- O senilata a fost solicitata sa intervina pentru transportul unui pacient inconstient, in varsta de 50 de ani, la ambulanta, in condițiile in care autospeciala avansa greu pe drumul inghețat, intr-o suburbie a orașului Vaslui, informeaza mediafax. Detasamentul de Pompieri Vaslui a intervenit,…

- O autospeciala a SMURD Vaslui, solicitata in localitatea Zapodeni pentru a prelua o femeie in stare de inconstienta, a derapat si a ramas blocata in zapada. In sprijin a fost trimisa o senilata.

- O ambulanta a fost solicitata, luni dimineața, la sediul PNL din București. O persoana a cerut ajutor de urgența la 112, dupa ce o angajata a PNL a alunecat pe scari si s-a ales cu o entorsa la un picior.

- Un barbat din Vaslui a cazut de pe casa, in timp ce incerca sa-și repare acoperișul. Ambulanța a intervenit imediat in comuna Dragomirești, și a preluat victima in stare grava. Cel mai probabil, barbatul s-a dezechilibrat și a cazut de la o inalțime de aproximativ patru metri. Apelul la Serviciul de…

- Un barbat de 65 de ani, din comuna Holbav, judetul Brasov, care a suferit un accident vascular cerebral, luni, a fost salvat de pompierii brasoveni, in conditiile in care ambulanta nu putea ajunge la el din cauza drumului blocat de zapada. Barbatul din Holbav a acuzat un accident vascular cerebral,…

- O ambulanta care transporta spre casa o fetita de 4 ani, operata pe cord, a fost implicata intr-un accident, miercuri seara, in Vaslui. Nu au fost raniti, insa atat autospeciala, cat si vehiculul care a lovit-o au fost grav avariate.

- BEZMETIC… In aceasta seara, in sensul giratoriu de la Penny Market, din municipiul Vaslui, a avut loc un accident de circulatie, in care a fost implicata o Ambulanta pentru transportarea pacientilor. Un sofer neatent nu a acordat prioritate de trecere, lovind autospeciala in portirea dreapta. Ambulanta…