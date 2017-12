Stiri pe aceeasi tema

- Comunistii romani au vrut sa-i faca un cadou lui Stalin la aniversarea a 25 de ani de la intemeierea URSS, asa ca pe 30 decembrie 1947 au fortat abdicarea Regelui Mihai si instaurarea republicii, acte ilegale si lipsite de legitimitate. Declaratia si Tratatul de intemeiere a URSS, redactate cu o zi…

- In Romania, dictatura comunista a inceput formal prin abdicarea fortata a Regelui Mihai la 30 decembrie 1947. Dar regimul democratic era deja distrus de cei trei ani de ocupatie sovietica. Maine, la 70 de ani de la momentul dramatic al abdicarii, Digi24 difuzeaza de la ora 21.00, un interviu-document…

- Va fi decizia Guvernului daca membrii Casi Regale trebuie sa paraseasca Palatul Elisabeta, a afirmat Dragnea, la finalul sedintei Coalitiei. „Este o discutie foarte serioasa despre simboluri. Nu sustin si nu voi promova niciodata o discutie simplista despre acest subiect. Este un subiect foarte…

- „O imagine cat o mie de cuvinte!”, așa a fost descrisa fotografia care a surprins un elev baiat care a ingenuncheat la catafalcul Regelui Mihai, cand trupul neinsuflețit al Majestații Sale era depus in Sala Tronului Palatului Regal din București. Devenita virala in mediul virtual, imaginea a emoționat…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, vineri, despre proiectul de lege privind statutul Casei Regale, al carui inițiator este, alaturi de Calin Popescu Tariceanu, ca ”este o discuție foarte serioasa, despre simboluri”, și ca nu va incuraja o discuție simplista, in privința beneficiilor Casei Regale,…

- "O imagine cat o mie de cuvinte" sau fotografia care a facut inconjurul lumii.Este imaginea emotionanta in care un elev a ingenunchiat in fata sicriului cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai.Adolescentul invata la Colegiul Sfantul Sava din Bucuresti, scoala in care a invatat si Regele si a vorbit…

- Gica Hagi este considerat de multi cel mai mare fotbalist roman din istorie, motiv pentru care suporterii l-au supranumit “Regele”. Surpinzator, fostul capitan al echipei nationale le-a cerut jurnalistilor sa nu mai foloseasca acest apelativ atunci cand fac referire la el. A

- Nici nu s-a stins bine ultimul dangat de clopot de la inmormantarea Regelui Mihai I si deja incepem sa facem ce stim cel mai bine. Sa redevenim, adica, singura tara din lume care lupta din toate puterile impotriva ei. Nu stiu cum am rezistat trei zile fara mahala, fara injuraturi si fara isterii nationale.…

- UPDATE 2. Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a fost scos, sambata seara, din Catedrala Arhiepiscopala Curtea de Arges, unde a fost oficiata o slujba religioasa in prezenta membrilor Familiei Regale a Romaniei. Slujba a fost oficiata de un sobor format din inalti ierarhi ai Bisericii Ortodoxe…

- Sambata, 18 decembrie, toate privirile au fost ațintite asupra țarii noastre. Romanii și-au condus Regele pe ultimul drum. Majestatea Sa a avut parte de o ceremonie memorabila, la care au participat familiile regale din intreaga lume și politicieni importanți. Incarcata de simboluri și emoție, ceremonia…

- Fostul Principe Nicolae nu a fost prezent la ceremonia de inhumare a Regelui Mihai I, alaturi de ceilalți membrii ai Casei Regale, dupa ce a fost exclus din linia de succesiune a Casei Regale. Principele Nicolae nu a fost primit in Trenul Regal, alaturi de ceilalți membrii ai Casei Regale„Voi merge…

- „Risc insemnat” de avalansa in masivele Fagaras si Bucegi in urmatoarele ore. Avertizarea meteorologilor este valabila de sambata de la ora 20.00, pana duminica la aceeasi ora. Meteorologii anunta ca riscul producerii de avalanse in Muntii Fagaras si Bucegi, la altitudini mai mari de 1.800 de metri,…

- Actorul Gelu Zaharia a murit la 74 de ani. Fiul acestuia a facut anunțul trist. A fost unul dintre numele sonore ale Nationalului din Iasi. S-a nascut in 1943, la Iasi. „Ne-a parasit Gelu Zaharia, indragitul si nepretuitul nostru actor, coleg si prieten. Coplesita de durere, echipa Teatrului National…

- Trenul regal care transporta trupul neinsufletit al Regelui Mihai catre Curtea de Arges a plecat din Gara Baneasa, in aplauzele sutelor de oameni prezenti pe peron. Cortegiul funerar s-a deplasat apoi la Gara Regala Baneasa, pe ruta Piata Unirii, Piata Universitatii, Piata Romana, Arcul de Triumf, Sos.…

- Ce a facut Florin Salam dupa ce Roxana Dobre a fugit de acasa. Puiu Gheorghiu, omul de incredere al manelistului a rupt tacerea. Mai mult, acesta a vorbit și despre presupusa sarcina a brunetei. Puiu Gheorghiu spune ca daca Roxana Dobre este insarcinata in doua luni, așa cum ea ar fi susținut, ii…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, care a oficiat sambata dupa-amiaza slujba de inmormantare a Regelui Mihai I de la Catedrala Patriarhala, impreuna cu un sobor arhieresc format din opt mitropoliti, preoti si diaconi, a afirmat, in cuvantul rostit la ceremonie, ca fostul suveran a fost toata…

- Patriarhul Daniel a declarat sambata, in timpul slujbei de inmormantare a Regelui Mihai, ca Majestatea Sa a fost un om credincios, dar din cauza exilului fortat nu s-a putut intoarce timp de 45 de ani sa se roage in biserica in care a fost uns Rege al Romaniei in 1940.

- Adolescent din Ploiești, umilit pentru ca a cedat locul in autobuz unei femei in varsta. Baiatul, care vrea sa ramana anonim a relatat intreaga intamplare pe pagina de Facebook a observatorulph.ro . Dupa ce a cedat locul unei femei in varsta in autobuzul 40, adolescentul a fost umilitde cei din jur…

- Este ziua in care ne despartim de ultimul suveran al Romaniei. Spunem adio unui model de decenta, demnitate, modestie si intelepciune. Figura calda a Regelui Mihai ne va mai zambi de azi doar din lumina Cerului. Majestatea Sa se duce alaturi de inaintasi. Se aseaza alaturi de Carol I Intemeietorul si…

- Joi, 14 decembrie 2017, in prima zi de doliu național in memoria Regelui Mihai, la Alba Iulia, incepand cu ora 11.30, in Piața Tricolurului, a avut loc ceremonialul de coborare a drapelului in berna. La acest moment au luat parte un grup de monarhiști, reprezentanți ai autoritaților locale, precum și…

- Trupul neinsufletit al Regelui Mihai se afla din nou la Bucuresti, dupa ce a fost depus la Castelul Peles din Sinaia. Cei care vor dori sa depuna flori si sa se inchine la catafalcul Regelui vor putea veni la Sala Tronului de la Palatul Regal joi, intre orele 8.00 si 22.00 si vineri, intre orele 8.00…

- Mesajul trist lasat de un roman langa sicriul Regelui Mihai, dupa ce acesta a fost adus miercuri, la pranz, in țara, unde sambata va fi inmormantat. Romania este in doliu național in memoria Regelui Mihai , timp de trei zile, incepand de azi. Sicriul cu trupul Majestații Sale Defuncte a fost depus de…

- Toate clopotele bisericilor și manastirilor din Romania au batut astazi in amintirea Regelui Mihai I. Sicriul lui a fost adus la Castelul Peleș, reședința de vara a monarhilor romani, la ora 14. Membrii familiei regale au luat parte la o slujba de pomenire.

- Ultima slujba inchinata Regelui Mihai in Elvetia a avut loc marti, la Catedrala Ortodoxa Greaca de la Lausanne, la ceremonie fiind prezenti pricipesele Elena si Sofia, ambasadorii Romaniei la Berna si Geneva, IPS Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale si Meridionale, reprezentanti ai Consiliului…

- Marti, la Catedrala Ortodoxa Greaca de la Lausanne a avut loc ultima slujba inchinata Majestatii Sale Defuncte Regele Mihai I, care a locuit in Confederatia Elvetiana timp de aproape 70 de ani, fiind ultima zi in care Regele odihneste pe pamant elvetian, transmite Casa Regala.

- Potrivit traditiei, familia trebuie sa fie de fața in momentul in care sicriul este dus la altar, insa membrii familiei fostului suveran nu și-au facut apariția timp de jumatate de ora, conform Realitatea TV. Astfel, sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai a stat in ploaie, sub privirile…

- Sicriul cu corpul neinsuflețit al Regelui Mihai a fost depus la Catedrala Ortodoxa din Lausanne. Zeci de romani au fost sa ii aduca un omagiu ultimului monarh al Romaniei. Sicriul cu corpul neinsuflețit al Regelui Mihai a fost depus la Catedrala Ortodoxa Greaca din Lausanne. Zeci de romani, inclusiv…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis o scrisoare de condoleante principesei mostenitoare a Romaniei, Margareta, in care afirma ca regele Mihai va ramane in memoria generatiilor un simbol al demnitatii, intelepciunii si devotamentului, promotor al luptei pentru libertate si democratie,…

- Partidului National Taranesc Crestin si Democrat - PNTCD Constanta a deschis o Carte de Condoleanțe in memoria Regelui Mihai, la sediul din centrul orașului, unde constanțenii vin și iși exprima regretele pentru trecerea in neființa a ultimului monarh al Romaniei.

- Romania si-a pierdut Regele si se pregateste de cele mai mari funeralii din ultimii 50 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, transmite LIVEA de la Palatul Regal, locul in care familia Regala a anuntat ca va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai dupa ce va fi adus la Bucuresti.

- La resedinta Regelui Mihai din Elvetia e forfota. Se iau masuri de securitate speciale de catre politisti. Strada pe care se afla casa în care Regele a murit a fost închisa circulatiei.

- Jurnalistul BBC, care in urma cu sase ani i-a luat un interviu Regelui Mihai la resedinta sa din Elvetia, a venit astazi sa ii aduca un ultim omagiu la Palatul Elisabeta. Nick Thorpe a povestit cum a fost experienta alaturi de Alteta Sa Regala.

- "Moartea Majestații Sale Regele Mihai, la 96 de ani, in Elveția, pune capat acestei istorii neincheiate intre poporul roman și monarhia sa, o istorie pe care noi am parcurs-o așa, coborand din tren cumva. Nu am fost niciodata in timp cu ea, pentru ca toți cei care aveam la Revoluție 20-25 de ani…

- Avea 96 de ani, impliniți la 25 octombrie, și de mai bine de un an și jumatate era grav bolnav. Odata cu moartea Regelui Mihai dispare ultimul șef de stat din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial care se mai afla in viața.

- Romania este indurerata dupa anuntul decesului ultimului Rege care mai era in viata de pe timpul celui de-al doilea Razboi Mondial. Jurnalistul Ion Cristoiu vine cu o alta perspectiva dupa aceasta veste crunta. Cristoiu spune ca Majestatea sa a fost o personalitate complexa și contradictorie, dar…

- Lucian Romascanu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, a transmis, marti, in urma anuntului decesului Regelui Mihai I, ca ii suntem datori Majestatii Sale „cu o adanca plecaciune” si ca ceea ce a putut Romania mai bun a fost si pentru ca a existat echilibrul oferit de un rege in fruntea statului.„S-a…

- “Azi, Romania și-a pierdut Regele și unul dintre cei mai mari lideri ai Europei secolului XX, simbol al datoriei fața de țara sa. Bunicul meu a fost conducatorul care și-a iubit țara și oamenii ei cu adevarat! Astazi, am pierdut cel mai bun prieten, pe bunicul meu, dar ma consider un om norocos pentru…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, seful statului care i-a interzis Regelui Mihai intrarea in tara dupa 1989, reactioneaza la vestea mortii fostului suveran. Iliescu afirma ca, desi relatia cu Regele nu a fost una simpla, au reusit sa colaboreze in interesul...

- Istoricul Ioan Aurel Pop a declarat, marti, pentru Agentia de presa News.ro, ca decesul Regelui Mihai I reprezinta stingerea unui simbol si ca Majestatea Sa a reprezentat efectiv o forta morala pentru poporul roman, fiind unul dintre „acei oameni rari” care au facut istorie pozitiva. „Simt in suflet…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, seful statului care i-a interzis Regelui Mihai intrarea in tara dupa 1989, reactioneaza la vestea mortii fostului suveran. Iliescu afirma ca, desi relatia cu Regele nu a fost una simpla, au reusit sa colaboreze in interesul Romaniei."Am aflat cu tristețe vestea…

- In contextul in care planeaza numeroase suspiciuni rezonabile asupra indepartarii Principelui Nicolae din linia succesorala a Casei Regale, care ar fi fost operata fara consimtamantul Regelui Mihai I, dar cu largul concurs al cuplului Margareta-Duda, cunoscuta jurnalista si documentarista Marilena Rotaru…

- Andrew Popper, seful Casei Regale, a vorbit la TVR despre starea de sanatate a Regelui Mihai. Din pacate, vestile sunt foarte triste. Adrew Popper a explicat la TVR ca starea de sanatatea a Regelui Mihai este foarte precara: "Medicii isi concentreaza eforturile pentru a mentine pe Majestatea Sa fara…

- Andrew Popper, șeful Casei Regale, a vorbit in aceasta seara, la TVR, despre starea de sanatate a Regelui Mihai, dar și despre situația fostului principe Nicolae. Popper a dezvaluit ca fostul principe a primit o alocație lunara din partea Regelui dupa ce a fost exclus din linia de succesiune, dar a…

- Conventia Nationala pentru Monarhie Constitutionala (coalitie care unifica toate asociatiile monarhiste autohtone) lanseaza acuzatii fara precedent la adresa cuplului Margareta-Duda, pe care-l acuza ca l-a inlaturat pe Principele Nicolae din linia de succesiune fara consimtamantului Regelui Mihai I,…

- Mișcarea pentru Regat și Coroana a inaintat Parchetului General, pe 10 mai 2017, o sesizare prin care Ministerul Public este investit sa efectueze cercetarile necesare pentru stabilirea nulitații absolute a actului de abdicare a Regelui Mihai.

- Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai I, afirma ca prin incercarea de a-l vizita pe fostul suveran a dorit doar sa iși vada bunicul și sa iși ia ramas bun și susține ca nu acesta ar fi decis sa nu il...

- Nicolae Medforth-Mills, fost principe, este acuzat de Familia Regala de tentativa de violare a domiciliului Regelui Mihai din Elveția și ca a agresat fizic și verbal mai multe persoane, in incercarea sa de a ajunge la bunicul sau. Marilena Rotaru sublineaza intr-o postare pe o rețea de socializare…

- Dorinta lui Nicolae Medforth-Mills de a-si vedea bunicul, acum cand acesta se afla pe patul de moarte, a dat nastere unui scandal monstru care cu siguranta va face inconjurul lumii. Casa Regala sustine ca Regele i-a refuzat si aceasta vizita, incidentul lasandu-se cu violenta la propriu, mai rau ca…

- Starea generala a Regelui Mihai s-a agravat și prezinta o slabiciune accentuata, informeaza Casa Regala, prin intermediul unui comunicat. Din acest motiv, Principesa Moștenitoare Margareta s-a intors de urgenta in Elveția....