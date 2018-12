Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american de haine Guess a fost amendat cu aproape 40 de milioane de euro de catre Comisia Europeana pentru practicile sale de comerț online in care a vandut articole fashion in Romania și alte țari central și est-europene la prețuri cu 5-10% mai mari decat in state din Europa de Vest, a…

- Teodor Melescanu la reuniunea de la Bruxelles a miniștrilor de externe Ministrul de externe Teodor Meleșcanu. Foto: Agerpres. Ministrul Teodor Melescanu a participat ieri la reuniunea Consiliului Afacerilor Externe de la Bruxelles, unde a subliniat importanta mentinerii angajamentului…

- Parlamentul European a votat, miercuri, raportul interimar al PE privind bugetul multianual al UE post-2020, care cuprinde alocarea a 500 de milioane de euro pentru proiecte si actiuni pentru apararea statului de drept, ca urmare a propunerii eurodeputatului PPE Siegfried Muresan (PNL). "Vedem…

- Comisarul european Gunther Oettinger a declarat, marti, ca statul de drept reprezinta o valoare importanta a Uniunii Europene, aratand ca se asteapta ca Romania sa aiba o presedintie de succes la Consiliul UE. "In general, statul de drept este o valoare importanta a Uniunii Europene. Asadar,…

- Senatorul PSD Gabriela Crețu a declarat, luni, la București, la o conferința despre fondurile europene, ca guvernele au obiceiului de a transforma Bruxelles-ul in „țap ișpașitor” pentru problemele naționale, lucru care reprezinta o capcana.Corina Crețu, decizie majora dupa valul de critici…

- Corina Crețu a reacționat, cu puțin timp in urma, dupa ce Darius Vallcov a aratat diferența intre costurile proiectarii și construcției unui spital in Romania și cele recomandate de instituții ale Uniunii Europene. "Romania a propus utilizarea a 300 de milioane de euro" In legatura…

- Majoritatea covârsitoare a germanilor ar dori eliminarea actualului sistem european de schimbare a orei de doua ori pe an, arata un sondaj de opinie dat publicitatii luni, informeaza dpa. Circa 80% dintre cei intervievati au declarat ca în opinia lor schimbarea orei nu este…

- Demonul turistic care il domina l-a facut pe președintele nostru sa renunțe la o reuniune informala pe tema BREXIT-ului de la Bruxelles in favoarea unei vizite de placere - cu consoarta - la ruinele orașului antic Pompei, unde Vezuviul a facut dovada „lucrului bine facut” (Bușcu dixit)STOP Odata ajuns…