- Costurile legate de organizarea evenimentelor sunt suportate de la bugetul municipiului Galati, iar suma ce va fi cheltuita se ridica la 158.000 de lei, cu tot cu TVA. Contractul a fost atribuit de Primarie firmei Radio Galati Media SRL. Intrare publicului este libera.

- Cea de-a 117-a editie a Festivalului Marii, organizata de Statul Major al Fortelor Navale, cu prilejul aniversarii Zilei Marinei Romane, are loc in perioada 7-15 august, in sase orase din tara. Toate activitatile sunt dedicate navei-scoala „Mircea”, cu prilejul implinirii a 80 de ani de la intrarea…

- Anunț important pentru șoferi facut de Primaria Timișoara. Reprezentanții instituției informeaza ca vor fi impuse masuri de restricționare a traficului rutier in unele zone din oraș in data de 3 august, cu prilejul sarbatoririi a 100 de ani de la instaurarea administratiei romanesti. Astfel, este nevoie…

- Primele evenimente organizate sub brandul Zestrea Oașului incep luni, 29 iulie, la Negrești-Oaș cu o incursiune in lumea satului oșenesc, o tabara de creație gratuita pentru copiii și adolescenții din Negrești-Oaș. Tabara de creație intitulata „Pe ulițele satului, la Muzeul in Aer Liber al Țarii Oașului”…

- Jazz TM inseamna un mix multicultural de oameni, sentimente și muzica buna. Pentru ediția a șaptea organizatorii au pregatit o incursiune de neuitat in lumea jazz-ului. Incepand cu aceasta ediție festivalul se muta din parcuri, iar acordurile complexe și variate ale muzicii jazz vor rasuna din Piața…

- Profilul sectiunii FEST Outdoor FEST-FDR 2019, eveniment organizat de teatrul national timisorean in perioada 13-18 iunie, va fi marcat de transformarea imposibilului in posibil si a imaginatiei in realitate palpabila, cu actori zburatori suspendati de bratul unei macarale uriase, la zeci de metri deasupra…

- In acest weekend toate drumurile vor duce spre Buzias, acolo unde se va desfasura editia cu umarul V al Festivalului „Zilele Veveritelor”. Manifestarea din acest an este dedicata celor 200 de ani de la actul de infiitare a statiunii care a facut renumit orasul din apropierea Timisoarei. Timp de doua…