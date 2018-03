Stiri pe aceeasi tema

- Presa sarba scrie ca documentele suplimentare in cazul Sebastian Ghita nu au ajuns la Inalta Curte de Casatie din Belgrad, in contextul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca acestea au fost trimise pana la finalul lunii martie.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a abordat in discutia avuta la Belgrad, luni, cu omologul din Serbia subiectul cererii de extradare a fostului deputat Sebastian Ghita. "Ministrii au purtat (...) discutii despre cererea Romaniei de extradare a lui Sebastian Ghita. Ministrul Kuburovic…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader se va afla luni la Belgrad, unde va discuta cu omologul sau sarb Nela Kuburovic pe tema extradarii lui Sebastian Ghita. La randul sau, Ghita a anuntat deja ca ii va da lui Toader un memoriu prin care va cere suspendarea cererii de extradare, invocand probele false…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) ar putea pronunta, luni, in urma amanarii de pe 22 martie a.c., sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița. „Saptamana viitoare, lunea viitoare, la ora 10, voi avea o intrevedere cu ministrul Justitiei din…

- Ministrul grec de Externe, implicat in negocieri cu Macedonia pe tema numelui acestei foste republici iugoslave, a primit o scrisoare de amenintare cu un glont in ea, a anuntat politia, citata de Reuters si news.ro.Nikos Kotzias a primit, in ultimele luni, si alte scrisori, dar si telefoane…

- Ministrul de Externe al Greciei, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de amenintare care continea un glont, scrie Reuters, amintind ca oficialul elen este implicat in negocieri cu Macedonia pe tema numelui acestei tari. Nikos Kotzias a primit mai multe scrisori si telefoane de amenintare in ultimele…

- Ministrul grec de Externe Nikos Kotzias, implicat in negocierile asupra redenumirii Macedoniei, a primit o scrisoare de amenintare cu un glont in ea, transmite Reuters, care citeaza Politia Greaca.

- Ministrul Tudorel Toader a anuntat luni ca Ministerul Justitiei va transmite, la solicitarea judecatorilor din Serbia, un nou set de documente in ceea ce priveste extradarea fostului deputat Sebastian Ghita. "Judecatorii din Serbia au solicitat suplimentar referiri cu privire la natura,…

- ”Baieții in ghete” s-au distanțat la noua puncte de poziția de baraj dupa primul meci din acest an, dar nu renunța la lupta. ASU Politehnica are parte maine de un nou duel dificil pe teren propriu, contra celor de la Academica Clinceni, dar tehnicianul timișorenilor așteapta un singur deznodamant de…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, prezent in Romania intr-o vizita oficiala, a discutat cu presa inainte de a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și a confirmat faptul ca Victor Ponta este consilierul sau. ”Victor Ponta a devenit consilierul meu personal acum cateva…

- Presedintii Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic au fost intrebati, joi, in conferinta de presa comuna de la Palatul Cotroceni, daca au discutat despre urgentarea extradarii fostului deputat Sebastian Ghita, prins la Belgrad in urma cu aproape un an. Presedintele Serbiei a spus ca nu are date despre acest…

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Parinții juniorilor de la echipa de baschet U13 a "cainilor", campioana naționala, au formulat o scrisoare deschisa in care-l ataca virulent pe vicepreședintele CS Dinamo, Marian Ștefan! Aflat in conducerea CS Dinamo din februarie 2013, cand a preluat postul de vicepreședinte și șef al sporturilor de…

- Violeta Stoica Pare ca se intoarce roata anchetelor in ceea ce-l privește pe Mircea “Portocala” Negulescu, fostul procuror de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, care a ajuns acum sa fie la randul sau in atenția procurorilor de la Parchetul General! Nu mai puțin de 12…

- Magistrații Curții de Apel Pitești l-au condamnat luni pe Ionut Catalin Balan, cunoscut si ca teroristul Ibrahim, la trei ani de inchisoare ce executare, sentita putand fi atacata la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

- Augustin Lazar anunta ca va prezenta un punct de vedere despre raportul lui Toader, dupa publicare Procurorul general Augustin Lazar va prezenta un punct de vedere in legatura cu propunerea ministrului Tudorel Toader de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, dupa publicarea…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat sceptic fata de posibilitatea ca propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie pusa in aplicare de presedintele Klaus Iohannis. "Concluzia dupa aceasta analiza…

- 'Concluzia dupa aceasta analiza (n. r. - raportul asupra activitatii manageriale a DNA) nu putea sa fie altceva decat concluzia ministrului, dar eu raman sceptic ca urmatorul pas va fi revocarea procurorului-sef al DNA. Presedintele Iohannis acum cateva zile a spus ca el nu are niciun motiv pentru…

- Formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri regale și au o mulțime de fani, dar se pare ca Prințul Harry și Meghan Markle au atras și antipatii. In așteptarea marii nunți care va avea loc pe 19 mari, oameni cu intenții mai puțin bune vor sa atenteze la viața Prințului și al viitoarea sale soții,…

- Vlad Cosma, o noua inregistrare: Procurorii Negulescu si Savu ar fi intocmit un denunt in dosarul Ponta-Blair Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri, o noua inregistrare, in care, sustine acesta, se poate auzi cum procurorii Mircea Negulescu si Albert Savu dicteaza si practic scriu singuri…

- Frații Ioan și Victor Becali s-au predat marți seara, dupa ce au fost condamnați definitiv de Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul "Mita pentru judecatoare". In același dosar, Cristi Borcea a fost achitat, in timp ce judecatoarea Geanina Terceanu a primit nu mai puțin de 7 ani pentru luare…

- Un articol al Deutsche Welle incearca sa explice motivele pentru care Romania și Bulgaria in continuare nu sunt acceptate in Spațiul Schengen, in ciuda eforturilor și presiunilor facute de politicieni. Jurnaliștii germani vorbesc despre avertizarile transmise celor doua țari, avertismente care țin de…

- Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt acuzati ca au mituit o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, informeaza Agerpres.ro.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Elena Udrea nu s-a prezentat la procesul privind finantare ilegala a campaniei electorale din 2009, iar avocatul sau a confirmat ca fostul ministru a plecat in Grecia, la Atena. Jurnalistii de la Rise Project sustin ca, de fapt, ar fi in Costa Rica, la Aina Bica. Elena Udrea a plecat…

- DNA s-a aparat sustinand ca este victima unei manipulari si a unor incercari de santajare a procurorilor, prezentand stenogramele unor discutii cu asa-zisi mesageri ai lui Vlad Cosma. Cu toate acestea, nici DNA si nici Laura Codruta Kovesi nu au raspuns concret la intrebari legitime in contextul acestui…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru…

- Speța - mai exact acuzațiile aduse - in care este implicat doctorul Mihai Lucan a cutremurat sistemul medical din Romania. Ies la iveala noi detalii incredibile! Mai exact, acesta a depus, pe 26 ianuarie 2018, la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție o plangere penala impotriva tuturor…

- Administrația CE Oltenia a decis cum vor fi distribuiți banii pentru armonizarea salariilor din companie. Sumele au fost deja repartizate subunitaților, iar modul in care acestea vor fi imparțite va fi decis de șefii acestor structuri. Cei mai mulți bani au ajuns la Cariera Roșia care are și cei mai…

- Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange a primit cetațenia eucuadoriana in luna decembrie, a anunțat joi ministrul de externe al Ecuadorului, Maria Fernanda Espinosa, citata de CNN. Vorbind la o conferința de presa de la Quito, Espinosa a declarat ca Assange a primit naturalizarea pe 12 decembrie și a…

- Cotidianul sarb Blic sustine ca Victor Ponta a primit joi cetatenie sarba si are pasaport sarb, citand surse din Guvernul de la Belgrad. Victor Ponta s-a aflat la Belgrad la jumatatea anului trecut si a afirmat va Romania va continua ...

- Genaro Gattuso, actualul antrenor al celor de la AC Milan, a implinit ieri 40 de ani, prilej pentru fostul sau tehnician de la clubul rossonero, Carlo Ancelotti, sa-i trimita o scrisoare emotionanta, publicata in Gazzetta dello Sport, in care a rememorat cateva dintre amintirile din perioada in care…

- Mister partial lamurit in cazul audierilor programate joi la DIICOT, in dosarul de delapidare al medicului Mihai Lucan. Edilul clujean, Emil Boc, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, care ar fi trebuit sa dea declaratii astazi, dupa cum afirmau surse judiciare, nu au primit citatiilela timp. In aceste…

- Pentru unii bugetari salariile vor scadea in acest an, recunoaște ministrul Muncii Olguța Vasilescu. ”Am spus ca la o mica parte din bugetari vor scadea salariile. Sunt, in general, cei cu funcții de conducere, unde oricum salariile sunt foarte mari, pentru ca sindicatele au negociat bine. Oricum, dezechilibrele…

- Se pare ca politicianul kurd Cevdet Ayaz a fost extradat din Serbia in Turcia, in pofida avertismentelor Comisiei ONU impotriva torturii. Atat de mult isi doresc sarbii apropierea de Turcia lui Erdogan? Sute de mii de persoane si-au pierdut locul de munca si zeci de mii au fost arestate dupa…

- Moș Craciun a poposit la Inspectoratul de Poliție Județean Covasna și le-a adus polițiștilor autospeciale noi, care sa contribuie la buna desfașurare a activitaților de serviciu. Parcul auto al inspectoratului a fost suplimentat cu șapte autospeciale, toate fiind repartizate la structurile operative…