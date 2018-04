O scurta calatorie in timp.

Stiri pe aceeasi tema

- Semifinala Concursului pe teme de istorie ”Alba Iulia, Cealalta Capitala” a avut loc, luni, la Sala Unirii din Alba Iulia. Competiția a ajuns in acest an la a VII-a ediție, iar pentru cele patru locuri in finala s-au inscris cinci licee. Intrebarile: In curs de actualizare. Concursul, care are drept…

- Potrivit deciziei postate pe portalul instantei, CA Alba Iulia, unde procesul a debutat in urma cu trei ani, a decis incetarea procesului penal sau achitarea majoritatii inculpatilor, trimisi in judecata in 2008, pe motiv ca, intre timp, a intervenit prescriptia raspunderii penale. In urma cu un deceniu,…

- Alba Iulia, orasul din inima Transilvaniei și cetate-simbol a Marii Uniri a romanilor, a adoptat joi in Consiliul Local o Declarație de Unire cu Republica Moldova, „in semn de susținere a nazuințelor romanilor de peste Prut, in Anul Centenar", scrie infoprut.ro.

- Treisprezece elevi ai Colegiului Militar National „Mihai Viteazul” Alba Iulia, constituiti in echipa ArmyBot, au realizat in mai putin de patru luni un robot capabil sa execute un set complet de sarcini, cu care spera ca, la sfarsitul acestei saptamani, la Bucuresti, sa obtina un rezultat care sa-i…

- Tribunalul Alba l-a condamnat, marti, la inchisoare pe viata pe un tanar originar din Botosani care, in vara anului trecut, a patruns in curtea si in casa unei familii din Alba Iulia, omorand o femeie de 80 de ani si ranindu-l grav pe fiul acesteia, cu o piatra de decor de gradina.

- In cadrul evenimentelor și acțiunilor pro-viața, organizate de catre Arhiepiscopia Ortodoxa Romana a Alba Iuliei in ”Luna pentru viața” (1-31 martie 2018) se numara și programul „Susține VIAȚA, doneaza SANGE”, inițiat cu implicarea Parintelui Arhiepiscop Irineu. ”Avand in vedere nevoia acuta de sange…

- Start Up Nation ar putea fi in acest an mult mai atractiv pentru cei care vor sa isi dezvolte o afacere, astfel ca Ministerul pentru Mediul de Afaceri se asteapta la un numar aproape dublu de solicitanti comparativ cu 2017. In acest context, specialistii ministerului incearca sa simplifice procedura…

- In cadrul Targului de Paști de la Timișoara, organizatorii au pregatit un imens ou de paște din flori și alte aranjamente florale, care vor incanta vizitatorii din centrul orașului. Primaria Municipiului Timisoara, prin Casa de Cultura a Municipiului, organizeaza cea de – a XI – a editie a Targului…

- Ministrul Transporturilor Lucian Sova a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ca din punctul sau de vedere la nivelul companiei CFR lucrurile au mers de o maniera destul de anchilozata in raport cu „challenge-urile” pe care aceasta companie le are.

- Zilele Politiei Romane CALENDARUL MANIFESTARILOR ORGANIZATE DE IPJ ALBA Promovarea profesiei de polițist, expozitii, prezentari, exercitii demonstrative si competitii sportive sunt cateva dintre activitatile organizate si in acest an, de Inspectoratul de Politie Judetean Alba, pentru sarbatorirea…

- La Centrul de Resurse „Academia Doamnelor” din Alba Iulia va avea loc miercuri, 14 martie, incepand cu ora 17.30, cea de-a patra ediție a evenimentului ”Oameni talentați ai comunitații”. Evenimentul va cuprinde vernisajul expoziției personale de pictura – Didina Nistor, prezentata de prof. Georgeta…

- Cu tematica, așa a fost petrecerea dedicata femeilor liberale din județul Alba. Și ce tema puteau alege in anul in care aniversam Centenarul Marii Uniri? Desigur, Alba Iulia 1918. Așa ca fiecare doamna și domnișoara a avut macar un element vestimentar care sa aminteasca de moda inceputului de secol…

- Regina Maria a Romaniei, omagiata la Curtea de Argeș Foto: George Cristian Maior. Regina Maria a României, cea supranumita ”Regina Soldat” datorita implicarii sale active în ajutorarea ranitilor în Primul Razboi Mondial, devotata poporului sau, care și-a pus pe deplin…

- Un barbat in varsta de 33 de ani din Valcea s-a ales cu dosar penal. Acesta a fost depistat de polițiștii din Alba Iulia in timp ce conducea o autoutilitara ce avea autorizația provizorie de circulație expirata. Potrivit IPJ Alba, la data de 7 martie a.c., in jurul orei 00.10, politistii de ordine publica…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 393 de posturi, cele mai multe, 225, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor de…

- La data de 4 martie 2018, in jurul orei 17.15, politistii rutieri din Alba Iulia l-au depistat pe un barbat de 56 de ani, din municipiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada A.I. Cuza din Alba Iulia, fiind sub influenta bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest,…

- Este o veste mare, care onoreaza atat mica noastra urbe, cat si intreg sportul romanesc. Tocmai de aceea, ca primar al Blajului, va invit, pe toti iubitorii sportului, sa ne bucuram impreuna de unul dintre cele mai mari evenimente sportive organizate in Romania! Cred ca banuiti cu totii ca in spatele…

- Evenimentul, organizat de instituția locala de cultura, a reunit formații și trupe cunoscute publicului, care au cantat, au dansat și au interpretat scenete de teatru, momente emoționante dedicate frumuseții primaverii. Au urcat pe scena de spectacole gatita de sarbatoare: Fanfara de copii a Casei…

- Traficul se desfașoara cu dificultate miercuri dimineața, in jurul orei 9.30, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia. Potrivit IPJ Alba, un TIR s-a defectat și a ramas in sensul giratoriu din dreptul stației de carburanți OMV, blocand una dintre benzile de circulație. Un echipaj de poliție se…

- Au fost stabilite rezultatele finale ale etapei judetene Alba a olimpiadei pentru elevii din mediul rural „Universul cunoașterii prin lectura”, desfasurate sambata, la Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia. Peste 100 de elevi din clasele V-VIII, din unitati scolare din mediul rural, si-au testat…

- Sambata, 24 februarie 2018, a avut loc etapa județeana a Concursului national interdisciplinar “Cultura si spiritualitate romaneasca”, gazduit de Liceul cu Program Sportiv din Alba Iulia, desfașurat conform prevederilor Regulamentului specific privind organizarea și desfașurarea Concursului național…

- Membrii clubului Rotary au sarbatorit vineri, 23 februarie, 113 ani de la inființarea mișcarii mondiale. Momentul a fost marcat la Alba Iulia prin lansarea a 113 lampioane in Cetatea Alba Carolina și proiectarea semnului Rotary pe Sala Unirii. Au participat membri ai cluburilor Rotary din Alba, Sighet,…

- Un exercițiu al Detașamentului de pompieri Alba Iulia a avut loc, joi dupa-masa, la Albalact, in localitatea Oiejdea. „S-a intervenit in localitatea Oiejdea la SC ALBALACT cu 4 autospeciale, o ambulanța SMURD 2 (15 subofițeri), pentru un incendiu izbucnit la instalația de racire.”

- Ardealul se mandrește anul acesta cu nu mai puțin de 25 de echipe inscrise in concursul de Robotica, iar Demo-regionala de la Cluj devine astfel etapa cu cel mai mare numar de participanți, dupa Regionala din București( 41 de echipe). Județul Alba a fost reprezentat in marea confruntare, de catre trei…

- La data de 18 februarie 2018, in jurul orei 19.30, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata cu privire la faptul ca, pe raza localitații Calnic, a avut loc o altercație, iar o persoana a fost ranita cu un cuțit in zona abdominala. Politistii s-au deplasat imediat la fata locului, iar in urma investigatiilor…

- Era 1898 și toata lumea buna a orașului Alba Iulia de la acea data era invitata sa vada ultima și cea mai uimitoare ”minune” tehnica: proiecția unui film. Totul se intampla la trei ani de la prima proiecție cinematografica publica a unui film, cea realizata cu aparatul Fraților Lumiere la 28 decembrie 1895,…

- De fiecare data cand ploua, locuitorii unei strazi din cartierul Oarda al municipiului Alba Iulia, sunt disperați din cauza noroiului care se formeaza in fața caselor. ”Așa arata strada Merișor din cartierul Oarda, municipiul Alba singura neasfaltata. Ceea ce vedeți este dupa o ploaie mica. Am facut…

- Un barbat s-a prabușit in stația de autobuz de pe Bulevardul Revoluției 1989, in fața Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Se pare ca omul era sub influența bauturilor alcoolice. Deși la fața locului s-au adunat o mulțime de curioși, nimeni nu a intervenit pentru a verifica starea barbatului.…

- BMT Romania este parte a Grupului BMT International, cu sediul central in Belgia. Grupul BMT este prezent in mai multe țari (Belgia, Germania, Cehia, Romania, Mexic, China, India, SUA), și activeaza in industriile aeronautica, feroviara, automotive si a sticlei. In Romania, cele patru divizii sunt reprezentate…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, in cadrul unui exercitiu, o simulare de incendiu ce a avut in scenariu salvarea unei persoane blocate la etajul patru al unui hotel. Reprezentantii ISU si-au testat capacitatea de interventie cu doua autospeciale,…

- Ariganello Pasqualino, un contoversat om de afaceri italian, cu legaturi stranse in trecut la nivelul unor lideri politici din Alba Iulia, a fost arestat la domiciliu ca urmare a unui mandat european emis de statul italian. Acesta are doua condamnari, dintre care una de 9 ani de inchisoare, pentru infractiuni…

- The PuZzles se alatura campaniei „Impreuna pentru Adrian Vințan”, tanarul de 31 de ani din Alba Iulia care lupta cu o boala crunta și are nevoie de 75.000 de euro, echivalentul unui tratament care-i poate reda șansa la viața. Cei care vor sa il ajute pe Adrian sunt așteptați sambata, incepand cu ora…

- DIICOT susține ca judecatorul Horia Șelaru, fost consilier al procurorului șef DNA, Laura Codruța Kovesi – aflata in relații apropiate cu Traian Berbeceanu, era incompatibil sa soluționeze dosarul in care fostul șef al BCCO Alba Iulia a fost gasit nevinovatm și cere rejudecarea cauzei. Procurorii reclama,…

- Un accident rutier soldat cu pagube considerabile s-a produs, vineri in jurul pranzului, in Alba Iulia, pe strada Gheorghe Pop de Basești, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat, oprindu-se langa gardul unei case. La locul evenimentului se desfașoara cercetari. Revenim cu amanunte

- Cincisprezece paturi noi, achiziționate din fonduri de la Consiliul Județean Alba, au fost aduse, miercuri, la secția de terapie intensiva din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Alba Iulia. Paturile aduse pentru terapie intensiva sunt ”full option”, avand opțiuni electronice de ridicare/ inclinare,…

- Dupa anul 2017, in care mitul a aniversat 55 de ani de la momentul expozițiunii, Phoenix se intoarce in fața publicului cu un proiect inedit: o sinteza intre ciclul Anotimpurilor prezente pe albumul „Cei ce ne-au dat nume” și Rapsodia 1, emblematica pentru George Enescu. Muzica lui George Enescu nu…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit primul termen de judecare a apelului in dosarul Traian Berbeceanu pentru data de 12 martie 2018. La finalul acestui proces, comisarul s-ar putea reintoarce in funcția de șef al BCCO Alba Iulia, in care se gasea in momentul arestarii. DNA a motivat in cateva…

- Un studiu privind cele mai eficiente orașe din România plaseaza Cluj-Napoca pe locul 8 în România. Performanța administrativa a Clujului, care beneficiaza de uriașe investiții private, nu este pe masura mediului privat. Cel mai eficient oraș din România…

- Elevii din ciclul primar de a Scoala Gimnaziala “Vasile Goldis” Alba Iulia, coordonați de cadrele didactice din școala, au desfașurat diverse proiecte educative, cu ocazia implinirii a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Au fost implicati intr-o varietate de activitați: programe artistice,…

- Consilierii județeni din Alba se intrunesc, in 25 ianuarie, de la ora 1.00, in ședința ordinara, ce va avea loc in sala de ședințe a Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului din municipiul Alba Iulia. Pe ordinea de zi sunt 22 de proiecte. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea…

- O persoana a murit, iar alte patru au ajuns in stare grava la spital, in urma unui grav accident provocat pe strada Alba-Iulia din Chisinau. Un sofer beat a iesit la depasire pe contrasens si a lovit frontal o alta masina.

- Noul pod peste Mures, cel care face legatura intre DN1 si localitatea Radesti, va fi inaugurat in aproximativ o luna. Aceasta este vestea pe care ne-a dat-o seful administratiei locale a comunei Radesti, Alin Nicula. Lucrarile pornite in urma cu aproximativ zece luni au ajuns atat de avansate incat…

- Asociația Pakiv Romania din Alba Iulia a semnat la data de 15.01.2018 Contractul de Finanțare pentru implementarea proiectului ”Antreprenoriat Start Up de Succes – Un Plus pentru Regiunea Centru”, cod SMIS 106538, cu valoarea totala de 8.954.855,11 lei. Proiectul va fi implementat in parteneriat cu…

- Ieri, 14 ianuarie 2018, in jurul orei 12.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 34 de ani, din Teius. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca autoturismul…

- Portretul omului politic care a jucat un rol de prima importanța in Marea Unire, o noua fila in seria „Oamenii mari care au facut Romania Mare”. Echipa „Memorialul Durerii” aduce in atenția telespectatorilor TVR 2, sambata, 13 ianuarie 2018, de la ora 14.00, un personaj dominant al scenei politice romanesti…

- Politistul Marian Godina si fostul sef al BCCOA Alba Iulia, Traian Berbeceanu, s-au declarat solidari cu seful Serviciului Omoruri, din Politia Capitalei, comisarul-sef Radu Gavris, cel care a coordonat echipa care l-a capturat pe pedofilul Eugen Stan, caruia ministrul de Interne, Carmen Dan, i-a…

- Un tanar ce a pus in pericol siguranta circulatiei rutiere a fost oprit, la timp, de politistii din Alba Iulia. Acesta, fara a poseda permis de conducere si fiind sub influenta alcoolului, conducea un tractor furat din comuna Ciugud. A fost reținut si va fi prezentat in fata magistratilor. In noaptea…

- Cativa saci umpluti cu deseuri si abandonati in fata unei cladiri, pe strada, au atras atentia unor locuitori din zona cartierului Ampoi 1 din Alba Iulia. Un cititor Alba24 sustine ca gunoaiele „dateaza” din vara si nu au fost ridicate pana acum. Acestea au fost depozitate in mai multi saci, in fata…

- Potrivit unui comunicat de presa al Directiie de Sanatate Publica Alba, institutia a a dispus suspendarea activitatii salii de evenimente a pensiunii pana la remedierea deficientelor si a aplicat o amenda de 5.000 de lei societatii care administreaza localul. "In urma analizelor de laborator…