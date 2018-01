Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani, din Focșani, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focșani pentru savarșirea infracțiunii de distrugere. Conform rechizitoriului, la data de 23 iunie 2017, in timp ce se afla in zona Casei de Cultura din municipiul Focșani,…

- El este Florin- Florin Morariu. L-ați cunoscut cind a aparut in presa internaționala in urma atentatului terorist din Londra. Am avut placerea sa discut cu el și sa realizez un interviu. E un tip cald, cu mult bun simț, un om care nu uita ca e ieșean și nici ca Romania e țara lui. Intreaga poveste,…

- Tânara, în vârsta de 30 de ani, a ales sa-si încheie socotelile cu viata chiar de ziua Unirii Principatelor României, când, la câteva sute de metri de apartamentul în care se

- Totul a fost un accident de vanatoare in Rusia, potrivit presei locale. Pușca barbatului se sprijinea pe genunchi, iar cainele i-a sarit in brațe, lovind arma, iar aceasta s-a descarcat. Cainele-erou. Momentul in care un maidanez pune pe fuga un hot si salveaza o femeie VIDEO Fratele…

- Andreea Mantea este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Deși este „vanata” de mulți barbați, vedeta prefera sa fie singura și sa iși creasca in liniște baiețelul.

- Papa Francisc a oprit, joi, convoiul cu care se deplasa in orasul chilian Iquique si a coborit din papamobil pentru a vedea daca este in regula o politista care tocmai cazuse de pe cal. Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, calul s-a speriat de galagia din momentul trecerii papamobilului…

- „Cand aveam 18 ani, am fost diagnosticata cu o mica tumoare pe creier. Ma gandeam ca voi muri in curand, așa ca i-am spus iubitului meu ca il ințeleg daca ma parasește. A ras și mi-a spus: „Da, cand vor zbura porcii!". Ulterior, tumoarea s-a dovedit a fi benigna", a povestit tanara. Urmarea?…

- Scandal intr-o aeronava! Totul a inceput dupa ce mai multe persoane s-au luat la bataie intr-un avion, iar aeronava a fost intoarsa de pe pista aeroportului. Totul s-a intamplat in cursa Lisabona-Bucuresti, un martor povestind ce s-a intamplat și cand a pornit disputa.

- O tanara in varsta de 25 de ani a chemat Ambulanta din motive medicale, dar la scurt timp dupa ce a fost adusa la spitalul din Botosani aceasta si a revenit brusc si a plecat insotita de iubit. Potrivit realitatea.net, tanara a anunta la telefon ca ar fi inghitit mai multe pastile in scop suicidal.…

- Politistul Eugen Stan a fost prins de Poliție și urmeaza sa fie anchetat pentru fapta pe care a comis-o. Acum, intreaga Romanie așteapta cu sufletul la gura verdictul in cazul pedofilului din Drumul Taberei!

- S-au gândit ca este amuzant sa mearga la film cu fosta partenera, fara sa știe ca iubita actuala facea același lucru. Ceea ce s-a întmplat însa a fost de-a dreptul incredibil. Cuplurile, care le-au adus pe foștii lor parteneri sa urmareasca filmul ”The…

- In ultima zi din anul 2017, prietena Celiei, cantareata Adina Butar a fost ceruta in casatorie de unul dintre cei mai buni DJ din lume, Markus Schulz, considerat o legenda a muzicii trance, cu o activitate in acest domeniu de aproape 30 de ani. Celia s-a emotionat si a plans de fericire pentru cei doi.…

- Subiectul calatoriei in timp este unul pe care milioane de oameni din toate colțurile lumii il au in comun și datorita diferenței de fus orar de pe planeta, cațiva oameni au trai o asemenea experiența.

- Un pasager al unei curse aeriene pe ruta Londra-Malaga a folosit iesirea de urgenta si s-a urcat pe aripa stanga a avionului, in semn de protest fata de intarzierea cu o ora a imbarcarii si cu jumatate de ora in cazul debarcarii, relateaza site-ul BBC News. Incidentul neobisnuit a avut loc in ziua de…

- Derby-ul Real Madrid - Barcelona, 0-3, a avut urmari teribile pentru un roman, fan al madrilenilor. In varsta de 70 de ani, barbatul din Arad s-a inchis duminica in casa, in jurul pranzului, și a aruncat o sticla de diluant in soba, suparat fiind ca madrilenii au fost umiliți de rivala catalana, anunța…

- Connect-R si sotia sa, Misha, sunt o familie foarte fericita, mai ales de cand a venit pe lume micuta lor, Maya, care le bucura zilele. Recent, in cadrul unei emisiuni TV, artistul a dezvaluit faptul ca isi doreste sa devina, din nou, tatic. A

- O postare care a impresioant internautii a fost facuta de catre Andreea Diana Tanasescu, despre un politist care a adunat trandafirii aruncati spre sicriul Regelui si i-a daruit ei, cu rugamintea sa-i duca la crucile Eroilor Revolutiei.

- In cursul acestei nopti, un accident rutier a avut loc la intesectia strazii Caragiale cu strada Corbului. Un autoturism marca Mercedes a intrat intr un vehicul marca Dacia Logan, parcat pe bordura. Masina, distrusa in totalitate, a ajuns intr un copac. ...

- Bianca Dragușanu a comentat despre perioada de depresie postnatala prin care trec foarte multe femei. Bianca Dragușanu, care formeaza o familie alaturi de prezentatorul de televiziune Victor Slav , are o fetița pe nume Sofia Natalia. Acesteia i s-a rupt turta de curand . In ediția de miercuri a emisiunii…

- Tanarul, aflat acum in Franța, a povestit ca l-a cunoscut pe preot cand inca nu implinise 13 ani, scrie antena3.ro. "L-am cunoscut pe Pomohaci in 2001, inca nu aveam nici 13 ani și l-am cunoscut prin sora mea. Ea muncea la camp pentru Pomohaci in vremea aia. Ea nu avea nici cea mai mica idee…

- Regele Mihai I a decedat saptamana trecuta, la Aubonne, in Elvetia, la varsta de 96 de ani. El va fi inmormantat sambata, 16 decembrie. Putini stiu ca intre fostul suveran si Gigi Becali exista o legatura.

- Pentru un rege, averea este propriul sau popor. Insa, nu de puttne ori s-a vorbit despre averea Majestatii Sale Mihai I, despre palate, terenuri, conturi, lingouri de aur si tablouri scumpe. De la venirea lui Carol I, in 1866, si pana la indepartarea lui Mihai , pe 30 decembrie 1947, Domeniul Coroanei…

- Un veteran de razboi, care a ramas fara casa, a ajutat o femeie aflata în încurcatura, iar ea s-a revanșat în cel mai minunat mod posibil. Kate McClure (27 de ani) ramasese blocata pe o autostrada din Philadephia fiindca mașina ei nu mai mergea. Eroul sau nu a întârziat…

- Clipe dramatice pentru Elton John. Cantaretul britanic a pierdut-o azi pe cea mai importanta persoana din viata lui - pe mama sa. Sheila Eileen Dwight a murit in aceasta dimineata. Iar artistul a dat frau liber emotiilor pe pagina sa personala de Instagram. Durerea este cu atat mai mare cu cat cei doi…

- Frumoasa actrita Crina Matei trece ”Dincolo de aparente” si dezvaluie despre ea lucruri mai putin stiute. Fire foarte orgolioasa, ea recunoaste ca aceasta trasatura de caracter a contribuit destul de mult la persoana care este astazi.

- Gica Hagi a lamurit problema cu Baluța dupa ce fotbalistul Craiovei a avut o reacție neașteptata cand a fost intrebat despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la CS U. "Am vorbit cu Baluța inainte de meci. Nu i-am zis nimic. Ne-am imbrațișat. Nu era o chestiune de vorba. El e un jucator bun, dar…

- O polițista de la Secția 4 Poliție Rurala Beclean a revoluționat Codul Rutier. Aceasta i-a luat unui șofer permisul de conducere și cu actul in mana i-a dat amenda omului ca nu are permisul la el.

- Casa este adapost pentru zeci de serpi. Proprietara a cerut ajutor iar tinerii care au venit sa le sparga cuibul au crezut ca nu vad bine: 14 reptile au scos doar din fata casei. Adapostul facut de taratoare se intinde insa pana sub pardoseala casei, scrie magazinulde case.ro. Ce inseamna…

- Dezvaluiri incendiare din interiorul Comisiei de Control a activitatii SRI. Se pare ca fostul premier, Victor Ponta ar fi fost implicat intr-un caz scandalos. Florin Ghiulbenghian spune ca a solicitat sa fie audiat de catre Comisia SRI si acolo a dezvaluit implicarea unor ofiteri SRI in dosarul privind…

- Cand Kate McClure l-a cunoscut pe Johnny Bobbitt, barbatul locuia pe strazi. O luna mai tarziu, el și-a petrecut Ziua Recunoștinței intr-un hotel, relaxandu-se și gandindu-se ce va face cu noua lui viața. Pentru ca intalnirea respectiva i-a schimbat viața complet lui Johnny. S-a intamplat in luna octombrie.…

- Mihai Bobonete este profund indurerat de moartea celebrei actrițe Stela Popescu. Acesta a spus cateva cuvinte in memoria indragitei artiste. Stela Popescu a imcetat din viața joi, 23 noiembrie, la varsta de 81 de ani . Artista a fost gasita decedeata in curtea casei sale. Stela Popescu, care a avut…

- Antrenorul echipei FC Sevilla, Eduardo Berrizo, le-a dezvaluit jucatorilor sai ca sufera de cancer la pauza partidei cu Berizzo, cand erau condusi cu 3-0. Ce s-a intamplat in ultimul minut al meciului a impresionat profund intreaga lume.

- Actorul Mihai Bendeac (34 de ani) a marturisit ca depresia impotriva careia lupta de ani buni l-a determinat sa caute raspunsuri la intrebari importante despre viata si astfel a ajuns la concluzia ca divinitatea exista, insa a reiterat ideea ca „orice forma de religie este o manipulare jegoasa“.

- Andrew Popper seful Casei Majestatii Sale Regelui Mihai a fost invitatul jurnalistului Ionut Cristache, miercuri seara, in emisiunea Romania9, de la TVR 1. Popper spune ca a petrecut cu regele Mihai o intreaga zi. "Ultima data m-am intalnit cu Majestatea sa in martie, la Aubonne, am facut…

- Povestea de viața a unui barbat din Michigan, SUA, a uimit pe toata lumea. Tony Trapani, in varsta de 81 de ani, era distrus de durere ca iși pierduse soția. Se simțea mai singur ca niciodata și la scurt timp dupa moartea ei s-a apucat sa-i faca curat in lucruri. Astfel, el a descoperit o scrisoare…

- Este povestea emoționanta a unui cuplu canadian. Don Moir din Ontario este casatorit cu Lorraine de 25 de ani, dar pe ultimii 15 i-a trait intr-o muțenie totala. Barbatul este diagnosticat cu ALS, o boala care, in doar cinci ani, l-a facut incapabil sa mai traiasca fara un ventilator pentru respirație,…

- Se spune ca adevarata avere a unui rege este poporul. Dar in momente dificile se vorbeste despre averea fizica, bunurile, banii, bijuteriile unei familii regale. S-a vorbit si se vorbeste de multe ori si despre averea Regelui Mihai. Dupa 2000, i s-au restituit multe dintre proprietatile confiscate…

- Pe pagina Daily Mail a fost postat un clip in care vedem unde poate duce prostia unui agent de vanzari. Acesta vrea sa demostreze ca masina pe care incearca sa o vanda are capacitatea de a opri inchiderea usii daca apare un obstacol in calea ei. Omul este atat de sigur incat pariaza cu capul, la propriu.

- O femeie care a aratat degetul mijlociu catre coloana oficiala a președintelui american Donald Trump, in timp ce se deplasa cu bicicleta pe langa aceasta a declarat luni ca a fost concediata pentru gestul ei, relateaza marți DPA.Gestul de revolta al lui Juli Briskman a fost fotografiat de…

- Celebrul Mircea Nebunu a reușit sa impresioneze pe toata lumea, inclusiv pe liderii clanurilor interlope rivale, in cladirea Curții Supreme de Justiție, unde așteptau sa afle la cați ani de inchisoare vor fi condamnați.

- Denis Alibec, atacantul pe umerii caruia apasa o presiune imensa in ultimul timp, a iesit optimist de la discutiile pe care le-a avut cu Mutu si Contra, la FRF. Fostul golgheter al Ligii 1 spune ca a primit sfaturi pretioase si a vorbit despre lacrimile din timpul meciului cu Beer Sheva. …

- Un barbat a ramas blocat într-o încapere frigorifica dintr-un supermarket, timp de o noapte. Acesta a profitat de situația în care s-a aflat și a consumat câta bere a putut. Potrivit Indy100, incidentul a avut loc în Marshfiel, Wisconsin. Barbatul a încercat…

- Prințul Harry a susținut un discurs emoționat, la prima reuniune a Fundației Barack Obama, in Chicago. Acesta a vorbit despre mama sa, prințesa Diana, despre care a spus ca va fi intotdeauna modelul meu ideal, relateaza EOnline.com. Prințul Harry a fost prezent la acest eveniment, alaturi desute de…