- "La Jeune fille sophistiquee", o sculptura unica realizata de Constantin Brancusi, evaluata la 70 de milioane de dolari, va fi scoasa la vanzare pe 15 mai, la Licitatia de arta impresionista si moderna organizata de casa Christie\\\\\\\'s la New York, transmite Bloomberg.

- Rapperul american DMX a fost condamnat la un an de inchisoare cu executare, pentru evaziune fiscala, dupa ce a incheiat o intelegere cu autoritatile care i-a permis evitarea unei pedepse mai dure, potrivit tmz.com. Pentru cele 14 capete de acuzare - printre care se numara evaziune fiscala,…

- Pe 15 mai, casa de licitatii Christie's va scoate la licitatiie pentru prima data, „Tanara sofisticata” /„La jeune fille sophistique” (Nancy Cunard), o sculptura unica, turnata in bronz, in 1932,la Paris, scrie artdaily.com.

- Platforma ce ofera servicii de stocare de fisiere in cloud Dropbox si-a anuntat vineri listarea la bursa din New York. In urma acestei oferte publice initiale compania a fost evaluata la 12 miliarde de dolari. Iata poveste startup-ului pe care Steve Jobs voia sa-l inchida.

- O vioara a lui Albert Einstein, de care acesta rareori se despartea, a fost vanduta in cadrul unei licitatii la New York pentru suma de 520.000 de dolari. Initial, instrumentul muzical a fost evaluat de catre Casa de licitatii Bonhams la suma de 150 de mii de dolari.

- Celebra colectie de arta a lui Peggy si David Rockefeller - aproximativ 1.600 de tablouri, sculpturi, piese de mobilier si bibelouri -, evaluata de specialisti la 600 de milioane de dolari, va fi scoasa la licitatie in mai, de casa Christie's, la New York, transmite AFP.

- Unul dintre cele mai mari diamante din lume a fost vandut la licitatie la pretul de 40 de milioane de dolari, a anuntat marti compania Gem Diamonds Limited, relateaza DPA. Diamantul de 910 carate, care este a cincea cea mai mare piatra pretioasa descoperita vreodata si mai mare decat o…

- Mike Tyson si Robin Givens: 10 milioane de dolari Mike si Robin s-au despartit dupa o casnicie de doar opt luni. Se pare ca divortul l-a costat pe fostul boxer 10 milioane de dolari. Givens a spus ca nu s-a casatorit cu Tyson pentru banii sai, desi au existat unele speculatii la momentul respectiv.…

- "UiPath a luat o finantare serie B de 120 de milioane de dolari, runda care ii catapulteaza evaluarea peste 1 miliard de dolari", conform portalului. "Catapultare este cuvantul cheie aici: compania a luat ultima finantare in aprilie 2017, in valoare de aproximativ 30 mil. dolari, care a evaluat compania…

- Un vas extrem de rar din perioada dinastiei chineze Qing, evaluat la peste 25 de milioane de dolari, e scos la licitatie la Hong Kong. Daca estimarile expertilor se confirma, vanzarea va stabili un nou record in domeniul ceramicii chineze.

- OMV Petrom SA a lansat o licitatie pentru achizitia de produse chimice. Valoarea contractelor poate sa ajunga pana la 40,06 milioane lei, fara TVA.Licitatia vizeaza un acord cadru, cu durata de 36 de luni, de furnizare de produse chimice pentru operatii de stimulare sonde de titei si gaze.Potrivit anuntului,…

- Decizia face parte dintr-un plan pe termen lung de a mari capabilitațile seifului, relateaza Bloomberg . Seiful Apocalipsei sau Banca mondiala de seminte, aflata la 1.300 de kilometri de Polul Nord, adaposteste seminte de la o multime de soiuri de cereale si legume, unele extrem de vechi, altele rezistente…

- Federatia Americana de Tenis (USTA) trebuie sa-i plateasca despagubiri sportivei canadiene Eugenie Bouchard, care s-a accidentat in vestiar, la editia din 2015 a turneului de grand slam US Open, a decis juriul unui tribunal din New York.

- Eugenie Bouchard (23 de ani, 116 WTA) a caștigat procesul cu Federația Americana de Tenis, in urma unui incident petrecut la ediția din 2015 a turneului de la US Open. Eugenie Bouchard va primi despagubiri serioase de la Federația Americana de tenis. Asta a decis juriul unui tribunal din New York, dupa…

- Trezoreria Statelor Unite a vandut marti titluri in valoare de 179 de miliarde de dolari, cu randamente nemaiintalnite din 2008, in cazul emisiunilor pe termen de trei si sase luni, guvernul revenind pe piata financiara in urma majorarii recente a plafonului de indatorare, scrie NEWS.RO, citand Bloomberg.Citeste…

- Trump Park Avenue l-a dat in judecata pe printul saudit Faisal bin Abdul Majeed al-Saud pentru ca in ultimul an nu a platit o chirie care totalizeaza peste 1,8 milioane de dolari, pentru un penthouse dintr-un turn situat in Upper East Side, relateaza News.ro, citand Bloomberg.

- Mai multi artisti graffiti din New York au obtinut in instanta despagubiri in valoare de 6,7 milioane de dolari dupa ce operele lor realizate pe o cladire au fost distruse, relateaza marti DPA. Ei considera ca justitia a facut dreptate in acest caz, chiar daca demersul juridic nu a fost initiat din…

- Un diamant transparent "rar", de marimea unei capsuni, care a obtinut cele mai mari scoruri in ceea ce priveste criteriile legate de calitate, ar putea fi vandut la un pret record luna aceasta, in cadrul unei tranzactii care va avea loc la...

- Licitatia publica cu strigare pentru vanzarea marcilor, culorilor si trofeelor clubului de fotbal Rapid, care a avut ca suma de pornire 1,7 milioane de euro plus TVA, nu a avut loc vineri deoarece nu s-a prezentat nimeni interesat sa cumpere la acest pret, a declarat, pentru

- Bon Jovi și-a vandut apartamentul din New York cu 16 milioane de dolari. Starul rock Bon Jovi și-a vandut casa din New York pentru uimitoarea suma de aproape 16 milione de dolari, dupa ce cunoscutul solist a cerut inițial 17.25 de milioane de dolari.

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis…

- Averile celor mai bogati 500 de oameni din lume s-au micorat cu circa 114 miliarde de dolari, in urma scaderii inregistrate de bursa de la New York, de luni seara. Warren Buffet, CEO-ul Berkshire Hathaway Inc., al treilea cel mai bogat om din lume, a pierdut 5,1 miliarde de dolari. Berkshire…

- Broadcom Ltd intentioneaza sa dezvaluie luni o oferta imbunatatita, de aproximativ 120 de miliarde de dolari, pentru preluarea producatorului de chipuri pentru smartphone-uri Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie. Surse care…

- Un tablou de Pablo Picasso, "Femme au beret et a la robe quadrillee (Marie-Therese Walter)", evaluat la 50 de milioane de dolari, va fi scos la licitatie pe 28 februarie, la casa Sotheby's din Londra, transmite AFP.

- Licitatia de concesionare a serviciului de colectare a deseurilor pentru jumatate din populatia judetului, inclusiv zona Alba Iulia a fost deblocata in justitie. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv contestatia unui operator care a atacat o decizie a CNSC.

- Realizat intre anii 1882 si 1885 si expus de putine ori, acest tablou este una dintre putinele lucrari pentru care Degas si-a dat acordul sa fie reproduse. Tabloul a apartinut lui Henri Rouat, un apropiat al pictorului, si a ramas in proprietarea familiei lui pana in 1997, cand a fost cumparat de actualul…

- Coincheck, unul dintre cele mai mari exchangeuri de criptomonede din Japonia a pierdut monede digitale NEM in valoare de aproape 400 de dolari ceea ce le aminteste investitorilor de exchange-ul Mt. Gox, situat in Tokyo pana in 2014, care i-a facut pe mai multi clienti sa piarda 850.000 de bitcoini,…

- Actorul american Bruce Willis si-a scos la vanzare exclusivistul sau apartament din New York pentru suma de 17,7 milioane de dolari, potrivit agentiei imobiliare Douglas Elliman, citata de EFE. Proprietatea indragitului actor are 6 camere, 4,5 bai si o vedere privilegiata asupra Central…

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York, transmite Bloomberg.Citește și: ASALTUL final al taberei Liviu…

- Aceasta lucrare de 1,83 metri pe 1,73 metri, care reprezinta un cap negru pe fond albastru azur, a batut recordul de vanzari in luna mai a anului trecut la casa de licitatie Sotheby's, record pentru un artist american. El va fi expus la Brooklyn Museum din 26 ianuarie pana pe 11 martie. Panza nu…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- CEO-ul companiei Apple, Tim Cook s-a bucurat de o crestere cu 74% a bonusului pentru anul fiscal 2017, incat producatorul de device-uri a inregistrat venituri mari la sfarsitul anului si un profit pe masura, dupa ce, cu cateva luni in urma, gigantul a inregistrat un declin rar intalnit in istoria…

- Oksana Zaharov, in varsta de 56 de ani din Edgewater, New Jersey, a declarat reprezentantilor Loteriei din New York ca vanzatorul de la un magazin din Manhattan i-a oferit din greseala un bilet razuibil in valoare de 10 dolari in locul unuia de 1 dolar."Cand vanzatorul mi-a dat biletul…

- Bitcoin a inceput noul an in scadere, pentru prima oara din 2015, continuand tendinta negativa pe care s-a inscris dupa nivelul record de 19.511 dolari pe unitate atins pe 18 decembrie, transmite Bloomberg.Citește și: DOLIU in lumea muzicala: un artist de muzica populara s-a SINUCIS, chiar…

