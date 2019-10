O scoala de programare maghiara si-a deschis portile in Bucuresti pentru a acoperi deficitul de specialisti IT de pe piata muncii

Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, cele cinci universitați politehnice de top, cele 59 de universitați de stat și 174 de universitați private de formare a studenților in principalele specializari tehnice ofera doar 9.500 de absolvenți pe an, in contextul in care Romania are nevoie de peste 15 mii de angajati anual, anunța…

- Australia a devenit al doilea cel mai mare importator de arme, dupa Arabia Saudita, releva un studiu al Institutului International de Cercetari pentru Pace (SIPRI), citat luni de dpa.Platile efectuate in 2018 pentru aeronave de lupta noi si un proiect de submarin evaluat la 50 de miliarde…

- Vinurile din Republica Moldova au primit noi medalii importante la cea mai mare competiție din Asia – Asia Wine Trophy – care a avut loc in perioada 18-21 august, la Daejeon, in Coreea de Sud. Competiția s-a petrecut sub inaltul patronaj al OIV (Organizația Internaționala a Viei și Vinului) fiind inscrise…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,7305 lei/euro, in crestere cu 0,04% fata de valoarea atinsa luni. Francul elvetian a atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2015 pana in prezent. Luni, euro a crescut la 4.7284 lei. Cursul francului elveţian…

- Deficitul forței de munca și fenomenul brain drain devin principalele probleme cu care se confrunta angajatorii din Romania, chiar daca la nivelul anului 2018 a fost inregistrata cea mai mica rata a șomajului din istoria acestui stat. Astfel, raportul de țara semestrial al Comisiei Europene, realizat…

- Porțile celei de-a cincea ediții UNTOLD abia s-au inchis, insa magia festivalului se resimte in oraș. Din cei peste 372.000 de participanți cat au fost in acest an in toate cele 4 zile, unii dintre ei mai pot fi vazuți inca pe strazile orașului Cluj-Napoca. Organizatorii estimeaza ca din total participanților,…

- Pentru 20 de copii din comuna ialomiteana Scanteia, distractia e la ea acasa. O echipa de tineri ambitiosi din Bucuresti a pus la punct un proiect prin care micutilor le sunt oferite gratuit evenimente educative la ei in sat.

- In primele sase luni din 2019, grupul Renault a vandut 1,938 milioane de vehicule la nivel mondial, cu 6,7% mai putin fata de cele 2,08 milioane unitati vandute in perioada similara a anului trecut, insa scaderea vanzarilor Renault a fost mai mica fata de contractia de 7,1% inregistrata de piata…