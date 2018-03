Stiri pe aceeasi tema

- Pussy Riot au anuntat ca doua dintre membrele sale au fost gasite si sunt "in siguranta acum", dupa ce ar fi "disparut" in Crimeea. "Doua membre ale trupei Pussy Riot au disparut. Olya Borisova & Sasha Sofeev au disparut in Crimeea ieri. FSB (Serviciul secret al Federatii Ruse, n.r)…

- Drumul acoperit de polei si zapada a facut primele victime. Miercuri dimineata, pe DN 2B, intre Hanul lui Tinta si Popasul Merei, a avut loc un accident de circulatie. Din cauza carosabilului acoperit cu polei si zapada, soferul unui Range Rover a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Cei patru…

- "(Politistii) ma duc undeva", a scris Navalnii pe Twitter, precizand ca a fost retinut dupa ce a iesit dintr-un cabinet stomatologic.Cu putin timp inainte, Volkov a transmis, tot pe Twitter, ca a fost retinut de politie la aeroportul Sheremetyevo din Moscova, potrivit Mediafax. Citeste…

- Aleksei Navalnii, liderul opozitiei din Rusia, a transmis pe Twitter ca a fost retinut joi de politie, la scurt timp dupa ce seful campaniei sale, Leonid Volkov, a anuntat ca la randul sau a fost retinut, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times. Oficialul…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Denuntand comisiile, anchetele si "ura intre partide" provocate de scandalul privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost cu adevarat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele…

- Denuntând comisiile, anchetele si 'ura între partide' provocate de chestiunea privind amestecul Rusiei în alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, într-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a

- Vicepremierul rus Dmitri Rogozin a publicat recent pe Twitter o serie de imagini cu o armura-concept care ar putea intra la un moment dat in uzul armatei ruse, dezvoltata de cercetatorii in design militar.

- Accesul la site-ul oponentului nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost blocat joi la ordinul autoritatii ruse pentru controlul mass-media, in urma cererii unui miliardar vizat de o ancheta recenta a acestuia, potrivit France Presse. 'Roskomnadzor (autoritatea de control al mass-media)…

- Halbe Zijlstra, ministrul olandez de Externe, a demisionat marti, dupa ce a recunoscut in fata Camerei inferioare a parlamentului ca a mintit cu privire la prezenta sa in cursul unei intalniri cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza AFP, citat de News.ro . ”Nu vad alta optiune, astazi, decat sa-mi…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s-a prabușit in Rusia, dupa ce s-a prabușit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural. "Nu exista nicio sansa pentru a mai descoperi supravietuitori",…

- Dupa ce disparuse de pe radare, avionul Saratov Airlines ce transporta 71 de oameni s-a prabușit intr-un sat de langa Moscova. Din primele informații, cauza ar fi fost o explozie la nivelul motorului, conform Mirror.

- Simona Halep nu s-a inscris initial la turneul de la Dubai, optand pentru luna februarie pentru turneele de la Santk Petersburg si Doha. Accidentarile suferite la Australian Open au determinat-o insa pe Simona Halep sa renunte la turneul din Rusia, insa o deczie de ultim moment o reprezinta cererea…

- Japonia și-a exprimat protestul fața de Rusia in legatura cu inceputul exercițiilor militare pe Insulele Kurile. Anterior, Ministerul rus al Apararii a anunțat ca, in timpul exercițiilor din Kurile, se vor exersa masurile de contrapunere fata de unele grupari armate ilegale. „Acest lucru este contrar…

- Lady GaGa a fost nevoita sa isi anuleze turneul ‘Joanne World Tour’ din cauza „durerilor puternice” provocate de fibromialgie, informeaza contactmusic.com. Cantareata in varsta de 31 de ani sufera de fibromialgie, o boala care ii provoaca dureri multiple, difuze, insotite de stari de indispozitie. Intr-un…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobyanin, a anunțat pe Twitter despre inrautațirea vremii in timpul zilei și a precizat numarul persoanelor are au avut de suferit de pe urma stihiei. Anterior, Sobyanin a spus ca o persoana a murit in urma caderii unui copac și a defectarii liniei electrice. Stratul de zapada…

- Imprejurimile orașului Obninsk devin centru de atracție pentru familiile care au fugit din Germania de justiția juvenila. Am scris despre familia Minich, care a fugit din Germania in Rusia pentru a-și proteja copiii. Pe unul dintre ei totuși nu au reușit sa-l ia cu sine. Ei nu au inca nicio legatura…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi…

- Departamentul de Stat al SUA a acuzat Rusia de incalcarea rezoluției Consiliului de Securitate al ONU, adoptata impotriva regimului de la Phenian, a scris Heather Nauert, reprezentantul oficial al oficiului de afaceri externe al SUA, pe Twitter-ul oficial. „Noi am avertizat Rusia in legatura cu comerțului…

- Ministrul israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett, a anunțat ca a fost pus la punct „cel mai avansat sistem" de monitorizare in timp real a postarilor antisemite pe rețelele de socializare, scrie site-ul publicației The Times of Israel. Oficialul a anunțat și care sunt orașele unde antisemitismul…

- Simona Halep a anunțat in doua randuri de cand e la Australian Open ca dupa acest turneu iși va lua o mica vacanța, absentand astfel de la turneul dina Sankt Petersburg, dar rușii nu se lasa și pun presiune pe liderul mondial. Organizatorii turneului din Rusia spera s-o convinga pe jucatoarea noastra…

- Phil Neville, fostul jucator al echipei Manchester United, a fost numit, marti, in functia de selectioner al echipei feminine de fotbal a Angliei pana la Campionatul European din 2021, o decizie care a starnit controverse intrucat cel in cauza a fost acuzat ca ar fi publicat mesaje sexiste pe Twitter…

- Rusia nu va plati cotizația sa de membru al Consiliului Europei, cat timp drepturile sale in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) nu vor fi restabilite, a anunțat pe Twitter senatorul rus Alexei Pușkov, presedintele Comisiei de Informatie Politica si Relatii cu Mass-Media din Consiliul…

- Berarii germani au vandut mai putina bere in 2017, comparativ cu 2016, potrivit cifrelor publicate de Asociatia berarilor germani, care a dat vina pe acest declin pe vremea umeda din timpul verii, care a dus la scaderea vizitelor la berarii, informeaza DPA. Asociatia estimeaza ca pe ansamblul…

- Toate zborurile de pe aeroportul Schiphol au fost anulate joi din cauza vanturilor foarte violente care paralizeaza Olanda, a anuntat administratia aeroportuara intr-un comunicat citat de Reuters si AFP. Aeroportul a anulat 260 de zboruri, in conditiile in care rafalele de vant ajung la…

- Administratia Donald Trump a retinut 65 de milioane de dolari din contributia SUA catre agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, cerand institutiei sa intreprinda o "reexaminare fundamentala", a anuntat Departamentul de Stat de la Washington. Autoritatile americane au notificat printr-o…

- Cel puțin 14 persoane au fost ranite într-o explozie produsa în noaptea de luni spre marti în centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citând politia locala, care a exclus, într-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. …

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- Cel putin patru persoane au fost ucise in revolte izbucnite joi din cauza lipsurilor alimentare din Venezuela, afirma opozitia, potrivit DPA. Printre victime se numara si un minor, a scris joi pe Twitter parlamentarul de opozitie Carlos Paparoni. Revoltele ar fi continuat si vineri, conform Agerpres.Citește…

- Ieri a avut loc licitatia pentru valorificarea navei "Geo Starldquo;, aflata in Portul Constanta. Evenimentul s a desfasurat in dana PL2 a Portului Constanta, la bordul navei "Geo Starldquo;. Nava sub pavilion Republica Togo, numar IMO 7833107, tip general cargo, a fost construita in anul 1980, in Rusia,…

- Alternativa pentru Germania (AfD, extrema dreapta) l-a avertizat luni pe unul dintre deputatii sai, care a postat un tweet cu caracter rasist contra fiului fostului star al tenisului Boris Becker, scrie AFP. Conducerea nationala a partidului a luat aceasta decizie in unanimitate, a declarat un purtator…

- Consilierul prezidential american a declarat luna trecuta la Fundatia Jamestown ca SUA au dovezi ale ingerintelor ruse in campania pentru scrutinul prezidential din Mexic, se arata intr-o inregistrare postata sambata pe Twitter de un jurnalist de la cotidianul Reforma."Ati vazut deja semnele…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a acceptat cererea UE de arbitraj cu Rusia, anunța portalul Politico, citand surse familiarizate cu acest caz. UE cere ca OMC sa recunoasca ca ilegala interdicția exportului de carne de porc introdusa de Rusia la inceputul anului 2014. Aceasta interdicție a fost…

- Oamenii de știința se așteapta ca numarul seismelor puternice sa creasca pe parcursul anului 2018 din cauza incetinirii mișcarii de rotație a Pamantului.Seismologii avertizeaza ca am putea asista la o creștere semnificativa a numarului de cutremure devastatoare in 2018.

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- Putin este cauza sau rezultatul modului in care traim? Care este motivul pentru care rating-ul sau real este atat de ridicat dupa 18 ani la putere, in contextul stagnarii de un deceniu a economiei? De ce, in conditiile scaderii veniturilor reale, populatia nu ia atitudine impotriva cresterii cheltuielilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept ”act terorist” explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg, intr-un context de ingrijjorare fata de intoarcerea jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP. Dand asigurari ca nu indeparteaza…

- Antrenorul echipei argentiniene de fotbal Independiente, Ariel Holan, a demisionat miercuri, la numai o saptamana de la castigarea Copei Sudamericana, din cauza amenintarilor venite de la suporteri "ultras", informeaza EFE. Holan, care are 57 de ani, a explicat intr-o scrisoare postata…

- ''In urma atentatelor teroriste din 2017, platforme precum Twitter si Facebook au fost utilizate pentru a raspandi zvonuri, stiri false si teorii ale conspiratiei, in vederea amplificarii'' impactului acestor atacuri si 'aparitiei de divizari' intre comunitati, indica documentul citat, potrivit Agerpres.…

- Constantin Nica a devenit ținta glumelor in vestiarul lui Dinamo din cauza puținelor minute jucate pana acum in tricoul "cainilor" dupa accidentarile suferite. Ionel Danciulescu, directorul sportiv al lui Dinamo, a vorbit despre situația lui Nica inaintea meciului de luni, de la ora 20:00, din deplasarea…

- Toate magistralele hub-ului de gaze detinut de OMV la Baumgarten au fost repuse in functiune inainte de miezul noptii, dupa explozia de marti, care a dus la inchiderea facilitatii, a anuntat Harald Stindl, unul dintre sefii companiei Gas Connect Austria, care gestioneaza acest terminal de gaze, transmite…

- Complexul nuclear rus Maiak nu este la originea poluarii radioactive detectate la sfarsitul lunii septembrie in Europa, a anuntat vineri presedintele comisiei stiintifice rusesti responsabile cu anchetarea acestui caz - distrugerea unui 'satelit' putand fi, in opinia acesteia, cauza

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului si a cerut tuturor partilor implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'retinere' si sa apeleze la dialog, relateaza…

- Presedintele american, Donald Trump, a transmis, duminica, ca nu i-a cerut fostului director FBI James Comey sa puna capat anchetei impotriva fostului consilier de securitate Michael Flynn, care a pledat vinovat fata de acuzatia ca a facut declaratii false FBI-ului. "Niciodata nu i-am cerut…

- "Am fost nevoit sa il demit pe generalul Flynn pentru ca l-a mintit pe vicepresedinte si pe agentii FBI. El pledeaza vinovat pentru aceste acuzatii. Este rusinos ce a facut, deoarece in perioada de tranzitie actiunile sale au fost legale. Nu era nimic de ascuns", a declarat Donald Trump prin Twitter…