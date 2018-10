Stiri pe aceeasi tema

- Piatra dreptunghiulara botezata ''Pink Legacy'' este clasificata la categoria 'intens', cea mai inalta treapta pe scara de culoare a diamantelor, are 18,96 carate si este cel mai mare diamant roz intens scos vreodata la licitatie de Christie's. Potrivit casei de licitatii, bijuteria a facut la un…

- Un celebru tablou in ulei al pictorului britanic David Hockney, "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)", evaluat la 80 de milioane de dolari, va fi scos la licitație pe 15 noiembrie, la casa Christie's din New York, și ar putea stabili un nou record de preț pentru un artist in viața, scrie…

- Peste 30 de rochii celebre purtate de regina muzicii soul, Aretha Franklin, care a incetat din viața din cauza unui cancer pancreatic la 16 august, vor fi scoase la licitație in luna noiembrie, potrivit unei case de licitație. Licitația va fi organizata la 10 noiembrie, la New York, și va reprezenta…

- Celebra colectie a miliardarului american Barney A. Ebsworth, ce include aproape 90 de opere create de mari maestri ai artei, precum Jackson Pollock si Edward Hopper, estimata la 350 de milioane de dolari, va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va fi organizata de casa Christie's la New…

- O caligrafie aproape milenara, realizata de intelectualul chinez Su Shi, ar putea sa fie adjudecata cu 51 de milioane de dolari (43,6 milioane de euro) la licitatia organizata la sfarsitul lunii noiembrie, a estimat casa Christie's, potrivit AFP, preluata de News.ro.