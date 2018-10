Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a decedat, iar 11 au fost ranite dupa ce schelele de pe hotelul Ritz din Madrid s-au prabusit. Teribilul accident s-a produs in curtea interioara a cladirii, in cursul unei operatiuni de demolare. Un element metalic de la etajul sase s-a desprins si a antrenat, in cadere, intreaga schela…

- O persoana si a pierdut viata si 15 au fost ranite intr o explozie produsa duminica la un internet cafe in sudul Filipinelor, fiind cel de al doilea astfel de atac produs in ultimele zilele si atribuit unor militanti ai gruparii jihadiste Statul Islamic, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro Isulan,…

- Dezastru in Italia. Un pod s-a prabusit in apropiere de Genova. Potrivit agentiei de presa ANSA, 11 oameni si-au pierdut viata, intre care un copil, dupa ce masinile in care se aflau au fost prinse...

- Tagedie in Italia: cel pțtin 11 oameni și-au pierdut viața și mulți alții au fost raniți dupa prabușirea unui viaduct langa Genova. Cifrele furnizate de ministerul de Interne sunt insa provizorii. Exista temeri ca numarul morților este mult mai mare.

- Un grav accident auto a avut loc in noaptea de sambata spre duminica in județul Neamț. Doua autoturisme s-au ciocnit, impactul rezultand in moartea unei persoane și ranirea grava a altor doua.

- Cel putin o persoana a decedat, iar o alta este in stare critica, in urma unei explozii produse la o fabrica de echipamente militare de langa Salisbury, Marea Britanie, informeaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Cutremur in Bali, duminica dimineața, 29 iulie. Cel putin 10 victime au murit in urma seismului și mai mulți raniți au fost transportați de urgența la spital.Cutremurul s-a produs cu putn timp inaintea orei locale 7:00 si a afectat in principal insula turistica Lombok situata la aproximativ 40 de kilometri…