Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe podul de peste raul Suceava dintre comunele la Veresti si Udesti a fost reluata astazi, la ora 10,00. Presedintele CJ, Gheorghe Flutur, a fost prezent la redarea podului in trafic, fiind prima persoana care a trecut cu masina peste podul proaspat consolidat si asfalt. Flutur a…

- Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava a demarat proiectul „Spitalul comunitații tale” privind imbunatațirea continua a calitații actului medical și a ingrijirii, per ansamblu, oferite pacienților. La lansarea proiectului au participat, printre alții, președintele Autoritații Naționale de…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat astazi, din nou lucrarile de reabilitare a podului de peste raul Suceava de la Verești – Udești. Aici, o firma specializata a adus un echipament hidraulic pentru a putea ridica tablierul de 230 tone al podului. ”Podul, construit…

- Prof. univ. dr. Christoph Neumayer de la Departamentul pentru chirurgie vasculara al Clinicii de chirurgie a Universitații de medicina din Viena a avut numai cuvinte de lauda la adresa Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava in urma vizitei pe care a efectuat-o astazi impreuna cu președintele…

- Festivalul de Arta Medievala de la Suceava, aflat la editia a XIII-a, a atras in Cetatea de Scaun a lui Stefan cel Mare si in Muzeul Satului Bucovinean, in cele patru zile de desfasurare, 26.806 vizitatori. Cetatea de Scaun a fost vizitata de 25.206 de turisti, potrivit directorului Muzeului…

- A XIII-a editie a Festivalului de Arta Medievala din Cetatea de Scaun a Sucevei a fost declarat oficial inchis de directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, primarul Sucevei, Ion Lungu, și președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur.L a aceasta ora, in șanțul Cetații se desfașoara ...

- Mai mulți lideri ai PNL Suceava au participat, astazi, la slujbele de Sarbatoarea Adormirea Maicii Domnului oficiate la Manastirea Putna și la Sanctuarul Marian de la Cacica. Inca de la inceputul slujbei, Gheorghe Flutur, alaturi de deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan și de primarul Sucevei, Ion Lungu,…

- Doua orase si mai multe localitati din judet vor fi racordate la gaz metan, cateva zeci de mii locuitori fiind beneficiari, a declarat, marti, presei, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur. Presedintele CJ Suceava a spus ca a semnat certificatele de urbanism pentru infiintarea…