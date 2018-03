Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a decis sa expulzeze 23 de diplomati britanici, care au termen de o saptamana sa plece de la Moscova, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, dupa ce l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow sa-i comunice aceste masuri, relateaza Reuters.

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters. 39; 39;Un numar de 23 de membri ai personalului…

- Ambasadorul britanic la Moscova, Laurie Bristow, este convocat sambata la Ministerul rus de Externe, pentru a doua oara in aceasta saptamana, relateaza AFP si Reuters. ''Ambasadorul britanic este convocat sambata la Ministerul de Externe'', au relatat agentiile ruse de presa. Convocat…

- Rusia va expulza 23 de diplomati britanici, ca raspuns la demersul Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, relateaza agentia Reuters. Potrivit Ministerului rus de Externe, cei 23 de diplomati...

- Ministrul de externe nord-coreean, Ri Yong-ho, incepe joi o vizita de doua zile in Suedia, tara care reprezinta diplomatic Statele Unite ale Americii la Phenian, a comunicat Ministerul de Externe de la Stockholm, in contextul pregatirilor pentru summitul istoric intre presedintele american Donald Trump…

- Vizita planificata la Washington a ministrului de externe turc Mevlut Cavusoglu pe 19 martie a fost amanata, a anuntat purtatorul sau de cuvant joi, dupa decizia Statelor Unite de a-l inlocui pe secretarul de stat Rex Tillerson, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant citat nu a precizat…

- Ministrul apararii american, Jim Mattis, a sosit marti dimineata la Kabul pentru o vizita surpriza, la doua saptamani dupa ce presedintele afgan Ashraf Ghani a propus negocieri de pace talibanilor, relateaza AFP si Reuters. ''Poate ca nu toti talibanii ar veni dintr-o data, am merge prea departe,…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un an de zile fara…

- Ministrul de externe in exercitiu german, Sigmar Gabriel, a anuntat joi ca nu va face parte din noul guvern de coalitie de la Berlin, care va fi condus de actualul cancelar Angela Merkel, transmit Reuters si dpa. Ca parte a acordului guvernamental, blocul conservator CDU-CSU (Uniunea Crestin-Democrata…

- O scrisoare a lui Albert Einstein a fost vanduta marti pentru suma de 103.700 de dolari (circa 83.500 euro) la Ierusalim in cadrul unui eveniment organizat de casa de licitatii Winner's, informeaza AFP si Reuters. Scrisa de mana in limba germana si avand drept subiect teoria gravitatiei, scrisoarea…

- Ministerul rus de externe a respins marti ca "nefondate" declaratiile ministrului britanic de externe Boris Johnson legate de imbolnavirea din motive neelucidate a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, informeaza TASS, preluata de Reuters. Maria Zaharova, purtatoare…

- Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata de Agerpres.

- Rusia ”are dovezi” ca SUA vrea sa se implice in alegerile prezidențiale de pe 18 martie. Serghei Riabkov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a declarat luni ca Moscova este in posesia unor dovezi ca SUA incearca sa influențeze alegerile prezidențiale din Rusia, scrie agenția Reuters, citata deAgerpres.…

- Autoritatile americane l-au inculpat pe un barbat de 24 de ani care i-a trimis lui Donald Trump Jr., fiul cel mare al presedintelui american, un plic in care se afla pudra alba, impreuna cu o nota in care il numea o ''persoana ingrozitoare'', transmite dpa, citand un comunicat al…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat Reuters. Cele două state îşi dispută numele “Macedonia”, Grecia susţinând…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat Reuters. Cele două state îşi dispută numele “Macedonia”, Grecia susţinând…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat ca ambitiile Teheranului privind dezvoltarea arsenalului balistic iranian sunt foarte ingrijoratoare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de catre vecina sa semnaleaza o revendicare teritoriala din partea acesteia asupra regiunii omonime din nordul sau. Atena obstructioneaza aderarea Macedoniei la NATO si Uniunea Europeana din acest motiv…

- Macedonia a prezentat patru optiuni pentru a solutiona o disputa de zeci de ani cu Grecia in legatura cu numele sau, a declarat premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat marti Reuters. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia', Grecia sustinand ca folosirea acestuia de…

- Coreea de Nord a condamnat, duminica, ultimele sanctiuni impuse de Statele Unite, acuzand Washingtonul ca incearca sa submineze noua relatie inter-coreeana, a relatat agentia nationala de presa, printr-un comunicat, arata site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax."Cele doua Corei au cooperat,…

- Macedonia se asteapta sa ajunga la un compromis in vechea disputa cu Grecia legata de dreptul de folosire a unor nume istorice pana la summitul NATO din iulie, a declarat luni premierul macedonean, Zoran Zaev, intr-un interviu acordat postului de radio austriac ORF, relateaza Reuters. Cele doua state…

- Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, a cerut, duminica, Uniunii Europene, sa aloce mai multi bani pentru apararea frontierelor externe, in contextul in care imbunatatirea capabilitatilor militare ale Rusiei genereza neliniste in Estonia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Ungaria va semna, in curand, un acord care ii va permite sa importe, anual, pana la patru miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania pe o perioada de 15 ani, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters. Intr-o conferinta de presa, Viktor Orban a informat ca…

- Intr-o scrisoare trimisa publicației Corriere della Sera, Papa Benedict spune ca ultimul capitol al vieții sale va ajunge la final și se pregatește pentru un pelerinaj spre Acasa. Misiva a fost trimisa catre redacția cotidianului ca raspuns la apelurile facute de cititori. Intr-o scrisoare trimisa publicației…

- Intr-un gest conciliator, fosta republica iugoslava a schimbat numele celui mai mare aeroport in Aeroportul International Skopje si pe cel al celei mai importante autostrazi in Autostrada Prieteniei, renuntand la denumirea de Alexandru cel Mare. Cele doua state isi disputa numele 'Macedonia',…

- Teodor Meleșcanu, ministrul de externe al Romaniei, este de parere ca referirea lui Igor Dodon la "razboi civil", drept reacție la declarațiile de unire cu Romania a unor localitați din Moldova, este "eronata".

- Rusia dispune de masuri care pot fi luate impotriva Statelor Unite intr-o batalie a sanctiunilor, dar deocamdata nu va face nicio miscare, sustine ministrul adjunct de Externe, Sergei Ryabkov in ziarul Izvestia, informeaza Reuters. Avand in vedere ca relatiile dintre cele doua tari sunt reci in urma…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters, conform Mediafax.”Ori de cate ori…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu. „Ministrul de externe, Teodor Melescanu, indeparteaza iar Romania de Uniunea Europeana, asezand-o pe acelasi palier cu Polonia. Afirmatia iresponsabila potrivit careia tara noastra respinge intentia…

- Presedintele USR, Dan Barna, a precizat ca partidul cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, dupa ce acesta a sustinut ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Romania ar constitui o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale UE.

- Grecia a lansat o investigatie dupa ce ministrul sau de externe, Nikos Kotzias, a primit o scrisoare de la surse necunoscute în care sunt amenintati el si familia lui în legatura cu eforturile de solutionare a disputei în legatura cu viitoarea denumire a fostei republici Macedonia,…

- Cere le tuturor prietenilor tai sa distribuie aceasta scrisoare, pana ajunge la Doamna Ministru. Va multumesc tuturor SCRISOARE DESCHISA DOAMNEI MINISTRU AL SANATATIIDOAMNA MINISTRU, NU MA LASATI SA MOR Sunt Eugenia Soare, cetatean roman si va cer AJUTORUL, DOAMNA MINISTRU. Am 54 de ani si statul roman,…

- SUA acuza ca proiectul Nord Stream 2, o conducta de gaze din Rusia în Germania, este o amenintare pentru securitatea energetica a Europei. Secretarul de Stat al Statelor Unite ale Americii, Rex Tillerson, a declarat ca proiectul Nord Stream 2, un gazoduct care ar urma sa…

- Ministrul sud-coreean de externe, Kang Kyung-wha, a declarat joi, la Davos, ca actuala criza provocata de programul nuclear al Phenianului trebuie rezolvata pe cale diplomatica, sefa diplomatiei de la Seul declarandu-se convinsa ca Washingtonul se va consulta mai intai cu guvernul sau in situatia…

- Premierul macedonean, Zoran Zaev, a anuntat miercuri, la finalul intrevederilor de la Davos (Elvetia) cu omologul sau elen, Alexis Tsipras, ca a acceptat sa schimbe numele Aeroportului International din Skopje "Alexandru cel Mare" asa cum cere Grecia, relateaza AFP. "Guvernul nostru va…

- Ministerul de Externe chinez a anuntat marti ca nu detine nicio informatie legata de Gui Minhai, cetatean suedez din Hong Kong, despre care fiica sa afirma ca a fost ridicat de politisti dintr-un tren in timp ce se indrepta spre Beijing, transmite Reuters. Gui a fost ridicat sambata de…

- Ministerul de Externe rus a acuzat joi oficiali americani de scurgere de informatii financiare confidentiale catre media despre diplomati rusi aflati in post in Statele Unite ale Americii (SUA) si a cerut ca cei responsabili sa fi pedepsiti, relateaza agentia Reuters, scrie agerpres.ro. In…

- Statele Unite incearca sa infiinteze "structuri alternative de autoritate" in Siria, incalcand angajamentele privind respectarea integritatii teritoriale siriene, acuza Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Reluarea negocierilor privind numele oficial al Republicii Macedonia are legatura cu dorinta Statelor Unite de a aduce aceasta tara in NATO, a declarat Serghei Lavorv, ministrul rus de Externe, care a precizat ca Grecia nu ar trebui sa faca concesii intrucat este deja membra a organizatiei de securitate.

- Premierul Greciei, Alexis Tsipras, a facut apel vineri la biserica ortodoxa din tara sa sa dea dovada de retinere in privinta numelui Macedoniei, care face obiectul unor negocieri intre Atena si Skopje. "Sper ca veti contribui (...) astfel incat Grecia (...) sa faca fata cu succes acestei probleme…

- Ierusalimul ar trebui sa fie atat capitala statului israelian, cat si a celui palestinian, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, in urma unei intrevederi cu omologul sau palestinian, Riyad al-Malki, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o reuniune privind situatia din Iran, la cererea Statelor Unite, a indicat joi presedintia Consiliului, asigurata de Kazahstan. Reuniunea, programata la ora 20:00 GMT, vineri, este deja criticata de Rusia, care considera ca manifestatiile din Iran…

- Grecia doreste sa solutioneze anul acesta disputa privind numele fostei republici iugoslave a Macedoniei, a transmis ministerul de Externe de la Atena, evolutie ce ar putea permite aderarea acestei tari la Uniunea Europeana, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Felicia Pop, directoarea de cabinet a ministrului pentru Relatia cu Parlamentul, Viorel Ilie, a fost trimisa in judecata, in stare de libertate, alaturi de un alt angajat al ministerului – Mihai Cornel Zaharia, pentru folosirea, in mod direct sau indirect, ...

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestari din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut, relateaza Reuters. 'Dreptul…

- In varsta de 52 de ani, ea este fiica politicianului si scriitorului Stanley Johnson, care a participat la emisiunea „I'm a Celebrity", si prima dintre femeile care vor participa la show-ul de televiziune care incepe pe 2 ianuarie. Pentru a marca 100 de ani de cand femeile au primit drept de vot in…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a precizat, vineri, inaintea unei vizite oficiale pe care o efectueaza in Rusia, ca relatiile dintre Londra si Moscova nu pot continua ca si pana in prezent, daca Rusia nu va inceta sa incerce sa destabilizeze Europa, relateaza site-ul Reuters.

- Un purtator de cuvant al Ministerului nord-coreean de Externe a declarat joi ca Phenianul nu are legatura cu niciun atac cibernetic, acesta fiind primul raspuns al Coreii de Nord dupa ce Statele Unite au acuzat-o public pentru un atac cibernetic la scara mondial, informeaza Reuters, citat de agerpres.ro. …