O săptămână inedită: Terapie prin artă, la Spitalul Județean Vâlcea In saptamana 6-11 mai 2019, Create.Act.Enjoy, asociație culturala din Cluj care organizeaza, cu ajutorul artiștilor profesioniști, programe de terapie prin arta in spital, in colaborare cu Teatrul „Anton Pann” din Ramnicu Valcea, va realiza activitați creative și relaxante cu acces liber, potrivite pentru orice varsta. Artiștii și voluntarii acestui eveniment vor interacționa cu pacienții, personalul medical și vizitatorii Spitalului Județean de Urgența Valcea. CE ESTE TERAPIA PRIN ARTA? Terapia prin arta inseamna activitați prin care redescoperim impreuna frumosul și bunatatea din jur. Efectele… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

Sursa articol si foto: realitateavalceana.ro

