- Incercarile rusesti de dezbinare si de raspandire a dezinformarii au fost expuse de o scurgere de informatii care scot in evidenta faptul ca Kremlinul este pregatit sa investeasca bani in hacking, propaganda si mitinguri aranjate, scrie The Times.

- Piața medicamentelor, ajunsa și la noi la un nivel record, naște monștri. Atunci cand marketingul inventeaza boli, iar medicamentele sunt luate ca stimulente, totul se transforma intr-un malaxor de vieți consumate.

- Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca personalul diplomatic din Rusia cu inca peste 50 de persoane in contextul in care Kremlinul a expulzat deja 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o decizie similara a Angliei in cazul otravirii fostului spion rus Serghe Skripal si a fiicei sale,…

- Finala turneului ATP Masters 1000 de la Miami, cu premii totale in valoare de 7.972.535 dolari, se va disputa intre germanul Alexander Zverev, cap de serie 4, si americanul John Isner, cap de serie 14. In semifinalele de vineri, Zverev ...

- Inspectia Muncii atrage atentia ca angajatorii mai pot transmite in registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL), pana la sfarsitul lunii martie, orice modificare a salariului de baza brut, a indemnizatiilor si sporurilor. Dupa 31 martie, autoritatile anunta controale pentru sanctionarea…

- AC Parma incearca marea revenire in Serie A, iar in aceasta tentativa o are alaturi pe frumoasa Rosy Maggiulli, 29 de ani. Vedeta de televiziune din peninsula e fana infocata a echipei gialloblu și ii susține mereu pe Calaio, Isigne Jr., dar și pe ceilalți jucatori. In prezent, Parma e pe locul 8 in…

- Davide Petrachi, fost portar la Lecce, a fost arestat in cadrul unei operatiuni antimafia in Italia, anunta presa italiana. In varsta de 31 de ani, Petrachi, care a jucat un meci in Serie A in sezonul 2011/2012, face parte dintr-un grup de 37 de persoane banuite de trafic de droguri. Potrivit interceptarilor,…

- Trei autocare, cu numere de inmatriculare diplomatice, au plecat marti de la Ambasada Rusiei la Londra, cu cei 23 de diplomati expulzati de premierul Theresa May, din cauza atacului cu un agent neurotoxic militar, care se intorc la Moscova, relateaza Reuters. Lucratori de la ambasada le-au facut cu…

- Zilnic, pe toate cele șase continente, milioane de copii din intreaga lume se bucura de jucariile LEGO. Seria Lego Ninjango a atras aprecieri in toate țarile in care a fost lansata și, vine acum, in Romania, cu Ziarul Libertatea, la prețul de 9.99 de lei. Lego Ninjango folosește o serie de elemente…

- Netta Barzilai, reprezentanta statului Israel, are cele mai mari sanse la castigarea Eurovision 2018. De cand a fost lansata, piesa ‘Toy” a facut furori in mediul virtual. O parte dintre ele fac referire la campania #MeToo, scrie The Times of Israel. Avand accente pop si ritmuri africane, melodia ”Toy”…

- George Pușcaș a marcat pentru Novara in meciul cu Brescia din Serie B, scor 2-1. Fotbalistul roman in varsta 21 de ani traverseaza o perioada excelenta la noua lui echipa, unde evolueaza sub forma de imprumut de la Benevento: este al șaselea gol marcat in sapte partide.Brescia au deschis scorul prin…

- Drama lui Davide Astori, decedat saptamana trecuta in urma unui infarct, a intristat intreaga suflare fotbalistica. Tehnicianul liderului din Liga 1, Dan Petrescu, a recunoscut ca a fost marcat de vestea trista din Serie A, facand demersuri ca maine, inaintea confruntarii cu Poli Iași din prima etapa…

- Un deputat din Rusia a propus introducerea pedepsei cu moartea pentru strainii care vor fi gasiti vinovati de amestec in procesul electoral, propunerea fiind facuta cu mai putin de doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale, scrie publicatia Moscow Times, preluata de Hotnews. Kremlinul a suspendat…

- Fotbalul italian este in doliu, dupa dispariția tragica a lui Davide Astori. Capitanul Fiorentinei a fost gasit fara suflare in camera sa de hotel din Udine, unde formația viola ar fi trebuit sa joace duminica, in Serie A. Initial, s-a crezut ca decesul a fost cauzat de o problema cardiaca.La…

- Rezerva la Napoli, Vlad Chiricheș și-a marit avansul fața de Alex Maxim și Ștefan Radu, prin sporul salarial obținut pana in 2022. Incaseaza cat Immobile, dublu cat Stanciu și de trei ori mai mult decat Keșeru și Chipciu! Joaca intermitent la Napoli, doar cand Sarri ii menajeaza sau nu-i are disponibili…

- Monedele virtuale ucid oameni prin faptul ca sunt folosite pentru achizitionarea de droguri sintetice, a declarat fondatorul Microsoft intr-o sesiune de intrebari si raspunsuri pe siteul Reddit. „Chiar in acest moment criptomonedele sunt folosite pentru a cumpara fentanil opioid si alte medicamente,…

- Atelierul Hennessey Performance a organizat o noua cursa de o distanta de 402 metri, prin care doreste sa ne arate ca pachetele de tuning pe care le ofera pentru o gama variata de masini nu sunt „vorbe goale".

- O ședința fara probleme la Consiliul Județean Arad. Se pare ca toți consilierii județeni și-au exprimat punctele de vedere in comisii, iar atunci cand s-a pus problema votului in plen proiectele au trecut cu „unanimitate”. Printre proiectele votate vineri de consilierii Județului amintim: *eliberarea…

- Michy Batshuayi, atacantul echipei Borrussia Dortmund, i-a acuzat pe suporterii echipei Atalanta de rasism, dupa returul disputat in Italia. Belgianul, care este imprumutat la Dortmund de la Chelsea, a inscris doua goluri in meciul tur si a contribut din plin la rezultatul de egalitate obtinut…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru.

- Sir David Attenborough va prezenta o noua serie in cinci parti care va urmari vietile mai multor animale si care va fi difuzata la BBC in cursul acestui an, relateaza luni Press Association. Prezentatorul si naturalistul ii va duce pe spectatori in viata cate unuia dintre cele cinci animale…

- Ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, a subliniat ca autoritatile israeliene sunt responsabile pentru securitatea ambasadei poloneze de la Tel Aviv, a doua zi dupa ce cladirea acesteia a fost vandalizata cu svastici si inscriptii antipoloneze, relateaza agentia PAP. "Sunt vizibile unele stari…

- Francezii au formidabilele trenuri TGV, insa lucrurile sunt departe de a fi ideale pe caile ferate. Un raport mult-asteptat intocmit de un fost sef al Air France-KLM cere un "tratament de soc" pentru a repara multe dintre problemele uriasei companii SNCF. Raportul spune ca au fiost neglijate liniile…

- China sarbatoreste Valentine's Day, traditie occidentala adoptata mai ales de tinerii care obisnuiesc sa daruiasca in special flori, evitand, din superstitie, anumite cadouri, precum ceasuri sau...

- Presedintele Emmanuel Macron a declarat marti ca "Franta va ataca" daca sunt folosite arme chimice impotriva civililor in conflictul sirian, insa sustine ca nu a vazut inca nicio dovada in acest sens, potrivit Reuters.

- Vlad Chiriches a suferit o leziune musculara de gradul I la bicepsul femural stang, a anuntat clubul sau, Napoli, care nu a precizat durata indisponibilitatii internationalului roman. Vlad Chiriches, cel mai bine platit fotbalist roman. Salariu URIAS pentru rezerva lui Napoli Vlad Chiriches…

- Fiorentina-Juventus este derby-ul care deschide runda a XXIV-a din Serie A.A Juve are sansa de a trece in aceasta seara pe primul loc in clasament in cazul in care se va impune pe terenul violetilor.A

- YouTube nu gasit dovezi privind implicarea Rusiei in referendumul pentru Brexit, a anunțat un reprezentant al companiei in fața unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza știrile false, scrie Reuters. Juniper Downs, directorul general pentru politici publice in cadrul YouTube a declarat ca…

- Inceput decent de saptamana. Variantele castigatoare de luni au avut in vedere cele 3 sau mai multe goluri inscrise in Wataford - Chelsea (cota 1.95), dar si lipsa spectacolului in disputa Entella - Spezia (scor 0-1), din Serie B. Am mizat, la cota 2.05, pe victoria lui Jong AZ, in meciul cu FC Oss…

- Șase persoane au fost ranite in urma atacului. Toate cele șase persoane sunt afgane. Ministrul italian de Interne, Marco Minniti, afirma ca atacul poarta amprenta unei ”evidente uri rasiale”. Raidul armat, atribuit unui tanar italian arestat de politie, este marcat de o cultura a ”extremismului…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a avut, in cursul acestei saptamani, o intalnire cu directorul Asociatiei Timisoara Capitala Culturala, Simona Neumann. Edilul-șef a lansat, public, mai multe acuzații legate de calitatea evenimentelor culturale ale Asociației, dar și de modul in care membrii acesteia…

- Suparati pe evolutia favoritilor, fanii echipei braziliene Portuguesa le-au ”furat” acestora cele zece pizza pe care acestia urmau sa le aiba la dispozitie dupa meciul cu Oeste, pierdut cu 3-0, informeaza Reuters. Pentru fotbalisti este ceva normal sa manance o felie de pizza la finalul…

- George Pușcas, la Novara. Atacantul roman a parasit-o pe Benevento, ultima clasata in Serie A. Vezi galeria foto + 2 + 2 ”George Pușcas va fi noul atacant al echipei Novara pana la finalul actualului sezon, cand se va reintoarce la Internazionale Milano, club cu care se afla sub contract. George iși…

- "Numele trandafirului/ Il nome della rosa", romanul lui Umberto Eco, va fi adaptat in mini-serie, constituind prima investitie a Orange Content, entitate a operatorului de telecomunicatii, in productia de seriale, potrivit unui comunicat publicat de Orange miercuri.Umberto Eco, filosof, semiotician,…

- Kremlinul a respins, miercuri, ideea unui boicot al Jocurilor Olimpice de la PyeongChang ca reactie la excluderea sportivilor rusi pentru dopaj, care a provocat numeroase reactii, dar a avertizat ca va apara drepturile sportivilor sai, informeaza AFP.

- iPhone X este cel mai scump telefon de „serie” de pe piata si totodata un telefon care a fost destul de greu de gasit in magazine la sfarsitul anului 2017 din cauza cererii din partea utilizatorilor care depasea capabilitatea de productie a fabricilor Apple. Se pare insa ca iPhone X ar putea sa nu fie…

- Inceputul exercițiului financiar nou, care coincide in Romania cu inceputul calendaristic al anului, ridica urmatoarele probleme: 1-Inventarierea stocurilor nu este obligatoriu a se face fix la 31 decembrie 2017, deci nu este obligatorie pornirea la inceput de an cu stocuri faptice inventariate.…

- Aplicatii false de mesagerie instant - precum celebra WhatsApp - sunt utilizate pentru a pirata smarphone-urile militantilor civici, militarilor, avocatilor sau jurnalistilor in peste 20 de tari, au avertizat joi mai multi specialisti, relateaza AFP. Aceste aplicatii "clone", care seamana…

- Camera de Comerț Timiș organizeaza o noua serie a cursului de INSPECTOR / REFERENT RESURSE UMANE (Cod COR 333304). Cursul este acreditat de Autoritatea Naționala pentru Calificari iar certificatele obtinute la absolvire au recunoaștere naționala și sunt emise de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației.…

- Ministerul american al Apararii vrea sa-si reexamineze arsenalul nuclear si sa dezvolte un nou tip de arme, cu putere limitata, ceea ce starneste noi temeri legate de relansarea proliferarii si un risc mai mare de conflict nuclear, scrie AFP.

- Pe pagina de Facebook Realitatea.net, la un editorial scris de jurnalistul Dan Vasile pe tema afirmațiilor facute de Iohannis aunci când a desemnat-o premier pe Viorica Dancila ("Am decis sa dau PSD-ului înca o șansa"), au fost postate sute

- HP recheama mai multe PC-uri dupa un numar redus de raportari cu privire la supraincalzirea bateriilor si un caz in care o baterie de laptop a ars in mana utilizatorului. Compania a comunicat rechemarea modelelor la nivel global marti. Este vorba despre dispozitive vandute intre decembrie 2015 si decembrie…

- Incepand de luni, 22 ianuarie, Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Targoviste va functiona la sediul de pe Bulevardul Unirii, nr. 24-26, parter (fostul corp B2 al Universitatii Valahia, restituit Primariei).

- ASUS MZ27AQ inaugureaza o noua serie de modele ultrasubtiri, cu rama ingusta. Monitorul cu diagonala 27” dispune de un panou IPS cu rezolutie WQHD (2560x1440), care acopera 100% din spectrul de culoare sRGB.

- Atacantul Federico Piovaccari, fost jucator la Steaua Bucuresti, a semnat un contract cu echipa Ternana, din a doua liga italiana de fotbal, a anuntat clubul.Piovaccari (33 ani), care a jucat ultima oara esalonul secund din China, la Harbing Yiteng, a parafat o intelegere valabila pana pe…

- Oamenii de afaceri privesc cu un optimism temperat evolutia economica din 2018. Inflatia, deprecierea leului si incertitudinile legate de cadrul fiscal sunt principalele griji ale mediul de business, arata barometrul semestrial privind perspectivele economiei Keysfin, potrivit Gandul.…

- Sedinta cu scantei a celor de la PSD s-a incheiat cu o serie de declaratii incendiare. Omul numarul doi din PSD, Niculae Badalau, a lansat o serie de avertismente dure la adresa ministrilor din Guvernul lui Mihai Tudose.Citeste si: RASTURNARE DE SITUAȚIE in cazul polițistului - pedofil: Marian…

- Fiorentina a reușit sa smulga un punct lui Inter Milano, in partida disputata vineri seara, pe teren propriu, din etapa a 20-a din Serie A. A fost 1-1 pe „Artemio Franchi“, golurile fiind marcate de Simeone (’90+4), respectiv Icardi (’55). ...

- New Delhi, 3 ian /Agerpres/ - Trei tenismeni francezi, Gilles Simon, Benoit Paire si Pierre-Hugues Herbert, s-au calificat miercuri in sferturile de finala ale turneului ATP de la Pune (India), dotat cu premii totale de 501.345 dolari. In optimi, Gilles Simon l-a eliminat in doua seturi,…

- Alianta Nord-Atantica depune eforturi pentru a tine Rusia la distanta, pentru intimidarea ei, dar, in acelasi timp, se confrunta cu serioase probleme, inclusiv de natura logistica, scrie cotidianul Financial...