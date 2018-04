Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin efectueaza o vizita de doua zile in Turcia, unde urmeaza sa lanseze constructia primei unitati a Centralei Nucleare turce Akkuyu, precizeaza Kremlinul intr-un comunicat citat de Reuters, scrie News.ro. Potrivit agenţiei proguvernamentale turce Anadolu, centrala urmează…

- Consulatul Statelor Unite din Sankt Petersburg a fost inchis la miezul noptii, termenul acordat de Rusia pentru suspendarea activitatii. In plus, Kremlinul a decis expulzarea a 60 de diplomati americani, ca riposta la o masura similara anuntata de SUA.

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie sunt intr-o continua creștere, de la inceputul lunii, cand fostul agent dublu Serghei Skripal a fost atacat cu un agent neurotoxic. De atunci, cele doua state iau masuri diplomatice unul impotriva celuilalt, dar exista și un alt soi de repercusiuni. Acest lucru…

- Moscova a inceput represaliile in cazul expulzarilor diplomaților ruși de catre mai multe state, in cadrul scandalului otravirii fostului spion rus Serghei Skripal pe 4 martie, la Salisbury. Astfel, Kremlinul a dat Londrei o luna pentru a-și reduce personalul diplomatic din Rusia la numarul de diplomați…

- Kremlinul a declarat vineri ca 'nu Rusia este cea care a angajat un razboi diplomatic', dupa decizia Moscova de a expulza 60 de diplomati americani, ca represalii la o expulzare similara decisa de Washington, scrie agerpres.ro.

- Cele patru tari, care coopereaza in cadrul asa-zisului "Format Normandia" pentru a incerca sa puna capat acestei crize, au salutat totodata acordul partilor aflate in conflict de a consolida armistitiul pentru perioada Pastelui, incheiat la 23 martie si care va intra in vigoare la 30 martie, a adaugat…

- Moscova considera ca pozitia statelor membre UE privind cazul Serghei Skripal, fostul agent rus care a fost otravit cu un agent neurotoxic de uz militar, este una una imprevizibila si agresiva, a declarat, sambata, Kremlinul.

- Un om de știința din perioada URSS aduce o informație in spațiul public care contrazice afirmațiile Moscovei cu privire la originea substanței neuortoxice responsabile pentru otravirea fostului spion rus, Serghei Skripal, și a fiicei sale, Iulia. Dezvaluirile cercetatorului rus confirma existența agentului…

- Refuzul ambasadorului Marii Britanii in Rusia de a participa la o reuniune organizata miercuri de diplomatia rusa cu privire la cazul Skripal demonstreaza ca Londra 'nu vrea sa auda raspunsurile' Moscovei la intrebarile sale, a acuzat Kremlinul, potrivit AFP. 'Este o noua manifestatie elocventa…

- Presedintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat marti pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru castigarea scrutinului prezidential, informeaza postul CNBC. "Am discutat telefonic cu presedintele Putin si l-am felicitat pentru victorie, pentru victoria sa electorala", a declarat…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica in alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile intalniri la inalt nivel, informeaza Reuters.…

- Rusia a sustinut ca nu a existat niciodata un program cu numele "Noviciok", neurotoxicul care ar fi fost folosit, potrivit Marii Britanii, pentru otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. Si totusi, un cercetator rus povesteste, pentru o agentie de presa a statului rus, ca a participa la conceperea…

- Sunt agenti imobiliari, studente, secretare, politicieni, pensionare, vin din toate clasele sociale dar au un lucru-n comun – au avut o importanta foarte mare in alegerile din 18 martie din Rusia – femeile reprezinta 60% dintre alegatori. De ce si cum le-a curtat Putin pe femeile din Rusia inainte de…

- Kremlinul a anuntat ca activitatile acestui organism international britanic, axat pe relatii culturale si pe educatie, vor fi suspendate in Rusia, in cadrul masurilor luate de Moscova ca raspuns la actiunile Londrei luate in dosarul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, pe teritoriu britanic.…

- Cei 23 de diplomati rusi care fac obiectul expulzarii de pe teritoriul britanic vor parasi Londra pe 20 martie, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Marea Britanie, Alexandr Iakovenko, citat vineri de agentia Ria Novosti, relateaza Reuters. Premierul britanic Theresa May a anuntat miercuri ca Londra…

- Secretarul de Stat american Rex Tillerson a acuzat luni Rusia in urma atacului cu o neurotoxina din Marea Britanie si a numit Kremlinul „o forta iresponsabila si o sursa de instabilitate in lume”

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin, seful statului iranian Hassan Rohani si omologul lor turc Recep Tayyip Erdogan se vor intalni pentru discutii privind Siria in luna aprilie, a anuntat miercuri Kremlinul, relateaza agentia rusa de presa TASS, preluata de Reuters. Rusia, Turcia si Iranul coopereaza strans…

- Serviciul de informatii MI5 considera ca otravirea fostului colonel GRU Serghei Skripal și a fiicei sale a fost o incercare de asasinare legata de Rusia, scrie The Times, citand surse proprii. Poliția și MI5 considera ca faptele inițiale ale anchetei fac posibila discutarea despre ”sponsori” de stat…

- Un deputat din Rusia a propus introducerea pedepsei cu moartea pentru strainii care vor fi gasiti vinovati de amestec in procesul electoral, propunerea fiind facuta cu mai putin de doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale, scrie publicatia Moscow Times, preluata de Hotnews. Kremlinul a suspendat…

- La doar citeva zile dupa ce președintele Vladimir Putin a vorbit in discursul sau public despre amploarea arsenalului militar, Rusia anunța ca a inceput productia de serie a rachetelor hipersonice Avangard. Agenția de presa rusa RIA, citeaza surse militare care susțin ca Rusia a inceput productia de…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorati" in cursul unei convorbiri telefonice pe care au avut-o dupa discursul lui Vladimir Putin in care acesta lauda noile arme "invincibile" ruse. "Cancelarul (german) si presedintele (american) sunt…

- Elementele antibalistice instalate de Alianta Nord-Atlantica in Romania si Polonia au vulnerabilitati, a declarat joi dupa-amiaza Serghei Soigu, ministrul rus al Apararii, dupa ce presedintele Vladimir Putin a avertizat ca Rusia detine o racheta invincibila. "Se pare ca sistemul antiracheta (NATO -n.red.)…

- Presedintele Vladimir Putin a semnat programul de achizitii de armament pentru Rusia pe perioada 2018-2028, a declarat luni vicepremierul Dmitri Rogozin. Pe lista se afla, potrivit acestuia, inclusiv "robotica, sisteme de spionaj, vehicule aeriene fara pilot pentru lupta si cercetare, mijloace…

- Recepția finala a noilor tancuri rusești ”Armata” se amana iar din cauza lipsei de fonduri și a problemelor tehnice, susține publicația The Times. Nu este inca un eșec in șirul altor proiecte militare din Rusia, ci un „eșec total al Ministerului Apararii al Rusiei”, comenteaza publicatia. Potrivit…

- Atunci cand opiniile se formeaza prin grupurile de pe Facebook si in hangarele mediilor de socializare, manipularea unor alegeri din strainatate se face usor. Nu stim inca daca Rusia a mutat muntii din loc. Stim doar ca a facut o incercare a dracului de reusita, scrie analistul Hugo Rifkind in The Times.

- Hackerii au furat peste 1 miliard de ruble (17 milioane dolari) din bancile rusesti in 2017 folosind instrumentul de testare a securitatii “Cobalt Strike”, a anuntat marti un inalt responsabil al bancii centrale, citat de Reuters, informeaza AGERPRES . In legatura cu criminalitatea cibernetica,…

- Generalul Vladimir Skorik, fostul șef al Centrului FSB de Securitate a informațiilor, a fost angajat consilier al șefului companiei germane „SAP CSI“, sustine RBC. Se presupune ca principala sarcina a fostului ofițer de securitate este interacțiunea dezvoltatorului german de software cu structurile…

- Vladimir Putin a dezvaluit ca Rusia a pregatit un sistem anti-racheta total diferit de ce este pe piața. Președintele rus a anunțat ca Kremlinul nu trebuie sa iși mai faca griji pentru ca este protejat de orice atac.

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Rusia și Kremlinul au început deja sa întreprinda tentative de a influența alegerile legislative de la mijlocul anului 2018. Declarația aparține Secretarului de Stat al SUA, Rex Tillerson, și a fost facuta în cadrul unui interviu pentru FoxNews. Tillerson mai spune…

- Alte țari nu ar trebui sa-și faca griji unde iși amplaseaza Rusia armele pe teritoriul sau, a declarat Kremlinul, dupa ce țara vecina Lituania a ridicat problema amplsarii de catre Moscova a rachetelor Iskander, capabile sa transporte focoase nucleare, langa granițele sale.

- Nouazeci și șase de oameni de afaceri și 114 oficiali ruși care au legaturi strânse cu regimul președintelui Vladimir Putin apar pe lista neagra data publicitații de Departmentul Trezoreriei din SUA. Deocamdata, SUA nu au anunțat noi sancțiuni, dar publicarea listei face parte…

- Ministerul Culturii din Rusia a interzis difuzarea comediei satirice "Moartea lui Stalin" pe care o considera o insulta la adresa istoriei sovietice. Mai exact, co-productia britanico-franceza prezinta intr-o nota amuzanta luptele pentru putere duse dupa moartea dictatorului.

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a scufundat in noaptea de joi spre vineri intr-un lac inghetat, in condițiile in care frigul extrem ce se inregistreaza in prezent in Rusia a determinat autoritatile sa anuleze, in anumite regiuni, ritualul care marcheaza Boboteaza pe rit vechi.

- Aplicatii false de mesagerie instant - precum celebra WhatsApp - sunt utilizate pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, au avertizat joi mai multi specialisti, relateaza AFP. Aceste aplicatii "clone", care seamana…

- Procesul unui fost politist tine capul de afis in presa rusa. Daca va fi gasit vinovat pentru noile crime imputate, barbatul va deveni cel mai sangeros ucigas din Rusia din ultimii 100 de ani.

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- In varsta de 53 de ani, Mihail Popkov ispaseste o pedeapsa de inchisoare pe viata pentru ca a violat si ucis 22 de femei in orasul Angarsk, dupa ce le-a atras in masina sa de politie. Un nou proces, a carui prima audiere a avut loc miercuri cu usile inchise, urmeaza sa stabileasca daca el…

- Nu trebuie sa exageram pericolul care vine din Rusia: economia ei se usuca și Kremlinul nu are cu ce sa sprijine pretenția de superputere, se arata intr-o analiza a revistei Forbes. Subiectul ”Rusia” in știrile americane a luat brusc dimensiuni alarmante, insa ingrijorarea generala este in unele privințe…