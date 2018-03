O simulare aproape perfectă De la stejar (nota 10) la trestie (nota de trecere) Pentru o zi – 5 martie – subiectul discutiilor din scoli si familii cu copii aflati in clasele a VII-a – a VIII-a a fost preexamenul dat la limba si literatura romana (simularea evaluarii nationale). Pe internet, acesta a fost rezumat astfel: „S-a dat fabula […] Articolul O simulare aproape perfecta apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ce momente de „cumpana” sau mai puțin placute ați intampinat in teatru de-a lungul timpului? Teatrul e o lume cu destul de multe subterfugii, dar eu cred ca la fel e lumea in general. Momentele dificile pentru mine in teatru au fost unele roluri. Cu toate acestea, a existat un singur moment, cand intr-adevar,…

- In seara zilei de 08 martie a.c., politisti din cadrul Compartimentului de Ordine Publica Bacau au depistat si identificat un tanar de 18 ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din cercetari, politistii au stabilit ca tanarul ar fi patruns in locuinta unei batrane de 81 de ani, din…

- Goana dupa cadoul perfect de 8 Martie prin magazinele ce compun galeriile comerciale Arena Mall a beneficiat pentru un timp de suportul sonor oferit membrii Parohiei “Sfintii Trei Ierarhi” pastoriti de preotii Aurel Cirlan, Marian Gliga si Flavius Balaban, si invitatii lor. Aflat deja la cea de-a treia…

- Lucratorii Companiei de Apa au lucrat toata noaptea pentru repararea conductei magistrale care aprovizioneaza Bacaul, dupa avaria de ieri care a lasat orașul fara apa. Pierderile din sistem au fost identificate ieri la pranz, iar echipele de intervenție ale CRAB au sondat terenul in comuna Margineni…

- Compania Regionala de Apa Bacau a intrerupt apa in oraș! O avarie aparuta pe conducta de aducțiune de la Valea Uzului, in comuna Margineni, a intrerupt furnizarea apei potabile din aceasta sursa, incepand cu ora 12.00. Reprezentanții CRAB anunța ca programul de furnizare a apei va fi restricționat in…

- Declarația Unica va inlocui șapte declarații fiscale, iar in acest an poate fi depusa pana pe 15 iulie Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a publicat, sambata, 3 martie, pe site-ul propriu (mfinante.ro) proiectul Declarației Unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele…

- La Buhuși sunt semne ca ar fi izbucnit un veritabil razboi impotriva ruinelor. Dupa ce a fost aprobat proiectul de demolare a celebrului bloc NATO, cunoscut cuibușor de infracțiuni și de epidemii, alte doua proiecte, in valoare de aproximativ 4 milioane de euro (fonduri europene), vor sa prinda viața.…

- Filmul “The Shape of Water”, regizat de mexicanul Guillermo del Toro, a fost duminica seara principalul castigator al celei de a 90-a editiei a premiilor Academiei americane de film, cu patru statuete in palmares. Pelicula a mai castigat statuetele pentru cea mai buna scenografie, cea mai buna coloana…

- Perioada de valabilitate a vizei anuale de exercitare a profesiei contabile a membrilor Consiliului Național al Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) aferente anului 2017 a fost prelungita pana pe 31 martie, inclusiv. Masura a fost luata de Consiliul Superior al organizației…

- Conferința Extraordinara a Organizației Județene PSD Bacau a votat in unanimitate susținerea lui Liviu Dragnea pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat și a lui Marian Neacșu pentru funcția de Președinte Executiv. Conferința Extraordinara a Organizației Județene PSD Bacau desfașurata…

- Ați fost vreodata intr-o mina? Eu, da. La fel ca multe milioane de romani. Ca turist, in mod evident. Chiar și așa, tot am avut inima stransa ghem in piept, de emoții, firește, și nu din cauza claustrofobiei. Este sentimentul pe care il incercam cu toții cand coboram atatea zeci de metri sub pamant.…

- – proiectul este derulat de Asociația SAMAS – Sanatate pentru Mame și Sugari la nivelul intregii tari si se adreseaza gravidelor si proaspetelor mamici Joi, 1 martie, in Sala Amfiteatru a Maternitatii Bacau, din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta, a fost lansat proiectul „Scoala mamelor SAMAS”, derulat…

- Duminica, 4 martie, de la ora 15.00, in Sala Ateneu, Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” ofera domnisoarelor si doamnelor un concert extraordinar de muzica si poezie, dediat Zilei de 8 Martie. Pe scena vor evolua artisti ai cunoscutului ansamblu bacauan, actori ai Teatrului „Bacovia” si formatii…

- Aud adesea sau citesc in comentariile la articole despre conditiile din penitenciare replici de genul: “Ia mai lasati-ma si cu detinutii astia!”, “Ce le tot plangeti de mila?!” sau chiar “Ordinarii astia de violatori si criminali….”. Argumentele, stiu, sunt mereu aceleasi (si corecte, pe deasupra) –…

- – subofiterii si ofiterii care s-au remarcat in timpul misiunilor desfasurate au fost avansați in grad sau recompensați cu medalii și insemne Miercuri, 28 februarie, conducerea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau a organizat un simpozion pentru a marca „Ziua Protectiei Civile din…

- Compania Delgaz Grid, furnizorul de energie electrica și gaz metan pentru majoritatea consumatorilor din județul Bacau, recomanda in aceasta perioada in care vremea este sever de rece și sunt folosite mai mult sursele de incalzire atenție deosebita la utilizarea acestora. Pentru a se evita producerea…

- Fata de ceea ce cotidianul „Desteptarea” a facut cunoscut in editia de vineri sub titlul „Dragobetele saruta fetele la Beresti-Tazlau”, se cuvine sa transmitem cateva impresii de la fata locului. Manifestarea a avut loc in sala de festivitati a Scolii Gimnaziale Enachesti, un spatiu pe care orice unitate…

- In aceasta seara, o soferita de 23 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe strada 9 Mai, cand a ajuns la intersectia cu Bulevardul Unirii, in sensul giratoriu de la Economic, nu ar fi acordat prioritate de trecere unei ambulante, care era deja in sens, la volan fiind un tanar de […]…

- Uniunea Salvați Romania condamna decizia luata de ministrul Justitiei de a propune revocarea procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, si cere demisia imediata a lui Tudorel Toader. Acest subiect a ținut capul de afiș al conferintei de presa susținuta vineri dimineața…

- Un tip se plangea, ieri, pe Facebook ca a ramas fara permis dupa ce a fost “vanat” de o mașina neinscripționata, cu geamuri fumurii și prins cu 108 km/h in localitate. “Dar eu nu merg niciodata in localitate peste 100 și nu știu cum s-a intamplat”, s-a scuzat fostul posesor de permis. Nici ca se […]…

- Inaintea ultimului turneu de minivolei masculin programat la finalul acestei saptamani, la Bistrița, CSȘ Bacau e ca și calificata in semifinalele Campionatului Național. Cu toate acestea, turneul bistrițean continua sa aiba o miza importanta pentru CSȘ Bacau: locul 1. Daca vor incheia pe prima poziție…

- Victorie clara pentru divizionara C Aerostar Bacau in penultimul amical dinaintea inceperii campionatului. Ieri, lidera Seriei I s-a impus cu 5-0 pe terenul gruparii de liga a patra, Ceahlaul Piatra Neamț. Succesul a fost asigurat inca din prima parte a intalnirii, pauza gasind Aerostarul in avantaj…

- Secția ATI a Secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgența Bacau a fost inchisa, dupa ce ieri a fost adus un copil, de 10 luni, cu o complicație severa de rujeola. Pentru ca trebuia intubat și supravegheat intr-o secție de maxima siguranța, acesta a fost internat in ATI Pediatrie și s-a instituit…

- Circa 2.500 de credincioși din județul Bacau și din alte județe ale țarii, dar și peste 100 de preoți, calugari și maicuțe l-au condus, marți, 20 februarie, pe ultimul drum pe parintele arhimandrit Arsenie Voaideș, starețul Manastirii „Schimbarea la Fața” – Sf. Sava din Berzunți și duhovnicul Manastirii…

- Erorile maxime de masurare ale aparatelor radar sunt relevante doar cand respectivul aparat e verificat si omologat de autoritati pentru a intra pe piata, potrivit unei decizii recente a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), noteaza Avocatnet.ro. Prin urmare, soferii nu se pot folosi de aceste…

- Ivona Lucan: Povestiți-ne puțin despre sosirea dvs. in acest Teatru. Ștefan Ionescu: Am ajuns in Bacau pe 16 august 1999, ora 05.30, cu o valiza de haine și multe genți de speranțe. La ora 10.00 aveam prima repetiție! Nu știam la ce spectacol, dar speram la un personaj care sa ma recomande pentru un…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Dumitru Rusu: …este: teatrul care m-a primit cu brațele deschise; este teatrul care m-a invațat primii pași, ca actor, intr-un teatru profesionist și este teatrul care a știut sa ma faca sa nu-mi doresc un alt teatru! Povestiți-ne puțin despre sosirea dumneavoastra…

- Dupa mai multe luni de dezbateri, timp in care liberalii tot au cautat motive pentru a explica de ce se impotrivesc ideii ca Societatea de Servicii Publice sa ia in administrare drumurile și parcurie, PNL a gasit, in sfarșit, raspunsul. L-a dat intr-o conferința de presa susținuta astazi, prin glasul…

- Desteptarea.ro a intrat in posesia documentului care a dinamitat politica bacauana. Conform ordinului prefectului de ieri, Cristinel Manolache ar fi ocupat ilegal postul de consilier local timp de un an de zile, fara ca nimeni sa sesizeze acest lucru. Acceptand sa candideze pe listele PMP in alegerile…

- Prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL II), județul Bacau a primit o finanțare consistenta pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea a 54 de unitați școlare, atat din mediul rural, cat și din urban. Este vorba despre 106,9 milioane de lei, adica peste 21 de milioane de euro, care vor…

- Dupa ce au pregatit o alta „salba” de cantece și dansuri populare membrii Ansamblului artistic „Mugurașii” din Agaș sunt din nou pe micile ecrane, azi 7 februarie, de la ora 15 in cadrul emisiunii „La Maruța”. Obținand mai multe mii de voturi ale telespectatorilor acest ansamblu din Agaș a intrecut…

- La Teatrul Municipal „Bacovia” sunt in faza finala pregatirile pentru prima premiera a anului 2018. Dumitru Lazar Fulga a pus in scena piesa “Uciderea lui Gonzago”, o adaptare dupa Nedealko Iordanov, dramaturg bulgar, in traducerea Elvirei Rimbu. „Uciderea lui Gonzago” este titlul piesei pe care printul…

- – interviu cu lt.col. Gabriel Turculeț, cdt. Batalionului 631 Tancuri „Oituz” din Bacau Succesul unei misiuni sta in seriozitate, profesionalism și coeziune. Nu exista problema pentru care nu pot gasi cel puțin trei soluții!, declara lt.col. Gabriel Turculeț, cdt. Batalionului 631 Tancuri „Oituz”. In…

- Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Eduard Burghelea: O cladire cu o istorie frumoasa. I.L.: Povestește-ne puțin despre sosirea ta in acest Teatru. E.B.: A fost o primire calduroasa, evident ca am fost puțin speriat, era un mediu nou pentru mine, cu o trupa de actori deja coagulata, dar totul…

- Asociația Casa de Ajutor Reciproc Flexicredit, apare și in Bacau. Dupa feedback-ul membrilor din regiunea Moldovei, CAR Flexicredit a hotarat sa ofere serviciile sale și in Bacau. Pornind din Suceava, CAR Flexicredit s-a extins de-a lungul vremii și in Botoșani, Pașcani, Iași, Roman și București avand…

- In țara analfabeților funcțional, in care absolvenții facultaților nu pot ințelege ceea ce citesc, s-au trezit unii mari specialiști in limba romana. Și daca nu mai sunt plagiate, dosare facute de DNA sau alte pretexte pentru a inlocui argumentele politice, s-a ajuns la circul de astazi. Ca „pamblica”…

- Se spune ca invatatorul este acela care face sa creasca doua idei acolo unde exista doar una, el iti deschide usa, insa tu insuti trebuie sa treci prin ea. Mi-am amintit aceste lucruri, dupa ce am stat de vorba cu un invatator, care, de la inceput, m-a cucerit cu sinceritatea si consistenta gandurilor…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut recent un discurs la intalnirea cu ambasadorii straini acreditați la București. N-am sesizat in expunerea sa niciun fior cultural, ci doar un limbaj politic lemnos, calțos, cu accente de putregai scos dintr-o naftalina expirata. N-am aflat din discursul sau nimic…

- N-a fost numai o lansare de carte, eveniment la care au fost prezenti, in premiera in Bacau, scriitori consacrati, membri ai USR, Filiala Bacau, cat si gazetari, membri ai Uniunii Ziaristilor Profesionisti, Filiala Bacau, recent infiintata, a fost si o intalnire de suflet, un elogiu adus prieteniei,…

- Insemnatatea zilei de 24 ianuarie a fost marcata de elevii Colegiului Național “Ferdinand I” printr-o vizita la Focșani. Unirea de la 1859 este strans legata de personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de alegerea sa ca domnitor al ambelor Principate și indisolubil legata de istoria locala a…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza astazi, 23 ianuarie 2018, ora 11.00, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Romane din 1859. Dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei (5 ianuarie 1859, la Iasi) si al Tarii Romanesti (24 ianuarie 1859, la Bucuresti)…

- Euroii s-au tot adunat la loto, insa, fara ca vreun norocos sa și-i adjudece, astfel incat, in prezent, numai potul cel mare de la jocul Joker a ajuns sa depașeasca, atenție!, 3 milioane de euro. Mai exact, s-a strans un report cumulat de 3,2 milioane de euro. Numai ca, iata!, și la 6 din 49, […] Articolul…

- Șase preoți au oficiat joi, 11 ianuarie, o slujba de pomenire la Rafo Onești, atat pentru cei circa 100 de salariați care mai lucreaza in rafinarie, cat și pentru cei care și-au pierdut viața de-a lungul anilor in aceasta intreprindere. Preoții și toți cei prezenți s-au rugat, insa, și pentru ca rafinaria…

- Direcția Județeana pentru Cultura Bacau, in colaborare cu Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” și Garnizoana Bacau, organizeaza cu ocazia „Zilei Culturii Naționale” in data de 15 ianuarie 2018, ora 13.00, in amfiteatrul Colegiului Național Pedagogic „Ștefan…

- La inceput de an, artistul fotograf Romeo Marandici, pastrand de acum tradiția (suntem la a IV-a ediție), menține larg deschise porțile Atelierului fotografic din vila situata langa Tribunal. Invitație pentru toți pasionații de fotografie, indiferent de varsta sau profesie, ca astazi, la ora 16.30,…

- – in Bacau, TOȚI medicii au semnat contractele cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate Perioada de semnare a actelor adiționale de prelungire a contractelor incheiate intre furnizorii de servicii medicale și casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. In Bacau, toți medicii de familie au semnat…

- Sala Teatrului de Vara „Radu Beligan” a fost plina la spectacolul de Craciun organizat de Academia de Dans Adamas Bacau. Daca in prima parte a reprezentației au dansat pe scena peste 350 de copii, unii dintre ei la prima experiența de acest nivel, ultima parte a evenimentului a taiat respirația publicului.…

- Asociația Fotbal Club Magura 2012 – Fotbal Feminin Bacau a implementat proiectul “ Și NOI jucam Fotbal”, cu sprijinul Consiliului Local și al Primarului Municipiului Bacau – proiect de finanțare nerambursabila in baza Legii 350/ 2005 – fiind evidențiat un rol important in dezvoltarea și promovarea fotbalului…

- – decizia a fost luata urmare a faptului ca intre timp s-a schimbat legislația, care se aplica retroactiv – acum, pentru ocuparea acestei funcții se cere ca persoana in cauza sa aiba absolvite studii superioare, condiție pe care nu o indeplinea cel care era pe acest post – intre timp, pe funcție a fost…

- Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești a solicitat, așa cum anunța luni, declararea „starii de alerta” invocand faptul ca neridicarea gunoaielor de catre Romprest reprezinta un pericol pentru sanatatea populației. Refuzul operatorului de a mai colecta deșeurile din localitațile cu datorii dateaza…