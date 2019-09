O scrisoare acuzatoare: „Grup infracţional organizat“ cu directorul spitalului în frunte? „Va rugam ca prin luarea masurilor legale sa ne protejati asigurandu-ne drepturile fundamentale si constitutionale la demnitate, la munca si protectia sociala a muncii, libertatea de exprimare, dreptul la viata si la integritate fizica si psihica, dreptul la ocrotirea sanatatii", precizeaza acestea in scrisoarea deschisa. In text sunt mentionate o serie de nereguli care ar fi fost facute prin intermediul unui „grup infractional organizat" existent la niv (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul de garda de la Spitalul de Psihiatrie Sapoca a fost amendat de Direcția de Sanatate Publica Buzau cu suma de 1.000 de lei, pentru ca a internat un alt pacient in același pat cu barbatul care a atacat 13 persoane, omorand cinci. Directorul DSP Buzau, Cristina Ungureanu, a declarat, luni ca medicul…

- Pe masa președintelui interimar al Consiliului Județean Botoșani se afla doua rapoarte, urmare a unor anchete efectuate la spitalul de la Saveni, unde a murit Toader Leampar, fostul primar de la Vorniceni.

- # Directorul de la Hurmuzachi este acuzat de fostul consilier juridic, Irina Gheorghe (foto medalion), de mai multe infractiuni Este deja de notorietate scandalul care a izbucnit și blocajul in care a intrat Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” dupa ce Nicolae Brinzea a demis mai mulți salariați, inclusiv…

- Angajatii spitalului de pneumoftiziologie de la Dobrita isi risca sanatatea atunci cand intra in contact cu bolnavii de TBC, doi dintre salariati murind deja din aceasta cauza, in timp ce un al treilea isi traieste ultimele zile. Directorul ins...

- ”13 perchezitii domiciliare sunt efectuate in judetul Arad si 8 in judetul Timis si au ca scop destructurarea unui grup infractional organizat, specializat in contrabanda cu tigari, in zona de vest a Romaniei. De asemenea, urmeaza sa fie puse in executare 11 mandate de aducere emise pe numele membrilor…

- Au fost vizate mai multe persoane banuite de savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si inselaciune cu consecinte deosebit de grave. Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2017 – 2018, grupul infractional ar fi actionat in mod organizat, potrivit unor roluri specifice,…

- Doua persoane au fost retinute si sunt prezentate cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile, dupa ce in cursul zilei de marti procurori ai DIICOT au efectuat 18 perchezitii domiciliare la mai multe persoane din Iasi, Constanta, Neamt, Arges, Giurgiu si Bucuresti, suspectate ca ar face parte…

- La data de 25.06.2019, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Investigatii Criminale au efectuat un numar de 28 de percheziții domiciliare pe raza județelor Iași, Neamț, Suceava, Brașov, Bihor și municipiului București, intr-o cauza…