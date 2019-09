O sibiancă a anunţat Poliţia după patru ani că i-a dispărut fratele O sibianca a anuntat Politia dupa patru ani ca i-a disparut fratele, care a plecat de acasa in 2015 si nu s-a mai intors, potrivit unui comunicat de presa remis joi AGERPRES de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. "Politistii Serviciului Investigatii Criminale Sibiu cauta un barbat in varsta de 49 de ani care a plecat voluntar de la domiciliul sau din municipiul Sibiu, fara a mai reveni. Persoanele care pot oferi informatii care sa conduca la depistarea barbatului sunt rugate sa contacteze cea mai apropiata unitate de politie sau sa apeleze gratuit numarul unic de urgenta 112. La… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O sibianca a anuntat Politia dupa patru ani ca i-a disparut fratele, care a plecat de acasa in 2015 si nu s-a mai intors, potrivit unui comunicat de presa remis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu.

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Salaj organizeaza concurs, prin recrutare din sursa interna, pentru ocuparea functiei de adjunct al sefului Politiei municipiului Zalau. Potrivit anunțului instituției, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe conditii: cerintele din fișa postului…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca exista un suspect principal, un cetatean strain, in cazul fetitei de 11 ani din comuna Gura Sutii, disparuta vineri si gasita decedata duminica, pe un camp la iesirea din localitate. "Datele de…

- Persoanele care apar in materialul video postat pe pagina de Facebook a Asociatiei Agent Green, in care un cal este torturat si folosit ca momeala de catre vanatori in zona Muntilor Rodnei, au fost identificate de politisti si in acest caz se fac cercetari pentru savarsirea infractiunii de ranire…

- Un numar de 33 de persoane vor fi conduse la audieri in urma perchezitiilor efectuate joi, la Campulung, la domiciliile unor persoane banuite de trafic de minori si trafic de droguri, anunta Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Arges, intr-un comunicat remis joi AGERPRES.

- Politistii au depistat noua persoane care efectuau in mod ilegal, contra cost, transport de persoane in judetul Constanta, fiind dispuse doua imobilizari de autovehicule in urma mai multor controale efectuate in trafic in perioada 1 - 4 august, a informat luni Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit…

- Femeia de 27 de ani si fiul ei de 2 ani din comuna Cocorastii Mislii sunt dati disparuti dupa ce au plecat duminica la biserica si nu s-au mai intors acasa, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Prahova. "In seara zilei de 4 august, in jurul orei 22,20, politistii din cadrul Politiei…

- Un tanar in varsta de 19 ani, din municipiul Adjud, dat disparut in urma cu o zi de bunicul sau, a fost gasit inecat, joi, in zona unei balastiere de pe Siret, potrivit reprezentantilor Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres.Citește și: Lovitura pentru Klaus Iohannis!…