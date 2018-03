Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea Colegiul Kolcsey Ferenc a fost retrocedata dupa 1990, catre Biserica Catolica. Cladirea a servit de-a lungul timpului desfasurarii actului educational, de cativa ani fiind mutat aici liceul maghiar din oras.

- Orașul Varșeț gazduiește anul acesta, pe data de 16 și 17 martie, cea de-a 13-a ediție a Festivalului internațional de vin VINOFEST 2018, eveniment care celebreaza tradiția viticola a orașului. Iubitorii “bauturii zeilor” au prilejul de a gusta vinuri de calitate și specialitați culinare din bucataria…

- "Romania a ratat oportunitati si a ratat tinte pentru ca, din pacate, capacitatea sa administrativa la nivel central si local (...) a fost si a devenit din ce in ce mai slaba. Altfel, nu imi explic cum facem tot felul de strategii, dar niciuna nu e pusa in aplicare. Eu, astazi sau maine, dau in judecata…

- Vicepremierul Ungariei, Semjen Zsolt, vine miercuri 14 martie la Satu Mare. Oficialul țarii vecine va participa la inaugurarea lucrarilor de reabilitare a Colegiului Național „Kolcsey Ferenc” din Satu Mare. Evenimentul va avea loc la ora 11.00 la colegiul satmarean. Anunțul a fost facut azi, 13 martie…

- Fostul premier pakistanez Nawaz Sharif a fost atacat cu un pantof in timpul unei vizite la o scoala, unde urma sa sustina un discurs. Oficialul a scapat nevatamat, iar reprezentantii institutiei de invatamant i-au cerut scuze pentru incident.

- Lazar a precizat ca sunt in discutie doua documente in cadrul Natiunilor Unite. Comunitatea internationala a ajuns la un acord in privinta problemei refugiatilor, iar Ungaria va respecta toate conventiile pe acest subiect.In schimb, nu exista un consens in privinta imigrantilor economici,…

- Politia de Frontiera anunta ca, in ultimele 24 de ore, peste 9.250 de automarfare au trecut prin punctele de trecere de la frontiera de vest, iar pentru fluidizarea traficului a fost marit numarul arterelor de control la Nadlac II, Bors, Nadlac si Varsand. Traficul pentru autoturisme si mijloacele de…

- Agentia Pandorra Story Style anunta lansarea evenimentului international fenomen Legion Run in data de 16 iunie 2018 la Divertiland Waterpark. Legion Run este un brand care creste rapid in numar de evenimente si participanti, desfasurandu-se pana acum in Franta, Grecia, Ungaria, Bulgaria,…

- Principalul suspect in cazul barmanitei de 43 de ani ucisa in noaptea de duminica spre luni, intr-un local din municipiul Satu Mare, a fost prins in punctul de trecere a granitei Urziceni, in timp ce intentiona sa intre in Ungaria, conform Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF)…

- Petre Apostol La București, la Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”, singura reprezentanta de la Colegiul Național „Constantin Istrati” Campina din cadrul Campionatului Romaniei de Atletism in Sala pentru juniori II, Andreea Lungu, a reușit o performanța remarcabila. Sportiva nascuta in anul 2002,…

- Banii urmeaza sa fie investiți in dezvoltarea regionala si administrația publica. In schimbul acestor resurse financiare, Ucraina s-a angajat sa intensifice lupta impotriva corupției și sa schimbe in bine climatul social si investițional.

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie news.ro, care citeaza Reuters.

- „Se aproba preluarea de catre Municipiului Bucuresti a documentatiilor tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate aferente obiectivului <>”, se arata in proiectul de hotarare care va fi supus votului, joi, in sedinta CGMB.Potrivit proiectului, trei scoli gimnaziale si doua licee…

- Banca Mondiala apreciaza directiile investitionale ale Consiliului Judetean (CJ) Dolj. Acest lucru s-a vazut in cadrul vizitei efectuate la sfarsitul saptamanii trecute de catre o delegatie a Bancii Mondiale, condusa de directorul pentru Romania și Ungaria, Tatiana Proskuryakova. Ceea ce ...

- Alesii judetului au votat vineri, 16 februarie 2018, in cadrul unei sedinte ordinare, bugetul judetului Galati, pe anul 2018. Bugetul aprobat de consilierii judeteni este de 388.176.000 de lei, cu mentiunea ca, pe cheltuielile din sectiunea de dezvoltare suma este de aproximativ 35 de milioane de euro.…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de

- Consilierii au votat in cadrul ședinței extraordinare de astazi, 15 februarie, bugetul pe anul in curs al municipiului Satu Mare. Este vorba despre suma totala de 219,1 milioane de lei. Din aceasta suma, 163,9 de milioane de lei vor fi folosiți pentru cheltuieli de funcționare iar restul de peste 55…

- „Resursa umana ramane cea mai valoroasa. Degeaba ne dotam daca nu avem resursa umana corect pregatita si la un numar adecvat. Vedem ca sunt solutii care apar si decizia conducerii ministerului de anul trecut de scurtare fara afectarea calitatii a duratei de pregatire la un an lucru care era in analiza…

- Transportatorul national de gaze Transgaz si operatorul omolog din Slovacia, Eustream, au semnat un memorandum de intelegere prin care partile isi exprima acordul pentru cooperarea impreuna cu ceilalti operatori din Cehia, Ucraina, Ungaria si Bulgaria in vederea investigarii posibilitatilor de dezvoltare…

- FIDESZ, partidul aflat la guvernare in Ungaria, are o legatura directa cu UDMR, partidul condus de Kelemen Hunor, dar și cu cetațenii de etnie maghiari din Romania. Relația dintre cele doua partide, rece in timpul lui Marko Bela, a devenit una apropiata, daca nu stransa, dupa 2011, odata…

- Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria“, care ofera servicii medicale pediatrice copiilor din Regiunea de Nord-Est, dar si din Republica Moldova ori Ucraina, va fi refacut print-un proiect de peste 121,4 milioane de lei.

- La finele lunii ianuarie, elevii Colegiului Tehnic „Unio-Traian Vuia” au participat la un Concurs internațional pe meserii pentru elevii din invațamantul profesional, ultimul an de studiu, intitulat „Szakma Sztar”. Elevii Balla Szilard, Boros Norbert Zoltan și Szabo Fabian au participat la faza locala,…

- Perchezitii la o societate comerciala din Resita. Trupele speciale ale politiei, coordonate de catre procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, au descins marti dimineata la domiciliile si firmele mai multor persoane suspectate de evaziune fiscala. In total, procurorii au obtinut…

- Pe aceasta cale dorim sa informam cetatenii judetului Bihor, cu privire la confirmarea unui nou focar de pesta porcina africana din Romania. Astfel, din nefericire, recent a fost confirmat, de catre Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala, un nou focar de pesta porcina africana, tot in judetul…

- Daca ar fi sa ne luam dupa ce ne spun cei de la Consiliul Judetean Maramures, in acest an ar trebui sa avem lucrari serioase pe drumurile judetene. Asta pentru ca anul trecut au fost depuse pentru finantare (au si primit-o unele dintre ele) numeroase proiecte, valoarea acestora fiind undeva la 100 milioane…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin Departamentul Consular (DCons) și Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) au incheiat ieri, un Protocol de colaborare in vederea acordarii de sprijin reciproc in gestionarea situatiilor deosebite in care sunt implicati cetațeni…

- Absenta Romaniei de la Forumul Economic de la Davos este unul dintre cele mai proaste semnale pentru guvernul PSD-ALDE. Cu premier interimar sau nu, o tara care se ia in serios nu-si poate permite sa rateze o asemenea ocazie. Anul acesta participa peste 3.000 de persoane, de la presedinti si prim-ministri…

- Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Arad a fost subiect de discutie de nenumarate ori si a fost blamata de toti pacientii care au trecut pe acolo. Cladirea care arata jalnic, dotarile insuficiente, conditiile de groaza din respectiva sectie au facut ca aradenii sa ceara imperativ autoritatilor…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii ale…

- Romania se numara intre primele zece tari din Europa de Est a caror populatie va scadea cel mai mult pana in anul 2050, in timp ce populatia la nivel global va creste pana la aproximativ 10 miliarde de oameni, in parte datorita dublarii numarului de locuitori ai Africii, potrivit unor prospectii…

- Aproximativ 100 de persoane au participat, duminica, la un protest mut, cu spatele catre cladirea Guvernului, unii manifestanti avand ochii sau gura acoperite. Manifestatia a fost prezentata, pe Facebook, cu numele "Justitia furata" si a reunit oameni care, timp de 20 de minute, au stat…

- Ungaria se va angaja in consultari cu guvernul de la Kiev in vederea incheierii unui acord daca Ucraina isi ajusteaza legea educatiei conform intereselor minoritatii maghiare din Transcarpatia, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, dupa intalnirea avuta joi cu liderul Asociatiei culturale…

- Autoritațile maghiare au gasit un avion inmatriculat in Ucraina abandonat pe un camp agricol din județul Szabolcs-Szatmar-Bereg, aflat la granița cu județul Satu Mare. Polițiștii spun ca avionul a fost folosit de traficanții de persoane. Un avion inmatriculat in Ucraina a fost gasit abandonat pe un…

- Ministrul Agriculturii din Ungaria, Fazekas Sandor, a anuntat ca Guvernul de la Budapesta va aloca in acest an 520 de milioane de forinti, respectiv 1,7 milioane euro, pentru sprijinirea agricultorilor din Bazinul Carpatic, majoritatea banilor urmand sa fie repartizati in Transilvania. Fazekas Sandor…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e cunoscut drept un fan infocat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe. Șeful de la Budapesta a facut de curand o dezvaluire neașteptata.Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal…

- Priviti ce bolnavi sunt copacii taiati in parcul sau gradina din Carei. Potrivit datelor remise APM, Primaria Carei a demarat un program de reconstructie ecologica a vegetatiei lemnoase de aici. Cica au fost identificati nu mai putin de 37 de arbori uscati si cica s-au facut demersurile pentru indepartarea…

- Veniturile proprii ale municipiului Satu Mare vor fi in acest an cu 21 de milioane de lei mai mici decat in anul precedent, cu toate ca de la 1 ianuarie 2018 au fost majorate impozitele locale cu 20%.

- Elicopterul SMURD gareaza, dupa trei ani de amanari, in propriul hangar, o investitie a Consiliului Judetean (CJ) Galati de 1,7 milioane lei, finalizata in proportie de 95%, a declarat joi, presei, presedintele CJ Galati, Costel Fotea. ‘Hangarul este finalizat in proportie de 95%. Mai trebuie instalat…

- Germania este in stare de alerta maxima, dupa ce descoperirea unor noi cazuri de pesta porcina africana in Polonia si Cehia a crescut riscul ca boala sa treaca granita, transmite DPA. Un purtator de cuvant de la institutul de sanatate animala Friedrich Loeffler Institute (FLI) a declarat marti…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Minoritatea maghiara din Ucraina se teme ca aplicarea noii legi a educatiei, ce prevede ca educatia in limbile minoritatilor va fi disponibila doar in gradinite si scoli primare, va conduce la o asimilare lingvistica fortata, se arata intr-un reportaj publicat duminica de agentia France Presse.Auzindu-i…

- Taraful „Ordongos” al Fundatiei „Teka” din Gherla a evoluat cu succes in finala concursului TV de interpretare „Folszallott a pava” (Paunul și-a luat zborul, lb. maghiara) din Ungaria. In cadrul concursului desfașurat la Budapesta și destinat comunitaților maghiare din Romania, Serbia, Ucraina, au fost…

- Trei drumuri judetene din Valcea vor fi modernizate prin PNDL, contractele de finantare a lucrarilor fiind semnate miercuri, la MDRAPFE, de catre presedintele Consiliului Judetean (CJ) Valcea,...

- „Țarile din Parteneriatul Estic trebuie sa faca mai mult pentru instaurarea statului de drept, lupta anticorupție, toate acestea pentru a consolida democrația”. Declarația aparține presedintele Delegatiei suedeze in Parlamentul European, vicepreședinte al Grupului PPE, Gunnar Hokmark, in cadrul unui…

- Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

- In cursul zilei de azi, Parlamentul Romaniei a adoptat Bugetul de stat pe anul 2018. In ceea ce privește județul Maramureș, Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean, afirma intr-o postare pe Facebook ca bugetul pe anul viitor cuprinde un amendament care prevede alocarea noi sume de bani pentru…

- Secretarul de stat Adrian Ionuț Gadea și președintele Consiliului Județean (CJ) Satu Mare, Pataki Csaba, au semnat azi, 19 decembrie ultimele doua contracte de finanțare a proiectelor elaborate de CJ și propuse spre finanțare de catre MDRAPFE prin programul PNDL. Valoarea contractelor este de aproximativ…

- Fondul de rezerva al Guvernului a fost epuizat dupa ce alesii din Comisiile de buget au decis, vineri, suplimentarea bugetului SRR cu 3 milioane de lei. “In acest moment vom avea zero fonduri de rezerva, urmand ca in momentul in care vom discuta Bugetul Ministerului Finantelor Publice…

- Fondul de rezerva al Guvernului a fost epuizat dupa ce alesii din Comisiile de buget au decis, vineri, suplimentarea bugetului Societatii Romane de Radiodifuziune cu 3 milioane de lei. "In acest moment vom avea zero fonduri de rezerva, urmand ca in momentul in care vom discuta Bugetul Ministerului…