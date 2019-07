Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea va amenaja un parc și va construi o unitate de invațamant in locul depoului de tramvaie din Tractorul. Primaria Brașov a demarat deja procedura de licitație privind intocmirea documentației cadastrale, dupa ce a caștigat litigiile legate de acest teren. Dupa finalizarea acestei etape,…

- Primaria Constanta va lansa procedura de selectie de proiecte nonprofit de interes general din domeniile cultural, sportiv, tineret si social. Municipalitatea isi propune sa acorde fonduri financiare nerambursabile in anul 2019 din bugetul propriu, dupa cum urmeaza: domeniul cultural 1.121.000 de lei…

- Cele mai cautate sunt gradinițele din cartierele Tractorul, Astra si Racadau De ieri au inceput inscrierile la gradinite pentru prichindeii intre 3 si 5 ani, in anul scolar 2019-2020. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Brasov, in judetul Brasov sunt, in total…

- Robot multifuncțional, imprimante și scannere 3D, precum și ochelari virtuali pentru elevi. Așa arata școala viitorului, in care orele de geografie, istorie, biologie și chiar de matematica se desfașoara in realitatea virtuala.

- Lucrarile de modernizare a strazilor din noua zona rezidentiala Tractorul, demarate anul trecut, nu au avansat prea mult, tinand cont ca si partea birocratica a fost destul de anevoioasa in contextul in care, mai intai, a fost necesar transferul terenurilor pe care trec drumurile in domeniul public,…

- Consilierul local PNL Brasov, Adrian Oprica anunta alocarea sumei de 1,3 milioane lei de la bugetul local pentru Centrul Judetean de Excelenta in Educatie. Consilierul local PNL Brasov, Adrian Oprica, membru si in consiliul de administratie al Centrului Judetean de Excelenta in Educatie Brasov este…

- V.Stoica Consiliul Județean Prahova a publicat ghidul privind regimul finantarilor nerambursabile din bugetul propriu al judetului Prahova, alocate pentru activitați nonprofit de interes judetean. Persoanele interesate pot trimite in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind…

- Municipalitatea brasoveana pregateste urmatoarea etapa de extindere a strazii 13 Decembrie, respectiv tronsonul cuprins intre intersectia de la Faget si pasajul de cale ferata. Deocamdata, municipalitatea brasoveana a lansat procedura de achizitie pentru elaborarea documentatiei de avizare a…