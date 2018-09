Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarele zile vom avea nevoie de umbrele si putem incepe sa ne scoatem hainele de toamna. Pana joi noaptea este in vigoare si o informare meteo de vreme rea valabila pentru toata tara. Joi aversele vor continua in toata tara. Se anunta 28 de grade in Maramures, Transilvania, Moldova, Crisana, 27…

- Diminetile vor fi racoroase, semn ca toamna nu este departe, dar la amiaza se anunta cald. Meteorologii anunta ca vor fi 33 de grade in Moldova si Dobrogea, 28 in Maramures, 29 in Crisana, Transilvania si Banat, 32 in Oltenia si 34 in Muntenia. Si miercuri vor fi ploi in tara si se anunta 31 de grade…

- Romanii isi doresc sa investeasca intr-o afacere daca ar avea bani, aproape la fel de mult cat isi doresc achizitia unei case sau a unui teren, iar dorinta de a deveni antreprenor exista la nivelul intregii tari, chiar daca Bucurestiul este putin in fata regiunilor, cu o pondere de 46,3%, sustine Lucian…

- In jur de 150 de mesteri populari din zone geografice si etnografice cunoscute ale tarii, dar si din strainatate, vor participa, in perioada 20 - 22 iulie, la Targul Mesterilor Populari, ce va avea loc in Parcul Nicolae Balcescu din Oradea. Potrivit comunicatului remis de Muzeul Tarii Crisurilor, organizatorul…

- Vremea va fi instabila, iar temperaturile se vor situa sub cele normale la aceasta data in majoritatea regiunilor. Cerul va avea innorari temporar accentuate si vor fi averse si descarcari electrice pe arii relativ extinse la deal, la munte, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea,…

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, in principal, in ultimele doua luni de vara, releva prognoza de specialitate,…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana in dupa-amiaza zilei de joi in opt bazine hidrografice din Muntenia, Transilvania si Moldova, precum si pe raurile din...

- Urmatoarele trei luni vor aduce un regim termic calduros, cu valori termice peste mediile climatologice lunare, in iulie si august, respectiv apropiate de norme in septembrie, dar si cu deficite importante de precipitatii estimate, in principal, in ultimele doua luni de vara, releva prognoza de specialitate,…