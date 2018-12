Procurorii sustin ca barbatii fac parte din gruparea ultra-ortodoxa Lev Tahor, care are sediul central in Guatemala. Ei sunt acuzati ca au rapit o fata in varsta de 14 ani si pe fratele ei de 12 ani din satul Woodridge, la nord de orasul New York.



Barbatii planuiau sa ii duca pe copii inapoi in Guatemala dupa ce mama lor a parasit secta cu sase saptamani inainte. Femeia s-a temut pentru siguranta copiilor ei si a parasit grupul, care a fost fondat de tatal ei. Ea considera ca gruparea devine din ce in ce mai extrema sub conducerea fratelui ei, scrie news.ro.



In predicile…