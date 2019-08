Stiri pe aceeasi tema

- Drumul national 11C Targu Secuiesc-Baile Balvanyos va fi inchis, incepand de marti si pana la sfarsitul lunii august, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii a carosabilului, care a fost afectat in urma unei alunecari de teren, a informar Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. „Este…

- Accidentul de la trecerea la nivel cu calea ferata de la Fersig, produs acum cateva zile, in urma caruia un tanar de 20 de ani și-a pierdut viața redeschide discuția legata de semnalizarea acestor treceri. In locul in care s-a produs accidentul exista doar crucea Sfantului Andrei. In condiții de ceața…

- Circulatia pe DN 73A urmeaza sa fie restrictionata incepand de saptamana viitoare, pentru lucrarile de asternere a covorului asfaltic, intre Predeal si Rasnov, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Conform unei informari remisa de DRDP Brasov, lucrarile vor incepe "cel…

- Accident MORTAL la trecerea la nivel cu calea ferata: Un mort si trei raniti, dupa ce un tren a lovit o masina O persoana a murit si trei au fost ranite, joi dimineata, dupa ce masina in care se aflau nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata... The post Accident MORTAL la trecerea la nivel cu…

- Tronsonul care trece Padurea Bogatii va fi reasfaltat. Sfatul drumarilor: ocoliți, va rugam! Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a anuntat ca din 2 iulie 2019 vor incepe reparatiile la DN 13, in Padurea Bogatii. Lucrarile vor dura aproximativ o luna și jumatate și vizeaza…

- Dintre cei care au ramas fara permisul de conducere, 23 au fost sanctionati pentru ca au depasit coloana oprita la trecerea la nivel cu calea ferata, iar doi nu au respectat trecerea la nivel cu calea ferata. In urma actiunii, politistii au dat 229 de sanctiuni contraventionale, au retinut 31 de permise…

- Șoferii care ajung noaptea pe DN1, la intrarea in Predeal, ar putea intampina probleme in trafic, deoarece se lucreaza la repararea carosabilului. Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat ca pe DN1, la intrarea in Predeal lucrarile de reabilitare a carosabilului continua pe timp…