanda, dupa ce a reusit sa scape inainte de a fi urcata intr-un camion care trebuia sa o duca la abator pentru sacrificare. Animalul, botezat Hermien, s-a ascuns intr-o padure de la inceputul lunii decembrie.

- AnaMaria Prodan ne arata o noua imagine cu mama sa, inainte de externarea din spital. Ionela Prodan pare ca se simte din ce in ce mai bine. A renuntat la ochelari si la peruca, iar zambetul ei este molipsitor

- Un politist din Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate a ajuns la spital cu o plaga impușcata in cap, starea lui fiind extrem de grava. La unitatea medicala din Craiova a ajuns și iubita acestuia cu o plaga injunghiata in mana. Potrivit IJP Olt, in timp de tanara manevra, in joaca, un…

- Fie ca e vorba de copii sau adulti, rosul unghiilor indica probleme psihice. De cele mai multe ori se transforma intr-un viciu la care multi renunta mai greu decat la fumat, de exemplu.

- Deputatul Liviu Plesoianu iese la rampa cu un nou atac dur, de aceasta data chiar la adresa colegei sale, deputata Oana Florea. Social-democratul sustine ca in legea comisiilor de ancheta, anuntata de Florea recent, s-a "strecurat" un paragraf care i-a starnit revolta. Este vorba, mai exact, de faptul…

- Romania a schimbat trei prim-ministri in decurs de un an si doua luni. Dar asta nu pentru ca „are cu ce”, ci pentru ca nu si-a facut temele clasa politica. Numerologul Mircea Georgescu a facut un portret ezoteric al proaspatului premier Viorica Dancila , cu plusuri si minusuri. Dupa data completa a…

- Nu vorbim despre rochii de seara sau clutch-uri stralucitoare, ci despre haine practice, de care avem nevoie zi de zi și care ne pun pe toate in impas uneori. Ca femeie, cu siguranța ți s-a intamplat (nu o data) sa petreci zeci de minute in fața dulapului larg deschis indecisa și in cautarea unei…

- "Imaginile aparute in spatiul public, care prezinta actiunea individuala a unui jandarm aflat in dispozitivul de ordine publica, fac obiectul unei verificari interne. Se va analiza punctual acel moment, dar si intregul ansamblu de decizii si contextul operativ premergator acestuia, astfel incat sa…

- Se implinesc patru ani de la accidentul aviatic din Muntii Apuseni soldat cu decesul pilotului Adrian Iovan si a studentei Aura Ion. Autoritatile statului nu au oferit inca un raspuns final in dosarul penal deschis ulterior. Familia Aurei Ion a facut publica o scrisoare deschisa adesata premierului…

- Mii de abonati din tara sunt fara electricitate, joi dimineata, in mai multe judete din tara, intre care si Hunedoara, in urma conditiilor meteo din ultimele 24 de ore. Traficul este blocat in judetul Caras-Severin, pe DN 66A, in localitatea Cerna Sat, din cauza mai multor copaci cazuti pe carosabil.…

- Zece turisti europeni care au mers in vacanta in Africa de Sud au gasit un copac vechi de 1000 de ani. Era, de fapt, un baobab vestit pe continentul negru.Arborele este situat in Sunland Farm, Limpopo, si atrage o gramada de curiosi.

- Victor Spirescu, primul roman care a ajuns in Anglia dupa liberalizarea pietei muncii in 2014, a murit intr-un tragic accident de masina. Tanarul in varsta de 32 de ani s-a stins din viata luni, 15 ianuarie, in jurul orei 4 dimineata. Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a aflat detalii infioratoare…

- Provocat de GSP, cel mai bun saritor roman, Iulian Pitea, scoate de la arhiva o imagine dura, cu chipul desfigurat dupa loviturile tehnicianului Florin Spulber. "De asta renunțasem temporar la sport și am plecat la filmari cu PRO TV pentru showul «Supraviețuitorul»". ...

- Un fenomen social, la fel de grav ca exodul romanilor in strainatate, se petrece si cu cei ramasi acasa. In fiecare an, 400 de mii de romani isi schimba domiciliile in alte localitati din tara. Cifra ascunde un mare pericol: cei mai multi pleaca de la oras la sat si o fac pentru a putea supravietui.…

- Delia Matache nu isi mai incape in fire de fericire de cand sora sa, Oana, a nascut o fetita. Artista a devenit matusa si este tare mandra de nepotica sa, cu care se mandreste cu fiecare ocazie pe care o are.

- ”Am ramas ușor marcat. Am vazut o imagine in noaptea de Revelion, aia cu aia doi. Doamne ferește! Daca nu ați vazut aceasta imagine, va previn, este nenorocire. Nu exista așa ceva pe pamant! Marian Godina a distribuit postarea publicata de Cristi Danileț, pe 31 decembrie, la 23:31, sunt la perdeluța…

- Exista o serie intreaga de elemente care contribuie si isi pun decisiv amprenta pe stilul ales pentru a reprezenta fiecare camera a locuintei noastre. Indiferent de stilul ai carui adepti suntem, fie clasic, minimalist, modern, contemporan sau preferam o combinatie de influente care sa ne ofere originalitate …

- Un barbat a fost retinut, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce si-ar fi ucis fostul socru, imobilizat la pat, de care ar fi trebuit sa aiba grija cateva zile la rugamintea familiei. Suspectul a anuntat rudele victimei ca aceasta a cazut din pat, insa la fata locului familia si anchetatorii au…

- E deja traditie! Ca in fiecare an, inainte de Revelion, Laura Cosoi si sotul ei au fugit intr-o vacanta exotica. Se pare ca de aceasta data au plecat in trei, pentru ca s-a aflat ca actrita este insarcinata in primul trimestru.

- Lovitura pentru proprietarii de mașini vechi! O noua lege care ii va afecta pe toți a aparut in Monitorul Oficial, efectele acesteia intrand in vigoare in luna mai a anului 2018. La fiecare inspecție tehnica periodica (ITP), autoturismele vor trece sau nu de verificare in funcție de gravitatea defectelor…

- Altfel, Rania, fetita lui Florin Salam si a Roxanei Dobre, a implinit un an pe 22 decembrie. La petrecerea organizata pentru micuta a participat si nasul acesteia, care a transmis un mesaj emotionant. Roxana Dobre, prima reactie dupa despartirea de Florin Salam. Cu cine a fost surprinsa in…

- Bunatatile alimentare iti fac cu ochiul asa ca este usor sa mananci mai mult decat este necesar. Si, din nefericire, acum este mai usor sa vorbesti de autocontrol decat sa-l si aplici. Oare de ce mancam atat de mult si de ce asta ne face sa ne simtim inconfortabil? Din punct de vedere fizic…

- In loc sa se pregateasca de nunta copiilor lor, parintii Madalinei si ai lui Marius, fac pregatiri de inmormantare, in urma incendiului infiorator din satul bihorean Draganesti. Cei doi logodnici au avut parte de un sfarsit cutremurator, iar o imagine facuta publica de tanara de 25 de ani le-a dat fiori…

- Stirea falsa conform careia Marian Ralea s-a stins din viata a pus pe jar pe toata lumea. Nimeni nu se astepta sa inceapa ziua cu o astfel de stire. Din fericire, totul a fost fals. Actorul este bine si se afla la filmari. Doinita Oancea a publicat o imagine cu el.

- In ultimii 10 ani, designul interior a prins contur si a cunoscut o dezvoltare deosebita pe piata din Romania. Produsele, ideile si conceptele sunt tot mai variate si prezentate sub diverse forme, motiv pentru care piata obiectelor de design interior a crescut semnificativ si este in continua expansiune.…

- O imagine rara, cu elevii Liceului Refractara din Alba Iulia, imbracați in daci și romani, in așteptarea vizitei din 1975 a lui Nicolae Ceaușescu, va putea fi vazuta, alaturi de alte fotografii inedite, intr-o expoziție a Muzeului Național al Unirii care va fi deschisa in 22 decembrie. Cu acel prilej,…

- Desi imaginili par ireale, din pacate, nu este vorba despre nicio iluzie sau montaj. Din cate ne putem da seama, tanarul dinimagini, aflat la o petrecere in casa unor prieteni a vrut sa iasa putin... din decor.

- Șerban Magdalena, femeia banuita ca ar fi impins marti seara o tanara pe linia de metrou in statia Dristor I a fost retinuta pentru 24 de ore, printr-o ordonanta a Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.

- Compania Volkswagen a prezentat prima imagine oficiala cu noua generație a sedanului Jetta. Teaserul a fost demonstrat de inginerul șef al subdiviziunii americane a marcii, Matthias Erb, in cadrul unui eveniment.

- „Legea Educatiei nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede obligativitatea absolvirii studiilor de biblioteconomie pentru cei care doresc sa ocupe un post de bibliotecar. In mediul urban, personalul este suficient in 80- din situatii si calificat in domeniu in 100- din cazuri,…

- "De cateva saptamani, un lider de sindicat insista sa convinga opinia publica si politistii ca pachetul legislativ propus de MAI pentru intarirea autoritatii este o diversiune care contine suprapuneri legislative. (...) S-a spus ca: acordarea permisiunii politistului de a intra pe o proprietate privata…

- Sefa Casei Regale, Principesa Margareta, a ajuns marti, la Aubonne, in Elvetia, la resedinta privata a Majestatii Sale, unde in zilele urmatoare sunt asteptati si ceilalti membri ai Familiei Regale pentru a participa la ceremoniile care vor fi organizate pentru comemorarea Regelui Mihai. De asemenea,…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca nu exista niciun motiv real pentru interzicerea Uber și Taxify in Capitala, iar, in opinia sa, aceasta masura ''ascunde interese mari ale unui grup de apropiați ai primarului general, Gabriela Firea''. "Nu exista niciun motiv real…

- La ora actuala, in Cheveresu Mare sunt 30 de asistati social, majoritatea dintre ei oameni tineri, apti de munca. Cornelia Varga, asistent social in cadrul primariei din comuna, ne-a precizat ca nu o data au venit reprezentantii companiilor multinationale pentru a cauta forta de munca. „Din pacate,…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Semenic” al Judetului Caras-Severin au emis, in urma cu putin timp, o alerta pe Twitter, privind conditii meteo extreme in urmatoarele ore. Este vorba despre un cod portocaliu de vant, valabil intre orele 14-17, in zona montana a Banatului fiind…

- Formula 1 va avea o grafica complet noua pentru transmisiunile TV și un nou logo incepand din sezonul 2018. Pentru moment, nicio televiziune din Romania nu a achiziționat drepturile TV pentru anul viitor.

- Caderea parului poate ascunde o afectiune, iar tratamentul trebuie aplicat doar în momentul în care reusim sa descoperim cauza care duce la aceasta problema. Specialistii sustin ca este un lucru normal pierderea a cel mult 100 de fire de par pe zi. Medicii spun ca, în…

- In perioada 27 noiembrie – 3 decembrie 2017, in intervalul orar 6 – 24, Regia Autonoma de Transport Timisoara, prin agentii de interventie, paza si ordine, cu atributiuni de control, continua actiunile demarate saptamana trecuta, pe urmatoarele rute de transport in comun: liniile metropolitane M11,…

- Cristina Balan, mesaj emoționant de ziua soțului ei, Gabriel Balan. Artista a publicat și o imagine cu acesta de pe vremea cand era un copil. Fanii i-au urat la mulți ani și sa fie fericiți impreuna. Cristina și Gabi Balan formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la noi. Cei doi au impreuna…

- Peste 8.000 de tigari de contrabanda au descoperit inspectorii vamali din cadrul BVF Sighet intr-un rezervor de carburant modificat in acest scop. Tigarile au fost gasite intr-o masina inmatriculata in Lituania, folosind tehnologie de scanare cu raze X.

- Buzoienii vorbesc de multa vreme despre un adevarat cuib infracțional in zona Pieței Centrale din Buzau. Polițiștii au cunoștința despre acest lucru și, periodic, opereaza capturi impresionante de țigari netimbrate din Republica Moldova. Nu reușesc decat sa zgarie suprafața, cantitațile [...] citește…