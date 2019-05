In aceasta saptamana, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa, Politia Romana desfasoara actiunea TRUCK & BUS, pentru verificarea activitatilor de transport public de persoane si marfuri. Astfel, in cadrul actiunii, politistii vor verifica autovehiculele destinate transportului public de persoane, cu capacitatea de transport mai mare de 8+1 locuri si pe cele destinate transportului de marfa, cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone. Activitatile de control se desfasoara simultan in toate statele membre ale Uniunii Europene, conform Planului de…