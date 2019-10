O schita uitata a lui Da Vinci se dovedeste a fi o minune a ingineriei. Ar fi fost cel mai mare pod al acelor vremuri

Desi este cunoscut pentru lucrari ca Mona Lisa, Leonardo De Vinci era un inovator in multe domenii, inclusiv in inginerie.



Pornind de la o schita realizata de Da Vinci in 1502, oameni de stiinta de la MIT au realizat podul imaginat de vizionar, la scara de 500 de ori mai mica. Acesta este complet diferit de podurile acelor vremuri, avand o singura bolta, pe sub care ar fi trecut fara probleme ambarcatiunile vremii.



Podurile din acea perioada erau construite cu ajutorul mai multor arcade semicirculare, aminteste Live Science.



In testul de la MIT, podul, realizat cu…