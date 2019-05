Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila pentru majoritatea teritoriului. „In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și nordul Olteniei și al Moldovei, precum și in nordul Munteniei. Aceasta se va manifesta prin frecvente descarcari electrice, grindina, vijelii […] Articolul O saptamana de cod galben. Mai bine de jumatate de țara, sub avertizare meteo de furtuni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .