O sefa in cadrul CFR si firma Regiotrans SRL, trimise in judecata

- Viorel Lazar, administratorul societatii Lazar & Sohne, un jucator important pe piata preparatelor din carne, a fost trimis in judecata de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Arad. Anchetatorii sustin ca Lazar ar fi vinovat de comiterea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata.…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au trimis in judecata patru firme, intre care si Regiotrans SRL, societatea lui Costel Comana, decedat intr-un avion cu destinatia Costa Rica si pe Estrella Stefanescu, sef serviciu in cadrul companiei nationale CFR SA, pentru luare de mita.

- Estrella Stefanescu, sefa Serviciului Urmarire Transporturi din cadrul CFR SA, a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.Citește și: Exclus din PSD, viceprimarul Iașiului a primit o noua lovitura GREA: A fost DEMIS! 'A cazut in capcana'…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita au dispus trimiterea in judecata a 11 inculpati acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani, infractiunile avand loc pe teritoriile Romaniei si Marii Britanii. Potrivit unui comunicat emis, marti,…

- Procurorii DIICOT, diroul teritorial Dambovita, au anuntat astazi trimiterea in judecata a mai multor inculpati acuzati de constituire a unui grup infractional organizat, proxenetism si spalare de bani. Potrivit acuzatiilor, acestia ar fi condus o retea de prostituate de lux, provenite din Romania,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea au trimis in judecata doua persoane, barbat și femeie, sub aspectul savarșirii infracțiunii de evaziune fiscala. Conform rechizitoriului, cei doi, in calitate de administratori la doua societați, nu au evidențiat…

- Lovitura dura pentru Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie. Potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO, procurorii DNA au dispus trimiterea sa in judecata, in stare de libertate. Alaturi de IPS Teodosie, in dosar sunt implicati si doi angajati ai Arhiepiscopiei Tomisului.Dosarul a fost trimis…

- Procurorii DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unei femei pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ... The post Trimisa in judecata pentru ca a incasat milioane de lei de la APIA appeared first on Renasterea banateana .

- Comunicat. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei BOLOȘ FLORIȚA, la data...

- Trei persoane au fost trimise in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, respectiv de mare risc. Cei trei sunt acuzati ca au introdus in Romania cannabis si cocaina.

- In urma cu trei saptamani, patru romani au inregistrat in Costa Rica firma ASP Centroamerica Sociedad Anonima, al carui obiect de activitate este prestari servicii, import-export, agricultura si cresterea animalelor, dezvaluie Rise Project. Toti patru sunt sau au fost implicati in scandaluri de coruptie…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei MORARU IORGA MIHAIELA, la data faptelor si in prezent procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, pentru infractiunile de favorizarea…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1064/VIII/3 din  15 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei MORARU IORGA MIHAIELA, la data faptelor și…

- Un polițist din cadrul IPJ Maramureș a fost trimis in judecata, luna trecuta, pentru ucidere din culpa. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud este vorba despre Ferședi Bogdan Mircea, care in luna august 2014, in afara atribuțiilor de serviciu, nerespectand…

- Procurorii de la Parchetul Militar Timișoara au finalizat dosarul pe numele jandarmului și ale celor trei polițiști care au snopit in bataie doi tineri nevinovați. Cei patru au fost trimiși in judecata la Tribunalul Militar Timișoara pentru purtare abuziva și vatamare corporala grava.

- Procurorii Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Timisoara au finalizat ancheta in care patru jandarmi si patru politisti au fost cercetati pentru purtare abuziva dupa ce doi tineri nevinovati au fost snopiti in bataie dupa ce au fost confundati cu complicii unui interlop. Dintre cele opt…

- Maine, la Tribunalul Constanta va avea loc primul termen in dosarul in care Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, aflat in stare de detinere, a fost trimis in judecata alaturi de omul de afaceri Sorin Strutinsky. Instanta va pune…

- Aproximativ 95 de milioane de lei au ajuns in buget, anul trecut, datorita Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale. Banii provin de la cei care au fost vizati in dosarele trimise in judecata. Procurorii au gestionat, in total, 2930 de cauze penale.

- Ionut Ifrim, la data faptelor sef al Sectorului politiei de frontiera Giurgiu, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru santaj si cumparare de influenta. "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au…

- Familia politistului Bogdan Gigina are o cerere de ultima ora catre procurori DNA: grabirea rezolvarii dosarului in care fiul lor a murit in timp ce facea parte din coloana oficiala a lui Gabriel Oprea. Astfel, parintii politistului au facut demersuri la Inalta Curte de Casație și Justiție, dupa…

- Fosta sefa a DIICOT Alinei Bica judecata in mai multe dosare penale ar fi plecat in Costa Rica si nu s-a mai prezentat la procese de la inceputul lunii decembrie a anului trecut. Astazi a avut loc un nou termen in dosarul privind despagubirile acordate de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor…

- ZIUA de Constanta prezinta rechizitoriul dosarului in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: SC Marina Travel SRL, pentru folosire sau prezentare cu rea credinta de documente…

- Debut cu amanare in dosarul in care Ionut Corneliu Pripisi, la data presupuselor faptelor seful Corpului de Control al Primariei Municipiului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta, banuit de sustragere sau distrugere de probe ori de inscrisuri si favorizarea faptuitorului.…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Traian Richard Branovici, administrator al SC Ariana Turism SRL, pentru savarșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credința de documente…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a mai multor inculpați. Va prezentam integral comunicatul transmis presei de DNA marti: “Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul ...

- Gheorghe Andrieș, primarul comunei Plopana, județul Bacau, a fost trimis de DNA Bacau in boza acuzaților, pentru fraudarea fondurilor europene. In total, DNA ar fi gasit șase proiecte cu finanțari europene fraudate in comuna Plopana. Procurorii din... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a lui Marin Anton, fost deputat PNL și fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, acuzat de luare de mita. In dosar este acuzat și Adrian Mihai Ionescu, fost director general adjunct al Direcției de Coordonare și Monitorizare Autostrazi din cadrul…

- Primarul pesedist al statiunii turistice Arieseni, Vasile Marin Jurj, a fost trimis in judecata de procurorii din Alba Iulia ai DNA pentru fapte de coruptie privind obtinerea de fonduri europene. Procurorii sustin ca edilul ar fi folosit documente sau declaratii fapte pentru a obtine fonduri nerambursabile…

- Ioan Badea, administrator al unei societati comerciale, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene cu un prejudiciu de peste 21 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, Agerpres, omul de afaceri este acuzat de schimbarea…

- Procurorii DNA Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a primarului comunei prahovene Filipestii de Padure, Costel Morarescu si a viceprimarului Vasile-Georgel Surugiu, in legatura cu acordarea nelegala de finantari nerambursabile de peste doua milioane de lei unui club…

- Directia Nationala Anticoruptie a emis un comunicat in care se arata: "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: MORARESCU COSTEL, in prezent si la data faptelor primar al comunei…

- Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea in judecata, pentru a doua oara in ultimele șase luni, a psihologului Oana Danciu, pentru savarșirea infracțiunii de trafic de influența. Procurorii anticorupție au probat faptul ca inculpata, care este cercetata sub control judiciar, a pretins, in cabinetul…

- 18 persoane si doua firme au fost trimise in judecata pentru obtinerea ilegala de fonduri europene pentru construirea unor ferme de porci, in valoare de 1,5 milioane de euro. Firmele au depus in cereri acte inexacte, apoi au simulat selectia de oferte.

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata a 18 persoane fizice și a doua societați comerciale in legatura cu infracțiuni de obținere nelegala de fonduri europene (pentru construirea…

- La sfarsitul lunii februarie 2015, Costel Comana, unul dintre fondatorii companiei Regiotrans, a fost gasit mort intr-un avion cu destinatia Costa Rica. Oficial, afaceristul se afla in vacanta cu iubita lui, dar autoritatile local au aflat ca milionarul roman calatorea des in Costa Rica, iar vizitele…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a doi functionari din cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul, in dosarul in care a fost implicat si ministrul Viorel Ilie. Potrivit DNA, procurorii au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Pop Felicia-Elena, directoare…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a fostului președinte al Camerei Deputaților la data faptei, Valeriu Zgonea, pentru comiterea infractiunii de trafic de influența. Potrivit procurorilor, in…

- Procurorii din cadrul DNA Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ioan Farcalau, fostul primar al comunei Peciu Nou, județul Timiș, pentru luare de mita. In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut faptul ca in perioada februarie 2014 – ianuarie 2015, inculpatul…

- Fostul primar al comunei Peciu Nou, Ioan Farcalau, inculpat pentru luare de mita, a fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Timisoara. In rechizitoriu, procurorii au retinut faptul ca in perioada februarie 2014 -…

- Procurorii anticorupție au finalizat inca un rechizitoriu. Astfel, Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata pentru trafic de influenta. Dosarul a fost trimis…

- "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte, si a lui Iulian Boghean, director in cadrul SC FC Ceahlaul SA Piatra…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a urmatorilor inculpati: S.C. TEL DRUM SA, persoana juridica PITIS PETRE si VISAN MIRCEA, reprezentanti ai…

- Iata comunicatul DNA: ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: BANU MIHAI, aflat in stare de deținere, la data faptelor deputat in Parlamentul Romaniei, pentru…

- Procurorii DNA de la Ploiești au trimis-o in judecata, sub control judiciar, pe Ana Maria Patru, fosta șefa a Autoritații Electorale Permanente (AEP) pentru doua fapte de trafic de influenta in forma continuata și spalare a banilor. In rechizitoriul transmis judecatorilor de la Tribunalul București…

- Fostul presedinte al Autoritatii Electorale Permanente Ana-Maria Patru a fost trimisa in judecata de procurorii DNA, pentru trafic de influenta si spalare de bani, in dosarul in care este acuzata ca a cerut de la firma Siveco un milion de euro si a primit 600.000 de euro, sustinand ca va interveni la…