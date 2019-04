Stiri pe aceeasi tema

- Jack Dorsey, CEO-ul Twitter, a dezvaluit ca face bai cu gheata si mananca doar o data pe zi pentru a se putea concentra asupra conducerii celor doua companii pe care le-a fondat, relateaza joi Press Association. Dorsey, care este totodata fondator al societatii Square, specializata in plati mobile,…

- Colectia de arta a lui George Michael, decedat in 2016, care include un portret al cantaretului realizat in culori puternice de Michael Craig-Martin, este expusa la Londra, inainte de a fi scoasa la licitatie la jumatate lunii martie, informeaza Press Association. George Michael era un pasionat iubitor…

- Colectia de arta a lui George Michael, decedat in 2016, care include un portret al cantaretului realizat in culori puternice de Michael Craig-Martin, este expusa la Londra, inainte de a fi scoasa la licitatie la jumatate lunii martie, informeaza Press Association. George Michael era un pasionat…

- Autoarea Andrea Levy, a carei opera include romanele ''Small Island'' si ''The Long Song'', a decedat la varsta de 62 de ani in urma cancerului, relateaza vineri Press Association. Levy s-a nascut in...

- Pensionarii trebuie sa trimita acest document, daca nu vor sa ramana fara pensie! Vezi ce este „certificatul de viața” și pana cand poate fi transmis Conform Legii Pensiilor, pensionarii vor fi nevoiți sa trimita autoritaților, de doua ori pe an, un „certificat de viața”. Documentul trebuie depus doar…

- Ministerul Educației va cumpara manuale școlare prin licitație deschisa. Decizia a fost publicata in urma cu puțin timp in Monitorul Oficial. Documentul respecta majoritatea prevederilor aflate in...

- In total, 14 persoane si-au pierdut viata in incendiul de pe doua nave sub pavilion tanzanian in apropiere de stramtoarea Kerci, in largul Peninsulei Crimeea anexate in 2014 de Moscova, au anuntat luni autoritatile ruse, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Sunt 11 corpuri", a declarat pentru…